著比堅尼有禁忌！美胸女神試穿三點式　揭3種比堅尼絕對不能下水

台灣網紅黑男就邀請到「美胸女神」璐兒示範3套「不適合游泳的比堅尼」款式，坦言有些比堅尼純粹就是為了性感好看，若一旦要下水極有可能整件往下掉，不過也有眼利網友發現，璐兒示範的每套比堅尼都展露出她的傲人上圍與好身材，笑喊「這麼優質的頻道我怎麼現在才發現」



絕對不能下水的比堅尼

璐兒首先示範一套全黑的金屬扣環連體的鏤空比堅尼，該件比堅尼只靠著平口的鬆緊支撐泳裝，中間則是全空設計，讓雪乳若隱若現。但璐兒表示，如果這件比堅尼下半身被勾到，就會整件往下扯，另外如果穿這套比堅尼跳水，也很有可能直接走光。因此黑男也提醒「不要拿來做水上競技！」接著下一套則是南半球平口金屬鍊比堅尼，璐兒笑稱「下面很涼快，因為完全沒有包覆感。」

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由於該比堅尼將南半球大方露出，所以只要抬手或是動作大一點整件比堅尼就會移位，危險程度相較上一套更高。另外該款也是歐美款所以並無胸墊，而黑男更透露腿長小訣竅，只要將泳褲拉高一點，就可以顯腿長。

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最後一套則是W鋼圈螺紋泳裝，璐兒共示範兩種交叉繞脖跟雙邊拉繩穿法，其中交叉繞脖的穿法讓集中感更足夠，也讓胸型更加明顯，但最後也笑喊「游泳超不安全！」影片曝光後，多數網友都笑稱「結果介紹的比堅尼都不能下水是怎樣！」也有粉絲樂喊「我喜歡這種一臉正經的講正經事」

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