窮酸男有樣睇？內地女狂數窮男12大特徵　經常笑+不敢轉工都關事

是貧窮還是富有其實非常主觀，心中富有也算富有呢，不過原來在客觀上都可以觀察一個人的特徵來判斷對方有錢還是無錢？一名內地女就提出窮男人的12大特徵，在性格、外形及工作上的表現來觀察一名男性是富有抑或貧窮！



《歎息橋》劇照

內地女首先提到因為自己也是一位窮人，所以在「識別同類」上特別容易，加上作為女性也感知到一些「心得」，於是在主觀上分析出窮男在性格、外形及工作上的12大特徵！

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性格方面：

1.說話做事沒有自信。 喜歡附和，經常會發出沒什麼意義又有點尷尬的笑聲。

2.有小聰明但膽小。小聰明無法從根源上解決問題，處事繞來繞去，又不敢直接找關鍵人物正面溝通或乾脆直接做，導致問題遲遲無法解決。

3.意見不容易被尊重。 也不習慣或不知道如何合理的發號施令。以至做決策全憑感覺，經常被下屬公開質疑。

4.社交場合參與的應該不多，會說一些忽發奇想，又有點不合時宜的話，直接搞到對方不知道怎接話題，然後就冷場了。

5.因為很節儉，消費很控制，一般吃喝玩話題都無法插話，雖然很想參與對話，但往往也想不出很特別、很能帶動氣氛的主意和話題，說的話也稍微有點無聊。

6.有點小虛榮，吹牛是有，但也不是那麼罪無可恕。

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《IT狗》劇照

外形方面：

7.到了一定年齡，身材容易走樣，可能會因此出現有病容。家庭不好，飲食習慣不合理，這種持續性的影響，高機率延續到壯年。在身材和健康上會有所體現。容易有一些慢性疾病。

8.排除疾病因素，皮膚、牙齒的管理，大概率不太理想。看起來沒那麼光滑潤澤，甚至沒有管理健康的意識。

9.在意外表，但又無法把個人衛生、穿裝打扮、身體管理這些事處理得比較恰當。

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《沒女神探》劇照

工作方面：

10.能升上來，熬資歷的多，一般是副職。做正職，不敢得罪人，不敢去爭取利益，就是原罪，很難獲得擁護與尊敬。

11.思考問題的方式比較局限。 能指點但無法改變他人思考問題、解決問題的方式。人很勤快，但腦子很懶惰。

12.不敢轉工，加薪全靠公司的加薪政策。 又不敢跑去跟直屬上司談判，爭取自己的合理待遇。

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《IT狗》劇照

網民對於以上的12點認為十分中Point，很多人都指自己幾乎「每一點都有齊」、「一路睇一路見到自己」、「幾有見地，中哂一定就無出色先啦」，最認同的莫過於自信方面「未見過有錢人閃閃縮縮咁」。不過也有網民提到以上的特徵很多都出現在內向的人士身上，並非一定與貧窮有關。

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以上皆為轉述網民意見，不代表《香港01》及《開罐》立場。