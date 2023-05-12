報稅交稅2023｜打工仔報稅攻略　年薪幾多要交稅？租金扣稅點計

各位社會新鮮人，是否大家對「報稅」、「交稅」這幾個字都一頭霧水呢，政府於5月2日已向納稅人發出約240萬份個人報稅表，大家收到作為打工仔生涯中的第一份「綠色炸彈」(報稅表)又有甚麼感受呢，第一次報稅其實要點做？年薪幾多才要繳稅？繳稅的金額又點計？快看看這報稅攻略吧!



政府課稅年度為每年的4月1日至下一年3月31日，總12個月，而於早前政府已向市民發出合共65萬張2022/23年度的利得稅(本港經營行業、專業或業務人士)、物業稅和僱主報稅表，而各位打工仔所需繳付的「個別人士」報稅表已於5月2日陸續發出。政府一般都會於5至6月向市民發出報稅表，市民收到報稅表後，便需要於1個月內遞交。大家亦可透過網上報稅，而遞交的限期則自動獲延一個月。

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作為職場新人的大家，若大家是首次進行報稅，則並沒有特定的收到報稅表的日期，一般公司都會於你入職3個月內，向稅務局提交IR56E表格，再由稅務局為你開立檔案，但通常稅務局會於其後5個月內向你發出報稅表。

但對於一般打工仔而言，若你於6月過後仍未曾收到報稅表，則應向稅務局查詢，是否有向你派發報稅表。而一般當局收到報稅單後，於10月起便會向大家發放繳稅通知，稅款將分為兩期繳交，第一期為1月，第二期為4月。倘若大家是曾被評為「無需交稅」類別的話，則可能未必每年都收到報稅表，但當你一達到需繳稅的薪金水平，則要於課稅年度結束後4個月內，通知稅務局。

薪俸稅如何計算?

大家一般打工仔所交的稅項其實即「薪俸稅」，是按照大家於該年度的應課稅入息實額按「累進稅率」或入息淨額以「標準稅率」計算，而當局會取兩者計算後較低的稅款額徵收。計算的方式如下:

1)應課稅入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額

2)入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

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年薪多少才要報稅?

其實每個於香港受薪的人士都需繳交薪俸稅，即使兼職和自由職業者亦同樣(自由職業將視為自僱人士)，但究竟多少才需繳交呢?若大家於課稅年度內，入息高過於政府所給予每人的基本免稅額$132,000港元的話，即需要繳稅。但政府亦有多項免稅額和扣稅項目，從而減輕各位打工仔的稅務壓力。

政府於2022/23課稅年度開始，住宅租金可獲上限$100,000扣稅額，只要申請人沒持有住宅物業，並以指定物業為主要居所，租約有打釐印即可申請，而2023/24年度《財政預算案》中亦提出，於2022/23課稅年度薪俸稅及個人入息稅將有1次性100%寬減，而每宗個案上限位為$6000港元，即若大家所需繳交的稅項，並不超過$6000元則「毋須繳稅」!

免稅項目

基本免稅額:HK$132,000

已婚人士免稅額:HK$264,000

單親免稅額:HK$132,000

傷殘受養人免稅額:75,000港元

傷殘人士免稅額:75,000港元

子女免稅額:

每1至9名子女(每名):130,000港元

每名子女出生的課稅年度，子女免稅額可獲額外增加:130,000港元

供養兄弟姊妹免稅額:$37,500

供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額:

年齡為60歲或以上，或未滿60歲有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母(每名):HK$50,000

年齡為 55 歲或以上，但未滿 60 歲的父母∕祖父母∕外祖父母(每名):HK$25,000

供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額:

年齡為 60 歲或以上，或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母:HK$50,000

年齡為 55 歲或以上，但未滿 60 歲的父母∕祖父母∕外祖父母:HK$25,000

單親免稅額:HK$132,000

傷殘人士免稅額:HK$75,000

傷殘受養人免稅額 (每名):HK$75,000

個人進修開支:上限HK$100,000

長者住宿照顧開支:上限HK$100,000

居所貸款利息/住宅租金扣除:上限HK$100,000

認可退休計劃支付的強制性供款:上限HK$18,000

自願醫保計劃保費 (每名受保人):上限HK$8,000

合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款:上限HK$60,000

住宅租金扣除:最高HK$100,000

認可慈善捐款:應評稅入息或利潤的 35%

大家倘若於遞交報稅表後，發現遺漏填寫免稅和扣稅項目，大家於指定時間內向當局提出修訂，但不同的免稅扣稅項目則需另填寫不同的表格。而且當大家受到評稅結果後，發現計算有所出入，大家亦可於發出評稅通知書的1個月內提出反對，並列明理由。

至於繳交稅務方面，繳費的方式有多種，包括網上銀行、PPS繳費靈、ATM自動櫃員機、便利店、信用卡、FPS轉數快等等。提提大家一定要準時報稅準時交稅，若遲繳稅表的話，最高可被罰款$10,000元被撿控或繳交額外的稅款。如若遲交稅，稅務局則會採取法定追稅行動徵收附加費，當局亦有權向欠稅者提出起訴。