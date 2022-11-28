政府工｜民政總署請傳訊主任43K 　讀傳理系、職責幫手share post

【政府工/公務員/民政總署/】年輕人都愛上網，政府部門想傳達訊息，都會善用社交媒體。近日民政總署的政府總部新聞組招聘傳訊主任，其中一個職責是幫手mon post兼share post，月薪高達43K，即睇入職要求及職責！



今次請傳訊主任雖然只是N仔約，但人工相當吸引，入職要求也不高，相關學位畢業加三年工作經驗，其中強調要有最少兩年社交媒體宣傳工作經驗，而職責主要協助高級傳訊主任執行宣傳計劃，集18區民政處活動計劃詳情、撰寫及編輯帖文，以及管理民政總署社交平台，聽落去工作內容都相當吸引……

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民政事務總署—傳訊主任 (政府總部新聞組) 求職詳情

月薪$43,610

截止申請日期：15/12/2022 23:59

入職要求

(a)持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；持有創意媒體、數碼媒體、傳理、新聞、公共關係或相關學位更佳；

(b) (i) 取得學位後，曾最少三年從事全職企業傳訊、公共關係、傳媒、廣告、數碼營銷或社交媒體推廣工作，其中在社交媒體宣傳工作（包括管理社交媒體平台和撰稿）的全職經驗最少兩年，曾在政府或公營機構任職者可獲優先考慮；

(ii) 通曉運用流動應用程式、互動、數碼及／或社交媒體平台作宣傳及推廣；

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或同等成績；

(d) 精通MS Word、Excel及PowerPoint等電腦軟件應用程式和社交媒體平台如YouTube、Facebook、Instagram及其廣告投放平台運作；若熟知中國社交媒體平台運作，如微信、微博及小紅書則更佳；

(e) 熟悉製作及設計社交媒體帖文內容、精通應用軟件（如Illustrator、Photoshop、After Effects及Premiere Pro），以及熟悉相片拍攝和編輯、圖像設計及影片拍攝和編輯的各項技巧；

(f) 具備社會時事觸覺；

(g) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語； 以及

(h) 具備良好的表達和人際溝通技巧。

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職責

(a) 協助高級傳訊主任執行宣傳計劃，以推廣及宣傳民政總署及18區民政事務處（民政處）的計劃和活動；

(b) 收集18區民政處活動計劃詳情、撰寫及編輯帖文（包括拍攝及編輯相片和短片）；監察社交平台與民政總署相關帖文，並適當加以轉載；

(c) 管理民政總署社交平台運作及評估成效，以接觸更多市民及與地區組織維繫良好關係；以及

(d) 執行其他由上級指派的工作。

薪金及聘用條件

月薪$43,610

合約期12個月

約滿酬金✓ (15%連強積金供款)

申請方法

經互聯網遞交申請✗

郵寄✓

郵寄地址： 申請表格 [G.F. 340（3/2013修訂版）] , 連同詳細履歷表和相關證明文件，郵寄至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心29樓民政事務總署，請在信封面上註明「申請傳訊主任職位」。