父母畀首期！港男驚被親戚嘲「廢青」專家教拜年霸氣擊退三姑六婆

又到新年，大家又係時候同親戚玩問答大會的時間。早前有網民在討論區出帖文，問眾網友「唔知因為父母幫輕你比首期先買到樓既人，會唔會比親戚朋話既煩惱」，暗指擔心過年時一眾親戚會因父母給付首期，會俾說話他聽，讓他心有戚戚然。

事實上無論任何年紀層，都會遇上煩膠親戚問問題，熱門問題包括「讀書讀成點呀」、「有無拍拖呀」、「幾時結婚呀」、「依家揾幾多錢個月呀」等等完美侵犯個人私隱，究竟可以點樣有禮貌擊退他們呢？《開罐》請教了辣媽之稱的son 姐教大家一兩招傍身。



《愛回家之開心速遞》劇照

有網民早前在連登「要父母幫輕你比首期先買到樓既人，係唔係多數廢柴?」為題發帖文，指又到拜年時，最擔心是親戚就父母俾首期買樓會被親戚暗嘲，「你阿爸阿媽真係好錫你」、「全靠你阿爸阿媽先買到樓」、、「好好孝順你老豆老母」、「你有資格結婚生仔，起碼生三個」、「做你女朋友好幸福」、「小心比人呃咗你層樓」、「你女朋友一定唔會唔要你」等暗嘲語句。

樓主坦言對這些說話內心不是味兒，「講到我冇咗老豆老母，我乜都唔係咁，冇咗層樓我只係一條廢柴，女人都係貪我層樓先同我一齊」。樓主指不排除對方講的是事實，但表示層樓自己也有份供，「做緊樓奴」，有樓反有壓力驚失業，更指其實現在男女平等，女人也揾到錢未必貪另一半層樓，最後更灰爆說「拜年真係好煩，寧願唔要利是」。

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網民對樓主見解大比數不認同，「本身唔廢，咁上心親戚講嘅野先廢」、「真話係難聽啲」、也有網民鬧樓主肉酸，「要唔要老豆老母錢決定權係你手，拎完著數又自卑心作祟」，主要認為樓主不應該對親戚的說話上心，最後樓主也看似被網民「點醒」，「其實講到尾係自己自卑心作祟，一笑置之就算，就算唔話樓，親戚有好多野都入到我。」

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不過每到過年又的確不少煩膠親戚問私隱問題，讓人不知如何回答，但若不回答又好像沒禮貌，究竟應該如何處理？「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」表示，故意為難、專問尷尬問題的親戚，都只是個別一兩位； 其餘的親戚都大多是善意的關心，Son姐話因為總覺得不好意思，就會被故意刁難「食住上」，所以要記住第一守則：「認真便輸了」，明知來者不善，無謂為一些無心說話而不開心。

Son姐又分享，遇上難纏的親友，可事先向家人報備「打定底」，讓家人預先知到你的底線，在被刁難的時候，家人亦可以幫忙「接招」解圍。

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拜年攻略—專家教霸氣KO 親戚6大煩膠問題

【煩膠問題一】 明知你A0仲特登問「拍拖未呀？不如我介紹男／女仔你識?」

試答一: 我得罪你唔緊要呀，最怕得罪你朋友就唔好啦！你知啦，唔係個個都好似你咁包容。

【煩膠問題二】而家讀邊科?咁將來可以做咩?

試答二:你又係讀邊科?阿女/仔佢又係讀邊科? (回應玄妙問題,不妨拋個波給對方，以其人之道還治其人之身。)

【煩膠問題三】而家幾多錢人工一個月?

試答三: 你都知今年咩環境，大家都差不多吧。不過我這種廢青，不用問阿媽拿錢已好好了。（可以自嘲方法化解，講咗等於無講）

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【煩膠問題四】幾時結婚生仔?

試答五: 婚幾時結都得，最緊要有對象。如果有消息第一時間通知你。（每年必答題，大家客套問客套答。）

【煩膠問題五】沒見這麼久又像胖了

試答六: 對呀，幸好我肥了， 否則男／女朋友話不要我呀！（來者不善的提問，記得Rule one : 認真便輸了。）