12月中截止!4份月薪20K-50K政府筍工　一份無須學位經驗起薪30K！

政府持續釋出政府工，有不少部門都正招聘新的人才，這次《開罐》Opener就為大家集合了4份12月中截至的政府筍工，當中有一份是超低門檻鐵飯碗，不但不用大學學位，而且更無須任何經驗，月薪最高更可達$50K!有一份更是可以直到財政司司長的官邸工作，月薪都有20K!有興趣加入政府部門工作的朋友就要留意啦！



【1】食物環境衞生署-二級衞生督察

食物環境衞生署聘請二級衞生督察，職位並不要求申請人持有大學學位和有任何工作經驗，只要有相關學科高級文憑或副學士學位則可。主要職責是巡查食物業和非食物業處所、牌照事務、檢控、處理相關投訴等，入職就有30K。受聘者通過3年試用期後就可長期聘用條款聘用，正式成為公務員!

有興趣的大家不妨看看二級衞生督察的入職要求和待遇吧!

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【2】政務司司長辦公室-合約傭工(財政司司長官邸)

政務司司長辦公室為財政司司長官邸招請合約傭工，主要負責執行官邸中的各種家務，包括清潔打掃地方、烹調等。若有宴會或活動舉行時，亦需要負責相關的餐飲款待等工作，職位要求申請者有至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務，預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗，並能操流利粵語、簡單英語和普通話，閱讀及書寫中文和簡單英語，月薪有20K!

有興趣的大家不妨看看合約傭工(財政司司長官邸) 的入職要求和待遇吧!

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【3】民政事務總署—傳訊主任 (政府總部新聞組)

年輕人都愛上網，政府部門想傳達訊息，都會善用社交媒體。近日民政總署的政府總部新聞組招聘傳訊主任，其中一個職責是幫手mon post兼share post，月薪高達43K，即睇入職要求及職責！

👉政府工｜民政總署請傳訊主任43K 讀傳理系、職責幫手share post

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【4】「一帶一路」辦公室-助理公共關係主任

國家推行「一帶一路」，香港政府也積極主動融入國家發展大局，近日商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室更公開招聘助理公共關係主任，月薪$35,915幫手撰寫宣傳資料及工作！即睇入職要求及待遇！

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同場加映:建造學院2022課程招生最後召集! 學費全免+每月可達$12,910津貼

香港基建工程發展持續，令建造業工人需求大增，為了吸引更多人投身建造業界，香港建造業學院現正推行「強化建造業人力訓練計劃」，提供多工種全日制短期課程，讓正待業或轉業的人士就讀，課程學費不但全免，學員於課期當中更可獲最高每月$12,910元津貼。

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