政府工招聘｜9份政府筍工月薪20K-116K　消防處請攝影師可月入41K

踏入9月，政府多個部門釋出不少職位，其中消防處、康文署、統計處、房屋署、環保署都需要增聘人才，其中值得留意是消防處少有增聘二級特別攝影員，還要是公務員合約，起薪22k，頂薪可至41k，不妨看看自己是否符合入職條件！



【消防處—二級特別攝影員】

月薪: ＄22,895

截止日期：14/09/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(1)學歷要求：

(a)在香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績；或具備同等學歷；或

(b)在香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註a]／E級或以上成績，或具備同等學歷；

(2)中英文能力符合要求，達到等同上述(1)項的水平；

(3)具備最少兩年專業攝影工作經驗，以及攝影器材簡單維修保養、數碼攝影和攝錄的知識和工作經驗；以及

(4)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

[註：申請人須通過技能測驗。]

職責

(1)攝影和攝錄職務，例如沖哂、印制和放大照片，以及備存照片和錄像記錄等；

(2)前往火警或特別服務事故現場拍攝照片和錄像，作呈堂證據、記錄或其他用途；以及就所拍攝的照片和錄像出庭作供；以及

(3)備存照片和錄像檔案庫。

薪酬

總薪級表第8點 (每月 22,895元)至總薪級表第19點(每月 41,400元)

聘用條款

獲錄用的二級特別攝影員，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須在試用期內，表現令人滿意，並完全符合職系要求和服務需要。

申請方法

互聯網 ✔

郵寄 ✔

(1)申請人可

(a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 (Rev. 7/2023)) 投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 (Rev. 7/2023)) 送交九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組；或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2)政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023)) 可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

【通訊事務管理局辦公室 —規管事務經理 】

月薪: ＄60,065

截止日期：13/09/2023 23:59:00

+ 5

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒授的電機工程、電子工程、資訊科技、經濟、統計、財務、會計、法律或工商管理一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位後具備相關範疇至少四年的工作經驗，以在電訊業界的工作經驗為佳，或具備同等經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人應 —

(a) 具備良好的分析能力、溝通及人際技巧；以及

(b) 主動進取，能在壓力下表現良好，並在緊迫時間內完成工作。

能操流利普通話者更佳。

職責

(a) 就與規管通訊服務和發送商業電子訊息有關的專業範疇，提供專業意見；

(b) 監察電訊市場，並識別與電訊業發展、規管架構和電訊服務消費者權益有關的事宜；

(c) 調查根據《非應邀電子訊息條例》作出的投訴，以及監察市場在發送商業電子訊息方面的情況；

(d) 就電訊政策和規管事宜的研究及分析提供支援，包括草擬政策文件、討論文件、指引、實務守則、資料便覽和規格；

(e) 就推行有關電訊的政策和規管措施提供支援；

(f) 評核電訊牌照申請，執行《電訊條例》、相關規例、牌照條件、法規、指引／實務守則和規格，並處理其他牌照行政事宜；

(g) 制訂、推行及檢視相關措施和安排，以促進電訊服務用戶的權益；以及

(h) 處理、檢視及／或調查有關通訊服務供應商的反競爭行為、合併及收購、具誤導性或欺騙性行為，以及不良營商手法的個案。

薪酬

總薪級表第27點（每月港幣60,065元）至總薪級表第33點（每月港幣79,135元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。有關人員在通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請表格［G.F.340（7／2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從https://www.csb.gov.hk下載。

親身或以郵寄方式遞交的申請表格，須於2023年9月13日或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組 。除申請表格外，申請人須以指定表格提供補充資料，詳述其相關工作經驗。該指定補充資料表格可從通訊辦網頁https://www.ofca.gov.hk/tc/about_us/job/index.html下載。請在信封面註明「申請規管事務經理職位」。

申請人亦可透過https://www.csb.gov.hk作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2023年9月20日或之前以專人送遞或郵寄方式把補充資料表格送交下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至recruit-cs@ofca.gov.hk。請在電郵內或信封面及補充資料表格每一頁註明網上申請編號。申請人在現階段毋須遞交本地學歷及工作證明文件副本。申請人在獲邀出席筆試或遴選面試時，將會被要求提供證明文件。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局（考評局）頒授的學歷人士在申請時須提交修業成績／證書的副本，而該等副本須於2023年9月20日或之前以專人送遞、郵寄或電郵方式送交至下述聯絡地址。網上申請人須在信封面及各證明文件每一頁註明網上申請編號。

【水務署— 二級工程化驗室技術員】

月薪: $22,895起

截止日期 :15/09/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港理工學院/理工大學、香港專業教育學院或科技學院/工業學院頒發的化學科技文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2等級或以上成績，或具備同等學歷；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(i)執行物理、化學、輻射、細菌及生物的化驗、分析及取樣工作；及

(ii)協助訓練初級人員。

(註：或須到偏遠地區工作；不定時工作及輪班當值包括在公眾假期及法定假日。休息日可能不在週六和週日。)

薪酬:

總薪級表第8點(每月22,895元)至總薪級表第21點(每月45,640元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組。

已填妥的申請書須連同入職條件(a), (b)及(c)的證明文件副本，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送達聯絡地址，信封面須註明『申請二級工程化驗室技術員』。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年9月22日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【建築署—結構工程師】

月薪 $75,585起

截止日期 : 15/09/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 在一九七五年十二月五日以後獲選為香港工程師學會(結構工程或土木工程學科)會員，或持有同等資歷(註：持有土木工程學科的申請人，須同時具備結構工程設計及實際工作經驗。應徵者須在申請表格內清楚列明其取得會員資格的所屬學科及詳列其學歷及工作經驗。)；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(即中文運用及英文運用)中取得一級成績，或具備同等資格；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

職責:

結構工程師主要獲派設計和監督政府建築工程項目建造結構構架、地基、打樁及工地平整工程，並就政府現有建築物結構的維修保養工作提供意見；審核顧問擬備的結構圖則，並執行所需的工程策劃管理職務。

薪酬:

總薪級表第32點(月薪港幣75,585元)至總薪級表第44點(月薪港幣116,165元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書，須連同（一）學歷及專業資格的證書、成績單副本；（二）綜合招聘考試成績通知書的副本；以及（三）現職及過往工作證明副本，於2023年9月15日或之前送達香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組，信封面須註明「申請結構工程師職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請的人士，同樣必須於2023年9月22日或之前把（一）學歷及專業資格的證書、成績單副本；（二）綜合招聘考試成績通知書的副本；以及（三）現職及過往工作證明副本以親身或郵寄方式遞交至聯絡地址或電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請結構工程師職位」及你的網上申請編號。

【房屋署—技術主任（結構工程）】

月薪 $24,380起

截止日期 :15/09/2023 23:59:00

+ 2

入職要求:

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的結構工程學或土木工程學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績（見註(3)）。

職責:

(a)擬備鋼筋彎度表、進行小型工程設計；

(b)計算鋼材和混凝土數量；

(c)繪製結構圖和計算相關細節；以及

(d)查核和巡視工地，以及執行屋宇監管職責。

薪酬:總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人必須於2023年9月15日或之前將填妥的申請表格送達房屋署委任分組（九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組 ）。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請技術主任（結構工程）職位」。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水準相若。有關申請人請於2023年9月22日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。

【政府統計處—訪問員】

月薪:$20,165

截止日期 :14/09/2023 18:00:00

+ 2

入職要求:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級╱E 級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2024年2月開始，為期約4至12個月。

(ii) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定）

(iii) 工作地點：

(1) 政府統計處的任何辦公地點；及

(2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達下列招聘部門的九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組。除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

【環境保護署—外展統籌員（減廢及社區回收）】

月薪：$22,525

截止日期 :22/09/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 在科學、工程、教育、工商管理、公共行政學、活動推廣及宣傳、社會工作、創意媒體／傳意設計相關科目中，考獲本港的大學、理工、香港專業教育學院、科技學院或工業學院頒發的文憑或高級證書，或同等學歷；

(b) 在取得相關學歷後，具備至少一年全職工作經驗，尤以環境保護、教育、社會服務、活動策劃及統籌／宣傳、創意媒體／傳意設計、數據分析或統計工作的相關經驗為佳；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級（註）或以上，或同等成績（註：2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績）；

(d) 具備良好的中、英文會話和書寫能力；

(e) 具備良好的人際關係和溝通技巧、積極主動及獨立工作的能力；以及

(f) 申請人具備以下條件可能獲優先考慮：(i)為機構管理社交媒體的實際經驗；或(ii)操作電腦軟件的知識和經驗（例如中、英文文書處理、試算表和簡報軟件等）。

職責:

(a) 實地探訪屋苑、樓宇、鄉村和其他處所，為實踐減廢回收提供實地支援；

(b) 舉辦有關妥善廢物源頭分類和乾淨回收的教育和宣傳活動，以及推廣環境保護署的減廢回收措施和計劃；

(c) 與物業管理公司和居民／租戶團體接觸及提供支援，以舉辦減廢和乾淨回收的推廣、教育和宣傳活動；

(d) 為公眾教育和宣傳活動／項目預備物資；以及

(e) 執行與獲指派工作相關的其他職務，包括但不限於外展服務、減廢回收和廢物管理相關職務。

其他相關的工作要求：工作時間及地點或會按部門的運作需要而變更。獲取錄者可能需要(a)不定時及超時工作，包括在晚上、周末和公眾假期工作；以及(b)在戶外工作。

聘用條款:獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署減廢及社區回收組（經辦人：行政主任（減廢及社區回收）3），信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【環境保護署—項目助理 (電動車)】

月薪 $25,460或$28,715

截止日期 :15/09/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) （i） 持有本港大學頒授的科學、工程、社會科學、社會服務、工商管理、管理、公共行政、市場營銷、活動推廣及宣傳、社會工作、屋宇建造、樓宇管理、建築保養、建築測量或相關科目的學士學位，或具備同等學歷，在取得有關學歷後，具備兩年相關領域的全職工作經驗者佔優（月薪$28,715）；或

（ii）持有香港大專院校頒授的副學士學位，或在科學、工程、社會科學、社會服務、工商管理、管理、公共行政、市場營銷、活動推廣及宣傳、社會工作、屋宇建造、樓宇管理、建築保養、建築測量或相關科目中，考獲本港的大學、理工，香港專業教育學院、科技學院或工業學院頒發的文憑或高級證書，或具備同等學歷，並在取得有關學歷後，具備兩年在政府或公營機構處理基金申請的全職工作經驗（月薪$25,460）；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；

(c) 具備良好的中、英文會話和寫作能力；

(d) 具備良好的人際和溝通技巧、積極主動、能獨立工作；以及

(e) 具備電腦應用程式，例如中、英文文字處理、試算表及簡報軟件等的知識和經驗佔優。

職責:

(a) 協助處理「EV屋苑充電易資助計劃」（資助計劃）申請，包括審查申請資料、評估申請人的申請資格、進行實地視察，與申請人舉行會議以核實申請資格及所提交申請資料的真確性，以及建議批准申請；

(b) 向資助計劃申請人提供意見，以順利完成申請程序；

(c) 就停車場內的電動車充電基礎設施設計和安裝的顧問及承建商服務招標事宜，向資助計劃申請人提供意見；

(d) 協助資助計劃申請人準備與政府簽署的資助協議文件；

(e) 與成功申請者保持聯絡以跟進其申請，確保資助計劃所批准的電動車充電基礎設施安裝工程得以順利開展及完成；以及

(f) 協助資助計劃申請人完成電動車充電基礎設施安裝工程後申請發放補貼的程序，並建議發放資助；

(g) 巡查資助計劃申請者的停車場，以核實該停車場有否遵守與政府簽訂的資助協議；以及

(h) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔

郵寄 ✔

申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓33樓環境保護署空氣質素管理科電動車課（三）（經辦人：環境保護督察（電動車）31），信封面須註明申請的職位名稱。

【康樂及文化事務署—高級傳訊主任】

月薪 $63,265

截止日期 :14/09/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；主修傳理、新聞、公共關係、翻譯或相關學科的學位學歷者更佳；

(b) 在取得上述學歷後在企業傳訊、公共關係、新聞、市場推廣、社交媒體或公共事務方面具有不少於十一年的全職工作經驗（與文化事務相關更佳）[見註(1)]；

(c) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科達第3級或以上成績，或具備同等學歷[見註(2)]；

(d) 熟悉MS Word、Excel及PowerPoint等電腦軟件應用程式；以及

(e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語[見註(3)]，以及具備良好的組織及表達能力和人際溝通技巧。

聘用條款: 獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

申請方法:

申請表格 [G.F. 340(Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須把填妥的申請表格，連同詳細履歷表，在截止申請日期或之前送達香港新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部17樓新聞及公共關係組。請在信封面上註明「申請非公務員合約高級傳訊主任職位」。