全港戲院日｜戲飛開售院線全死機　過萬人等買飛網民：Happy排隊

政府於24日正式宣布啟動「開心香港」(Happy Hong Kong)的一系列活動，當中最令人矚目的就是於本周六所舉行的「全港戲院日」，全港各大戲院所有戲飛，不論類別都劃一票價為$30元，消息一出令不少網民對此都滿心期待。而戲飛於今(27日)正式發售，但有不少網民卻指戲院網站未開售前已嚴重「塞車」，開售時更加連「server都死埋」，不禁高呼「搶演唱會飛咩」。



財政司司張陳茂波於24日宣布啟動「開心香港」活動，並公布相關的詳情。司長表示活動的主要對象為全港市民，和希望能藉此刺激經濟復蘇。而「開心香港」的頭炮活動將於本周六(29日)開始，當中除了將於灣仔會展所舉行的首場大型美食市集外，還有引發網民討論度極高，由香港戲院商會主辦的「全港戲院日」，於本周六全港戲院戲飛將全部劃一30元，不論是3D、4D、IMAX等，甚至是貴賓院的戲飛都通通$30元，消息一出即引起網民討論。

各大戲院戲飛於今(27日)上午11點正式於各大戲院和網上售票網發售，於售票前約1小時，有網民於社交平台上已發貼文詢問「有無人已經排緊隊買戲飛」，表示已經有「前面已經有成50幾個人」，有網民則發出一張疑於戲院門前所拍的照片，從照片中可見戲院門前已有人龍。

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而《開罐》記者於開售前亦嘗試分別登入百老匯院線、MCL Cinema、英皇戲院、Cinema City的戲院網站，當中只有百老匯和英皇戲院的網站能夠到訪，另外兩間則無法顯示網頁資料。於11點正式售票時，當記者再次嘗試登入網站，四個網站當中卻只剩下英皇戲院能夠登入，但登入者均需要「排隊」進入網站，而於開售當刻系統顯示「前面的用戶有:12605人」，等待的時間為2542分鐘，即42小時後才能購買。記者亦嘗試使用戲院售票的手機APP，但同樣顯示「ERROR」無法登入。

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對此，有網民表示於開售前已經「入唔到網」，「一個鐘前 MCL 連登入會員都唔得」，「登入定先都冇用」。於開售時有網民更表示「各大戲院平台經已死ser(server)」，「連APP都入唔到」，「搶演唱會飛咩」，「黃牛又出動」。有網民則表示「暫時得英皇ok， 其餘冇個得」，「要等38XX分鐘」，「仲有成萬幾人」。

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而有網民指除了網上「死機」，現場排隊同樣都大塞車，「職員表示, 點解全部座位都處理中....」，「戲院都郁唔到，前面呀叔揀極都揀唔到位」，即使有網民能夠登入都表示「入到cinema city 4dx已經無哂」。有網民對此狀況表示早已預見到此況，「佢只限今日預左啦」，「一日賣飛一定死機」，提議指「不如每個人派多100蚊戲院現金券，好浪費時間」，「每人限今年每人1次優惠咪happy」。