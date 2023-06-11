著比堅尼有禁忌！美胸女神試穿三點式 揭3種比堅尼絕對不能下水
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
台灣網紅黑男就邀請到「美胸女神」璐兒示範3套「不適合游泳的比堅尼」款式，坦言有些比堅尼純粹就是為了性感好看，若一旦要下水極有可能整件往下掉，不過也有眼利網友發現，璐兒示範的每套比堅尼都展露出她的傲人上圍與好身材，笑喊「這麼優質的頻道我怎麼現在才發現」
絕對不能下水的比堅尼
璐兒首先示範一套全黑的金屬扣環連體的鏤空比堅尼，該件比堅尼只靠著平口的鬆緊支撐泳裝，中間則是全空設計，讓雪乳若隱若現。但璐兒表示，如果這件比堅尼下半身被勾到，就會整件往下扯，另外如果穿這套比堅尼跳水，也很有可能直接走光。因此黑男也提醒「不要拿來做水上競技！」接著下一套則是南半球平口金屬鍊比堅尼，璐兒笑稱「下面很涼快，因為完全沒有包覆感。」
【圖輯】點圖放大看「璐兒試穿3套絕對不能下水的比堅尼」👇👇👇
+21
由於該比堅尼將南半球大方露出，所以只要抬手或是動作大一點整件比堅尼就會移位，危險程度相較上一套更高。另外該款也是歐美款所以並無胸墊，而黑男更透露腿長小訣竅，只要將泳褲拉高一點，就可以顯腿長。
【圖輯】點圖放大看「美胸女神」璐兒IG美照👇👇👇
+30
最後一套則是W鋼圈螺紋泳裝，璐兒共示範兩種交叉繞脖跟雙邊拉繩穿法，其中交叉繞脖的穿法讓集中感更足夠，也讓胸型更加明顯，但最後也笑喊「游泳超不安全！」影片曝光後，多數網友都笑稱「結果介紹的比堅尼都不能下水是怎樣！」也有粉絲樂喊「我喜歡這種一臉正經的講正經事」
【同場加映】林襄示範4套性感比堅尼 最貴一套超少布 價格卻極高昂嚇窒人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
AV女優相澤南含淚宣布引退 盼來港拍戲！網民：會唔會拍愛回家？集英社賣499円AI女優寫真集 00後妹系美少女!日本網民一原因瘋搶日本爆紅「肌肉女子」主題酒吧 爆肌美女超吸睛1000円享特別服務韓國超人氣網紅Irene 靠健身練出不科學身材「胸懷大痣」更性感昔日「AV第一美胸」蘿莉系女優認走樣：變成姐姐了 近照嚇壞網民MissAV公佈5月最受歡迎女優TOP20 河北彩花重返三甲、第一位是她
延伸閱讀：
5 位比基尼辣妹戲水照瘋傳！網友精闢分析「處男選中間」起底本尊大有來頭
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】