口罩令｜網民跪求口罩令無限延長?　列5大必戴罩原因：想戴到2047

自從「口罩令」於2020年起生效，戴口罩已經漸漸成為了生活的一部分，每逢臨近口罩令的屆滿日期，都會引起網民討論，有網民表示希望能夠早日解除限令，回到除罩的日子，但日前亦有網民表示希望「永遠都唔好取消口罩令」，更列出多個原因指「冇口罩好大鑊啊」!



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近日，本港疫情緩和穩定，政府亦陸續放寬防疫規定，然而口罩令本原定於22日(昨日)屆滿，令不少網民猜測口罩令會否解除。但政府於昨日較晚時宣布口罩令將會延長兩個禮拜直至3月8日，消息一出即引起不少網民討論。

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有網民於討論區上表示不解為何香港仍然需要強制戴口罩，「人地一早都放寬規定點解仲要戴口罩」，「幾時先唔洗戴」。但有網民卻持完全相反的意見，表示「支持口罩令去到2047」，「好彩仲要繼續戴口罩」，若不戴口罩「過不了心理關口」，紛紛表示即使沒有口罩令都會「繼續戴」，網民更列出多個令其「持續戴罩」的原因，為此《香港01》記者為大家一共整合了以下，網民堅持戴口罩的5大原因!

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堅持戴口罩的5大原因

1.真面目全現

網民表示，戴口罩可以只露眼，並不用讓別人看到「全相」，平時戴口罩可以「遮遮醜」，不用特意打扮。但若口罩令解除則要以真面目視人，諸多不便。

2.感冒變少

有網民則指自從戴口罩後，「醫生都睇少咗」，因為長時間戴口罩，能隔絕大部分病菌，感冒變少連醫藥費都「慳返」。

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3.慳返化妝錢

網民表示平時戴口罩，因只會露出眼，面的下半部份都會被遮蓋，因而「淨化眼妝」，不論底妝或是唇妝都不用化，「買都唔洗買」，口罩可以繼續「封印美貌」。

4.街上靚仔靚女得以保留

所謂「口罩遮三醜」，有網民表示口罩令保持「香港仲可以成街靚仔靚女」，大家還可以對對方有想像空間，但若沒有口罩就會即「重返現實」，面對大家的真面目。

5.避口臭

口罩除了隔絕細菌，有網民表示口罩更可「隔口臭」，就算吃了蒜頭等味較重的食物都不怕，因為口罩可以將味隔走，若口罩令一解除，就要盡量避免，或者要「瘋狂食香口膠」。

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但有網民亦表示戴口罩已成為習慣，大家戴口罩亦有一段時間，若口罩令瞬間全部解除，很有可能會有「後口罩浪」，感冒、流感等的患病人數會有所上升，但網民亦表示現今疫情有所緩和，「口罩令」的確應稍微放寬，因而認為當局應分階段逐步放寬口罩令，讓大家都有充分時間適應。