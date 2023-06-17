深圳地鐵沿線12個大型商場一文看清　卓悅中心、萬象城食玩買齊集

有不少港人每逢周末的假期，都會選擇前往鄰近香港的深圳走走，因深圳有超多大商場供大家閒逛，每個商場內都集齊了吃喝玩樂，隨便進一個都已能夠讓你玩足一整天，而最重要的是大部分的餐廳商店價錢都超親民!近日天氣反覆，常常都會突然下大雨，殺大家一個措手不及，但其實深圳有很多大型的商場是與地鐵站相連，大家連傘都不用開，便能玩到盡!為此《開罐》為大家集合了12個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!



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北上深圳玩，突然落大雨?深圳其實有很多人氣大型商場與地鐵站相連，大家可以「滴雨不沾」便玩盡各個商場，不論是吃喝玩樂通通都集齊，大部分的商場都有不少港人最愛的餐廳，就算傾盆大雨都不怕沒地方去!為此《開罐》為大家集合了12個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!

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深圳地鐵沿線12個大型商場

國貿站

金光華廣場

交通:國貿站A出口

地址:深圳市羅湖區人民南路2028號

金光華廣場為最接近羅湖口岸的大型廣場，大家只要乘搭地鐵一個站，便能直達。商場新翻身後，有不少港人都愛的餐廳進駐，包括海底撈、喜茶、奈雪等等，連次次都需要排長龍的太二酸菜魚都有!

老街站

1234Space

+ 10

交通:老街站D出口

地址:深圳市羅湖區東門建設路3018號

集合吃喝玩樂於一身的東門老街「地標」—1234space，有深圳最熱門商場「mini萬象城」之稱，商場一共有六層高，總體超過30萬呎，雖然商場在深圳並不算大，但麻雀雖小但五臟俱全，內裡除了有齊多間人氣餐廳之外，更有不同的韓國潮牌店供大家買買買。

大劇院站

KKMall

交通:大劇院站B出口

地址:深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座

萬象城

交通:大劇院站C出口

地址:深圳市羅湖區寶安南路1881 號

位於大劇院站的萬象城樓高六層，是羅湖區內數一數二的精品商場，內裡集齊了Chanel、LV、Dior、Cartier等等多個著名精品品牌，於地下一層更有多個專櫃的化妝品牌，和一間大型的進口超市，各國的美食都應有盡有。

科學館站

中信城市廣場

交通:科學館站D出口

地址:深圳市福田區深南中路1095號

中信城市廣場，內裡的餐廳和商店價格都相當親民，最值得到訪的一定就是內裡一間超大的H&M門店和位於地下一層的AEON超市，商品多不勝數，單單這兩間店舖都足夠大家行足半日了。

華強路站

世紀匯

交通:華強路站B出口

地址:深圳市福田區園嶺深南中路3018號

崗廈站

卓悅中心

交通:崗廈站B出口

地址:深圳市福田區福華一路348號

講到深圳的商場，那便不得不提福田區最大型的綜合商場「卓悅中心」了，內裡共分為三個主題區結成，分別為「西、東、北區」三區，商場內不論是男女老少都必有適合你的商店，內裡的露天位置更時不時會有不同的大型藝術品擺設，讓大家拍照打卡!

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會展中心站

連城新天地

交通:會展中心站A，B出口

地址:深圳市福田區中心城福華路

除了地面的商場外，其實深圳地鐵有不少的地鐵站都會接駁「地下街」，而連接會展中心的地下街「連城新天地」，地下街更分為三期，雖然是地下的街道，內裡除了有超多不同價格超親民的美食餐廳外，更有一個5D的電影院喔!

皇廷廣場

交通:會展中心C出口

地址:深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場

購物公園站

Coco Park

交通:購物公園站C出口

地址:深圳市福田區中心城福華三路268號

位於福田的Coco Park，樓高5層，內裡有多間人氣的餐廳進駐，除了探魚、喜茶、和超好打卡的西西弗書店外，連韓國非常有名的「姜虎東白丁烤肉」店都有，大家想要吃正宗的烤肉，不同遠走到韓國，到深圳便能吃到了!

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世界之窗站

益田假日廣場

交通:世界之窗站A出口

地址:深圳市南山區9028深南大道

高新園站

萬象天地

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交通:高新園站A出口

地址:深圳市南山區南頭深南大道9668號

萬象天地相信大家一定都聽過，但要謹記不要與「萬象城」混淆喔!萬象天地位於南山區的大型商場，商場有超多文青的打卡Cafe，連內裡的喜茶裝潢都與別不同，非常之「PinkPink」充滿少女心。講到商場最標誌性的打卡位，就當然是商場門前的「Bubblecoat Elephant」大型吹氣藝術裝置，到訪萬象天地又怎能不與大象合照一張呢!