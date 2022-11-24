民政署請項目統籌月薪近17K！可協助籌辦活動+無須任何工作經驗

【民政署/政府工】政府一直不斷釋出政府工，當中有不少入職門檻低的職位，即使沒有大學學位都可申請。近日，民政署招聘項目統籌，職位並無須工作經驗，只要求應徵者DSE有5科第3級成績，即可申請，月薪更有接近17K!



民政署項目統籌為非公務員職位，合約期最長為一年或至2024年3月31日，續約與否則視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。職責主要協助籌辦、協調及推展地區活動和社區活動，包括節目規劃、後勤支援和宣傳工作等。職位要求應徵者在DSE中考獲5科3級成績或高級會考中考獲兩科E級以上成績，會考中考獲三科3級/C級成或以上成績，或具同等學歷。中英文附合要求和具備良好電腦應用知識, 如MS WORD, EXCEL, POWERPOINT 圖像及相片處理及中、英文文書處理，受聘者亦有可能需要於六、日、公眾假期及辦公時間外工作和戶外工作。

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有興趣的大家不妨看看職位的申請詳情!

👇👇👇民政署項目統籌入職要求及截止日期👇👇👇

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入職要求

l在DSE中考獲5科第3級或同等以上成績，或具同等學歷 或

l在高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷 及

lDSE或會考中文和英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績，並需提供有關數學科成績，或同等成績

l具備良好電腦應用知識，包括MS Word, Excel, PowerPoint，熟悉中英文文書處理

l具相關經驗者可能獲優先考慮

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職責

l協助籌辦、協調及推展地區活動和社區活動，包括節目規劃、後勤支援和宣傳工作

l協助地區管理小組或區議會秘書處提供行政支援、協助推行地區小型工程計劃、視察l觀塘區議會撥款的設施或工程等

l協助提供一般文書工作及後勤支援 及

l處理其他由上司指定之工作

月薪:$16,885

聘用條件: 合約期最長為一年或至二零二四年三月三十一日，續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定

工作組別:觀塘民政事務處

申請方法

申請人可通過親身遞交或郵寄申請表到以下地址:

親身/郵寄遞交地址：

香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期21樓觀塘民政事務處 郵政署-客戶服務員（郵件查詢）職位截止申請日期是2022年12月1日（四）下午18:00，有興趣的就要儘快申請啦!

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