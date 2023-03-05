一直在玩命！台灣「最美TB」模仿抖音片　尾椎裂開：以為要死掉了

長相清秀的台灣藝人鄭靚歆13歲從《我愛黑澀會》出道，後續也出演過多部電影，近來在動實境節目《全明星運動會》節目中的表現相當亮眼。早前卻傳出她模仿抖音影片中的一個動作，導致她尾椎裂開甚至嚴重發炎，治療時一度痛到昏厥，事後她嚇得直呼：「我以為要死掉了！」



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鄭靚歆早前在IG Story表示，因為模仿抖音影片「單手將人自胯下舉起」而受傷，早上起床花了快10分鐘才下床，不管躺著還是坐著都很痛苦，醫生一看便直言「尾椎可能已經裂開了！」，隨後照完X光也證實了醫生的判斷，且伴隨著嚴重發炎需進行雷射治療。

鄭靚歆表示，她隨後站著進行雷射，誰知不到5分鐘的時間「身體突然全身麻掉、頭腦極度暈眩、想吐、心跳加速、筋（痙）攣、最後一刻我跟治療師說我覺得我不行了⋯最後直接軟倒在地上！」醫生推測應該是療程疼痛指數超過她身體能負荷的範圍，後來則改打消炎針止痛舒緩，當中還因為太痛一路哭了20分鐘，一旁病人看了都相當同情她。

鄭靚歆直言，尾椎恢復期間無法運動、身體無法做較大的動作，因此她才特地出面呼籲粉絲們，別輕易模仿抖音影片中的動作，「希望大家都能健健康康不要受傷，能運動是一件很幸福的事」。

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