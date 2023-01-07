你不知道的Facebook冷知識　翻譯功能點解叫做「翻譯年糕」？

用手機玩Facebook、IG時，常會看到動態針對非本國語言提供「翻譯年糕」，對此，就有網友好奇，其名稱究竟是如何發想，又為何要叫「年糕」，而不是其他食物？沒想到此文曝光後，意外引來許多人「好奇+1」，更釣出Facebook翻譯小組來解答。



【圖輯】翻譯功能點解叫做「翻譯年糕」？點圖放大了解「你不知道的Facebook冷知識」👇👇👇

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原PO在「爆廢公社」發文指出，玩Facebook、IG時，常會在外國人的發文或是回應最底下出現「查看原文」，但更多時候則是顯示「翻譯年糕」。雖他明白這代表著該動態出現與預設不一樣的語言，但還是令他很好奇：「認真弱弱一問，這翻譯功能為何叫翻譯年糕？求解！」

發文曝光後，果真掀起不小討論，部分人也跟原PO有著一樣的好奇，「想知道+1」、「對啊，為何是年糕，不能是其他食物嗎？」、「還是其實寫程式的人叫『年糕』？」另外也有人提起，應該與《哆啦A夢》的「翻譯蒟蒻」有異曲同工之妙。

對此，就有人挖出過去Facebook翻譯小組的解答：「許多文章在提到即時翻譯時，也經常用翻譯年糕或翻譯蒟蒻的說法，我們並不是先例。」另外，他們也說明，翻譯年糕的用法確實源自於《哆啦A夢》「翻譯蒟蒻」的發想，「因年糕是與亞洲文化更符合的類似食物，故將即時翻譯功能取名為翻譯年糕，希望藉此能更貼近亞洲用戶的生活和文化。」

不過隨後也有人好奇去問AI機械人ChatGPT：「為什麼Facebook的翻譯叫做翻譯年糕？」ChatGPT則回答，它只是一種自動化工具，目的在於幫助人們在不同語言之間溝通。至於命名原因則是因為：「它的翻譯結果有時可能不太準確，就像吃了一塊有些硬的年糕一樣。」讓眾人笑翻。

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