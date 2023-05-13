日媒曝「酒店房最多人偷物品Top 7」最荒謬拎這電器！可坐10年監

不少港人去旅行或Staycation住酒店時都會取走酒店提供的牙刷、梳子或潤手霜等用品。不過到底哪些設備可以拿，哪些不可拿走呢？最近有日媒訪問酒店時，有職員就分享他們遇到最荒謬的住客。拿走浴袍已算是小兒科，有客人竟然把這東西帶走？！



（YouTube 截圖）

日媒《日テレNEWS》日前報導指最近住客帶走酒店用品的情況頻繁出現，令酒店旅館們非常頭痛。一間位於橫濱的酒店負責人高橋善也表示，過往曾數次有住客將枕頭帶走，衣架、風筒消失也是常有的事。而最近的黃金周假期中則有客人帶走紙巾盒。高橋指出遇到有客人帶走浴袍時，也很難與客人對質、追究，因此他們已是半放棄狀態。

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有市民受訪時就表示他們會取走梳子、乳液、牙刷、棉花棒及茶包等，又坦言住進較高級的酒店時也曾想過可能可以帶走浴袍，或者想帶走枕頭。判斷用品能否帶走時，就取決於它是否「即棄」，亦有人認為「不是電器就可以拿走」。

箱根一家酒店則向《ANN》表示，曾遇過將整枝沐浴露或磨砂乳帶走的住客，亦有人會將用品轉移到特意帶來的容器中帶走。毛巾、風筒、浴衣及電視遙控也常常消失。因此他們現今在登記入住時就會提醒客人「請不要帶走酒店用品及設備，否則將會要求賠償」。

有酒店職員就分享了他遇過的荒謬經歷。指當日一名準備退房的客人表示因為有很多行李，希望他們能幫忙搬走。誰知到達房間後他發現一個異常大的紙皮箱，而房間內的電視機則不知所蹤。確認箱子後裏面竟放了一台電視，但客人就表示電視機是自己買的，不知道房間內的電視去哪裡了、指房內原本就沒有電視機。結果花了１個多小時才成功說服客人歸還電視機。

有律師就表示在法例上拿走酒店用品有可能構成盜竊罪，有可能會被判處10年以下有期徒刑或50萬円（大約港幣2.9萬元）或以下罰款。因此大家入住酒店時要小心注意，若有任何懷疑就應先諮詢職員啊！