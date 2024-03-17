港女勸世勿跟窮男捱世界！捱完90%都會飛自己？力撐寧揀有錢仔

居住在香港生活成本高，樣樣都要錢，情侶日常出街都需要一定的使費。但至於使費應由男方支付抑或「AA制」？相信大家持有不同的看法，有港女在連登討論區分享她與前度的交往經歷，勸大家不要再跟窮男捱，隨即引起網民熱議。



《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

女事主發文指以前與前度仍然是學生，但他卻經常呻窮。有見及此，大部份吃飯及酒店的費用都是由女方支付，就連前度的手機壞了亦是由她出錢更換。女方指連續三年均送昂貴的生日禮物予男朋友，表示「唔係講緊我屋企幾有錢，可以包養條仔」，而是該筆錢都是因為她勤力兼職賺取回來的金錢，基本上賺的錢都用花在男友身上，但當時她仍覺值得。

《嘆息橋》劇照

直至後期男友亦開始工作，並擁月薪2萬元以上，惟當時女方仍是學生，只有$2,000收入。但男友就開始對她斤斤計較，控訴她投放在這段關係上的金錢比之前少，亦計較她無付出。惟女方稱每餐飯錢均「AA制」，亦從沒要求男友「養」。

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《金宵大廈》劇照

後來因為男友沒有打針，便在工廈租了地方用作吃飯用途。雖然女方工作的薪金不多，但她已花光所有金錢，更用消費券替男友買傢俬。但男友反斥女方沒有替他繳交租金，漸漸地她亦開始感到有壓力，盡量減低所有使費，但男友依然不滿意。

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《二十五，二十一》劇照

女方於帖文最後寫上「作為女朋友黎講，我覺得自己真係做足有凸。對人太好，係唔會有人識得珍惜，愛人之前要先愛自己。」網民亦表示支持「覺得已經唔係捱嘅問題 係對方唔識珍惜」、「 你只係貼緊條仔」，更有網民表示到有天男方成功，「有90%會飛起你搵第二個」。另一邊則有網民認為「不過係你自己做成」、「係你一開始縱壞人咪變咗理所當然」。