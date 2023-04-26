港女搭「霸王的」遭的士司機怒轟　走數仲要報警網民嘲：賊喊捉賊

近年坊間網上多了不少「call的士」的手機應用程式，讓大家能同時叫車付錢，享受一條龍服務。而搭的士付錢當然是天經地義的事，但近日有的士司機卻於社交平台上發文怒稱遇到一位「無恥走數女」，不但欠多位的士司機錢，打電話向她追數時「多次打唔通」，最後更「惡人先告狀」向平台投訴該位司機和稱要報警，以要求司機刪除有關她的帖文，令司機嬲爆直指「一個賊居然走去報警，真係世界罕見」。



圖自「的士司機資訊網Taxi」Facebook

日前，有位的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文指自己遇到一位「無恥走數」的港女，事源的士司機於4月22日凌晨時，於叫車APP中接到一張由灣仔出發往天水圍的訂單，而到灣仔上客後有三個女仔出現，其中一位短髮，身穿白色衫需攙扶的女仔便是司機所需乘載的客人，而身旁一位身穿橙色裙的女仔朋友，亦是司機口中所說的「走數女」，當時便向的士司機表示會使用「香的電子支付」，讓司機乘載朋友到達目的地後則「打電話畀佢過數」。

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誰不知當司機到達天水圍後，致電該名港女時卻「打咗好多次電話都打唔通」，之後更「封咗我電話號碼」。樓主其後用另一個電話再打才能撥通，樓主形容當時港女的聲音「係清醒」，但卻「求其講兩句就收咗我線」，令他最後不得不向叫車APP客服求助。而大約個半鐘後，樓主再次向港女致電，港女有接通電話，但當時該名港女正於另一架的士與司機對話，從樓主所發布的錄音中可聽到另一名司機正向港女收取車資，但港女當時已經不能清醒對答，說話模糊，於錄音的尾段更聽到港女嘔吐的聲音。

樓主表示，自該次通話後「直到收工我都再搵唔到走數女」，而到第二日的早上，他向港女發訊息稱車Cam「影低晒你地個樣，ＸＸ都有你地資料」，若「再唔過數就去報警」，樓主更為當時「被走數」的另一位司機追討車資。最終港女於當日下午便過數於樓主和另一位司機。

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事件本告一段落，但樓主其後帖文上表示港女後來有Whatsapp他，指當時其實已經透過香的APP過數，當時只是叫車APP沒有通知樓主已收款項，而並不是走數，更讓樓主向他道歉，樓主見此便更為憤怒更稱，港女「根本唔知自己究竟有無俾過錢我，否則下午三點唔會再用payme畀多次」，而就算港女沒有欠他車錢，但都仍然走了另一位司機的數，若不是他的提醒，港女根本不會於提醒後，才向該為司機過數。

圖自車cam L（香港群組）

對於樓主的指控，涉事港女的朋友亦有出面解釋表示整件事為誤會，港女根本沒有走數，信用卡一早已過數，而當時港女亦並非刻意不接聽電話，皆因當時她已經唔太清醒，於清醒時已即向兩位司機繳付車資，惟的士司機仍出帖文令她的朋友「好地地比你擺上網任人攻擊受咁多難聽說話」。

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樓主其後更帖上對話圖，並指港女後來更報警，和向平台投訴讓他刪除帖文，令他最終被平台「炒咗」，但樓主卻指自己「寧願一世唔再用呢個APP」，都不會刪帖，更嘆指「一個賊居然走去報警，真係世界罕見，佩服！」。

數篇帖文一出即引起網民熱烈討論，有網民對港女行為表示「報警啦，呢X街要搞搞佢」，「好眉好貌專走數」，網民力撐樓主指「師兄加油」，「報東張啦」，「呢啲客唔洗同佢客氣」，「飲醉大哂唔使埋單呀」。而有網民則撐港女表示「算吧啦你，恰女人」，「人哋唔係冇畀錢，係平台無通知咋喎」，「飲醉梗係聽唔到電話啦」。但有網民亦指整件事都只是溝通上的誤會，若要避免誤會最好是讓朋友先繳車資才開始行程，或車主於一開始便標明「只收現金」，現場收錢便可避免爭拗。