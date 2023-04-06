姜濤24歲生日｜即日起2部電車應援！20個打卡位/限定周邊/Cafe

4月30日便是姜濤24歲生日，為迎接姜濤誕，一眾姜糖繼續自發舉辦各種不同的生日應援活動。包括姜濤香港後援會特意於尖沙咀The ONE和銅鑼灣皇室堡舉行生日應援活動。除了不同主題的慶生裝飾、應援之外亦有生日限定應援精品慈善義賣，作為鏡粉和姜糖的你們絕對不能錯過。



Tony's Hell FB專頁圖片

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1.皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」

近年4月30日都因姜濤生日變成姜濤灣，今年相信也不會例外。而銅鑼灣皇室堡也有以生日嘉年華為主題，以姜濤最愛的舞台作設計重心，設有6大打卡位，包括「Keung To 430生日限定店」，除了打卡外，當中亦有注目度極高的必買品，包括「小濤濤頸枕連cushion」、「小濤濤無線充電器」、「姜糖化妝袋」等文具及精品，價錢由$68-488不等。限定店設派籌制，開售當天會在早上9時派籌，每次派籌名額320個，而且每人每次限買每款產品一件，售完即止。收益扣除成本後將會撥捐指定慈善機構。

皇室堡「Keung To 430生日嘉年華」開放詳情：

日期：4月5日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

限定店詳情:

日期： 4月5日至5月1日（逢星期五至日及公眾假期）

時間：上午12時至晚上8時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

2.The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及「Keung To 430甜蜜限定店」

除了銅鑼灣外，尖沙咀The One也有以「Keung To 430甜蜜蜜 Cafe」作為主題的打卡場景讓姜糖打卡，設有7大打卡位。此外姜濤香港後援會也首次製作及售賣23+1限定版生日甜品。

The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」開放詳情：

日期： 4月5日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

Keung To 430甜蜜限定店開放詳情：

日期：4月5日至5月1日（逢星期一至日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上9時

3.電車應援

踏入4月「姜濤月」，自然少不了姜濤應援電車，姜濤香港後援會為各位姜糖準備了全新「姜濤號」遊走港島！今年更加加碼同時有兩架電車，讓大家可以在「姜濤灣」坐住「姜濤號」打卡。

電車展示日期：4月5日至5月1日

出廠時間：4月4日

4.銅鑼灣地帶廣告牌

生日應援當然少不了打卡位，包括大型廣告牌，大電視廣告牌和燈箱，姜濤香港後援會於銅鑼灣地帶設置了大型廣告牌，姜糖們一抬頭就能看到！

(姜濤香港後援會IG截圖)

5. Tony’s Hell餐廳-推姜濤九宮格義賣

Tony’s Hell餐廳今年推出一款「姜濤九宮格」進行義賣，所有收益將會全數捐贈RCAP 拯救遺棄寵物中心，由即日開始接受預訂（只接受預訂，不設堂食），4月1日至30日可到門市自取。「姜濤九宮格」價錢$298，包括有伯爵茶蜜桃撻、紅絲絨姜濤曲奇、薑汁檸檬mousse杯、KT馬卡龍、蜜桃奶凍、應援色薑味蛋白餅、姜濤朱古力Cupcake、焙茶姜Man曲奇、咖啡合桃拿破崙。

另外4月份堂食亦都會推出幾款期間限定新飲品，凡惠顧每款都會送出由老闆娘設計既姜濤杯墊同埋飲管托。

地址：佐敦文苑街38號號 地鋪

電話:訂購或訂座請WhatsApp 57244537

6.就是偏偏喜歡你餐廳-姜濤誕慈善餐廳應援活動

就是偏偏喜歡你餐廳於4月舉辦為期1個月的慈善餐廳應援活動，除了提供以姜濤作品命名的主菜、甜品及飲品的姜濤餐之外，餐廳亦提供大量打卡位讓姜糖們打卡。4月份期間只要惠顧姜濤餐主菜（每日限量50份），便可免費獲得隨機姜濤誕應援一份，另外姜濤餐的主菜、甜品或飲品，餐廳均會不扣除成本捐10%到聾人機構。

地址：銅鑼灣耀華街3號 百樂中心16樓03室

訂座電話：62268800

營業時間：12:30-9:30pm(星期二 2:30-5:30pm)

7.NO.2 Cafe & Restaurant-期間限定Keung To Cafe 23+1

NO.2 Cafe & Restaurant於4月將餐廳佈置為姜濤主題，包括樓層佈置、期間限定姜濤Menu以及姜濤應援包供一眾姜糖打卡，姜濤Menu的部分收益將會以no.2cafe x 姜濤及姜糖名義撥捐至「音樂兒童基金會」。

地址：大坑大坑新村街4A-7號新村樓地下B號舖

訂座電話：9126 6721(可WhatsApp預約）姜濤生日佈置樓層採用預約制，Walk-In未必安排到姜濤樓層。

營業時間：9:00-21:00 (星期一至四，日) / 9:00-00:00 (星期五、六)

8.銅鑼灣地帶、東角LAFORET派「2023 Keung To 0430生日應援」手幅

4月5日起於銅鑼灣地帶以及東角LAFORET將會派「2023 Keung To 0430生日應援」手幅，一共四款。

銅鑼灣地帶

派發日期：4月5日至派完即止 (款式一) 及4月17日至派完即止 (款式二)

時間：下午3時至晚上9時

地點：銅鑼灣地帶2樓219號舖

東角LAFORET

派發日期：4月5日至派完即止 (款式一) 及4月17日至派完即止 (款式二)

時間：下午3時至晚上9時

地點：東角LAFORET 2樓278號舖對出位置