以神之名｜反攝理教金度亨父慘遭邪教成員襲擊左臉骨折斷血管險亡

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）揭發了韓國邪教「攝理教會（Jesus Morning Star, JMS）」，又名基督教福音宣教會的教主鄭明析（정명석）的惡行。有不少受害者、前成員及反攝理教組織「出埃及記」的核心成員出面講述經歷。當中「出埃及記」創辦人金度亨的父親曾遭攝理教信徒毆打至命危，但他卻慶幸自己為兒子擋了一劫。



反攝理教組織「出埃及記」的創辦人金度亨現時是檀國大學的數學系教授。他在學時期曾短暫參與過攝理教的聚會，後來因女友遭教主鄭明析性侵，因而發現組織邪惡的真面目。他於1999年2月設立「出埃及記」網站，及後網站成為了脫離攝理教的前教會成員的庇護所，也是反攝理教組織人士交流資訊的地方。

挺身對抗鄭明析 攝理教眼中的撒旦

反攝理教組織人士多次舉辦抗議活動，要求當局拒捕並嚴懲鄭明析。金度亨行事大膽，不怕直接對抗攝理教，他曾致電教會辱罵鄭明析：「叫鄭明析那混帳來聽…對你來說，他可能是再臨基督，但在我眼中，他就只是隻發情公狗。」

金度亨與組織成員金亨鎮多年都密切關注攝理教以及鄭明析的舉動。2003年6月，當時鄭明析因被韓國通緝，因此逃到香港。他們收到線報後，暗中到香港跟著攝理教成員找到鄭明析躲藏的地點，更通報香港移民局，其後親自攔截鄭明析，以防他逃走，期間他們與鄭明析有肢體衝突。後來鄭明析終於落網，但他回到韓國後棄保潛逃到中國。

「獵狐行動」正式展開

金度亨的行為徹底激怒了鄭明析，也正式與視鄭明析為神的教會成員為敵。鄭明析講道時指示成員要「拔掉田裡的狐尾草」，意思是要除掉與攝理教為敵的人。及後教會展開了「獵狐行動」，目標是必要時要除掉金度亨及金亨鎮。

數名教會成員決定對他們下手，金亨鎮先是收到恐嚇電話，後來更在住處大樓內遭埋伏。金度亨得知被盯上後，跟父母說他暫時不會回家一段時間，也叫他們要小心。

父親被打至左臉骨折血管全斷

有天金父一邊與金度亨通話一邊駕車回家，當他駛到住處附近時突然遭教會成員襲擊。有數名男子擋著車子逼他停車，然後用棒球棍砸他的車。當時金父坐在駕駛座上，車窗開著，他們透過車窗，用棍子猛戳他的臉部和上半身，更拽著他的頭部砸向方向盤，不消5分鐘，金父已被打到失去意識暈倒。

金度亨的兄長趕到現場，只見父親半邊臉血肉模糊，臉上更有一個棒球大小的洞。後來醫生指金父經過左邊臉頰的所有血管都被弄斷了，更指他是真的好運能撿回一命。金父也在片中指他的左邊臉骨折，現在整張嘴都歪掉，有一隻眼無法閉合。

事後警方經調查發現犯人有他們全家人的姓名、身份證字號、住址及車牌號碼，他們原來一早在金父家中裝了竊聽器。

犯人有他們全家人的姓名、身份證字號、住址及車牌號碼。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

金父：「感謝上帝讓我代兒子受苦」

襲擊事件過後，金父說：「如果不是我遇到這種事，那豈不是我兒子遭殃嗎？一想到是這樣，我反而很欣慰。」 他更表示感謝上帝讓他代兒子受苦。金度亨在父親慘遭毆打，差點喪命後，一度後悔與鄭明析對抗，但他也認為攝理教成員喪盡天良，竟然傷害他人的家人：「人絕對不可能做得出這種事。即使是黑道也不會這樣傷害別人的家人。」