以神之名｜反攝理教金度亨父慘遭邪教成員襲擊左臉骨折斷血管險亡

撰文：螢火蟲
出版：更新：

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）揭發了韓國邪教「攝理教會（Jesus Morning Star, JMS）」，又名基督教福音宣教會的教主鄭明析（정명석）的惡行。有不少受害者、前成員及反攝理教組織「出埃及記」的核心成員出面講述經歷。當中「出埃及記」創辦人金度亨的父親曾遭攝理教信徒毆打至命危，但他卻慶幸自己為兒子擋了一劫。

反攝理教組織「出埃及記」的創辦人金度亨現時是檀國大學的數學系教授。他在學時期曾短暫參與過攝理教的聚會，後來因女友遭教主鄭明析性侵，因而發現組織邪惡的真面目。他於1999年2月設立「出埃及記」網站，及後網站成為了脫離攝理教的前教會成員的庇護所，也是反攝理教組織人士交流資訊的地方。

挺身對抗鄭明析　攝理教眼中的撒旦

反攝理教組織人士多次舉辦抗議活動，要求當局拒捕並嚴懲鄭明析。金度亨行事大膽，不怕直接對抗攝理教，他曾致電教會辱罵鄭明析：「叫鄭明析那混帳來聽…對你來說，他可能是再臨基督，但在我眼中，他就只是隻發情公狗。」

金度亨與組織成員金亨鎮多年都密切關注攝理教以及鄭明析的舉動。2003年6月，當時鄭明析因被韓國通緝，因此逃到香港。他們收到線報後，暗中到香港跟著攝理教成員找到鄭明析躲藏的地點，更通報香港移民局，其後親自攔截鄭明析，以防他逃走，期間他們與鄭明析有肢體衝突。後來鄭明析終於落網，但他回到韓國後棄保潛逃到中國。

「獵狐行動」正式展開

金度亨的行為徹底激怒了鄭明析，也正式與視鄭明析為神的教會成員為敵。鄭明析講道時指示成員要「拔掉田裡的狐尾草」，意思是要除掉與攝理教為敵的人。及後教會展開了「獵狐行動」，目標是必要時要除掉金度亨及金亨鎮。

數名教會成員決定對他們下手，金亨鎮先是收到恐嚇電話，後來更在住處大樓內遭埋伏。金度亨得知被盯上後，跟父母說他暫時不會回家一段時間，也叫他們要小心。

父親被打至左臉骨折血管全斷

有天金父一邊與金度亨通話一邊駕車回家，當他駛到住處附近時突然遭教會成員襲擊。有數名男子擋著車子逼他停車，然後用棒球棍砸他的車。當時金父坐在駕駛座上，車窗開著，他們透過車窗，用棍子猛戳他的臉部和上半身，更拽著他的頭部砸向方向盤，不消5分鐘，金父已被打到失去意識暈倒。

金度亨的兄長趕到現場，只見父親半邊臉血肉模糊，臉上更有一個棒球大小的洞。後來醫生指金父經過左邊臉頰的所有血管都被弄斷了，更指他是真的好運能撿回一命。金父也在片中指他的左邊臉骨折，現在整張嘴都歪掉，有一隻眼無法閉合。

事後警方經調查發現犯人有他們全家人的姓名、身份證字號、住址及車牌號碼，他們原來一早在金父家中裝了竊聽器。

犯人有他們全家人的姓名、身份證字號、住址及車牌號碼。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

金父：「感謝上帝讓我代兒子受苦」

襲擊事件過後，金父說：「如果不是我遇到這種事，那豈不是我兒子遭殃嗎？一想到是這樣，我反而很欣慰。」 他更表示感謝上帝讓他代兒子受苦。金度亨在父親慘遭毆打，差點喪命後，一度後悔與鄭明析對抗，但他也認為攝理教成員喪盡天良，竟然傷害他人的家人：「人絕對不可能做得出這種事。即使是黑道也不會這樣傷害別人的家人。」

以神之名｜Maple親解沉迷邪教原因　爸爸露面力撐：為妳驕傲！以神之名｜網傳攝理教已入侵香港大專院校　女網民親爆教條超奇怪以神之名｜攝理教唔止買新聞為鄭明析洗白！仲有2招捧教主做上帝以神之名｜攝理教鄭明析選妃6大變態條件　女信徒名冊曝光安達臣道冧天秤｜單親母每日欲尋死淚崩稱不敢認屍望為子討回公道爸爸靠打讓兒子聽話！學生被罰到冇感覺　老師介入後結局大逆轉天瑜再有大進步 解鎖新技手指輕微郁動 天瑜爸爸：知道你已經盡力
親子
親子關係
親子熱話
Netflix
韓國攝理教
以神之名：信仰的背叛
韓國
邪教
紀錄片
宗教