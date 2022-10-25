專家：用Google或Facebook帳號登入其他網站或App　小心泄漏資料

許多人在登錄第三方平台網站或使用Apps時，為了節省時間，會以Google或Facebook帳號登入，不過這樣卻形同讓自己暴露在個人資料外泄的風險中。



美國《華盛頓郵報》報道，儘管這麼做十分方便快速，卻可能無意間成為特定公司的追蹤對象，因此建議直接選擇NO！

報道指出，某些刻意成立的網站，能夠透過「以Google或Facebook帳號登入」取得使用者個人資料。

一名《華郵》讀者就反映，他為了節省登錄與上傳履歷的時間，在求職網站iCIMS按下「以Google或Facebook帳號登入」同意選項，未料網站竟一併取得個人數位歷程與檔案的權限。

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iCIMS有240萬用戶，提供使用者從線上同步儲存服務Google Drive上傳履歷，但當點選上傳按鈕時，會跳出「這將允許iCIMS查看並下載您『所有的』Google Drive 文件」，若點選YES形同直接外泄大量個人資料。

對此，iCIMS科技長史密斯（Al Smith）回應，公司並未在用戶上傳履歷資料時，讀取查看用戶在Google檔案的其他資料。

Google的發言人告訴《華郵》，用戶在「使用許可」（access permission）選項上，仍擁有共享個人資料的「選擇權和控制權」，但有多少人願意花時間閱讀和消化這些細則呢？

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Facebook本月警告100萬名用戶，他們的個人資料可能已被400個惡意應用程序入盜取，而《華郵》指出，有科技罪犯刻意製作有「以Facebook帳號登入」選項的假網頁按鈕，用於盜取用戶個人資料。

有時候「以Google或Facebook帳號登入」並無不妥，防毒軟體公司Bitdefender主管波格丹（Bogdan Botezatu）說道：「如果是一個合法的網站或服務，那麼不必擔心太多。」例如，有些人登錄Google授予Zoom雲端視訊會議權限。

不過，許多人很好奇「怎麼知道什麼時候合法，什麼時候不合法？」非營利組織Mozilla隱私研究員詹恩（Jen Caltrider）表示，無法百分百確定，因為許多公司隱瞞了他們竊取用戶個人資料的事實。因此《華郵》建議，為了保障個人資料與檔案，遇到有「以Google或Facebook帳號登入」選項時，建議還是直接選擇NO！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】