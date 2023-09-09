印度荷麗節｜反男尊女卑可互潑粉射水！女人可持一物狂毆男人

世界各地都有不少特色的玩味節日，普天同慶在街上玩樂，有潑水的、有潑蕃茄的，而印度就有潑麵粉的荷麗節。有不少遊客都會藉著舉辦日子專程去參與，和當地民眾打成一片。這麼吸引的節日又怎會只有潑麵粉環節？還有特備節目吸引成千上萬的女人前來參與！



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印度一年一度的荷麗節， 映入眼簾的就是滿地滿天佈滿色彩繽紛的麵粉。近年活動會在3月舉行近一週的時間，在這一天民眾會互相潑彩色麵粉或者噴彩色水助慶，當潑到全身都是七彩顏色，就象徵著春天的活力，寓意充滿祝福，亦是為慶祝春天的來臨。而潑水就是重生的意思。不分男女老少都可以參與其中，只要有心理準備會被潑滿全身麵粉，因為在這一天沒有一個人會整潔離場。

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荷麗節對印度教的信徒而言，重要程度僅次於印度新年。而當日的活動節目除了互相潑彩粉之外，還有最精彩且傳統的環節，就是女子可以隨便棒打男子的習俗。與傳統社會的「男尊女卑」觀念正正相反，活動中男男女女會一起跳舞，直到男子唱歌或調氣女人的時候，女子就可以拿起掍捧打男人。同時，男人要跪在地下或者蹲下，手拿盾牌放頭的位置，躲避女子的捧打。在這個過程，男生都一樣樂在其中。

而在荷麗節的前夕，民眾會一同焚燒柴草堆砌出的人偶，因為人偶象徵著邪惡的惡魔，而焚燒它就是象徵邪不勝正，為新一年送走衰運帶來好運。過程就好像大型的營火會，聚集在一起圍繞著中間的火堆。

路透社

除此之外，荷麗節都有不少大型活動，例如在印度教寺廟前齊灑彩色面粉、戶外音樂會等，當日的活動都是免費的。而且印度「彩色節」的名氣很高，世界各地都有舉辦同樣的活動以慶祝荷麗節，例如：尼泊爾、澳洲布里斯班、澳洲墨爾本等。民眾同樣會聚集在一起互潑彩色麵粉。