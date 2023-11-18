太黐身未必係好事！呢5種男人可能係恐怖情人　缺乏尊重建議分手

因不甘心被分手，遭恐怖情人砍殺的新聞事件時有所聞，該怎麼知道另一半是恐怖情人？塔羅牌老師艾菲爾提醒，有些「共通性特徵」有跡可循。並整理5種可能具有恐怖情人特質的男人類型，包括缺乏尊重型、過度依賴型、暴力傾向型、疑心病重型以及情緒不穩型，要女生們睜大眼睛多加留意，能閃則閃。



艾菲爾在粉專盤點「5種有恐怖情人潛質」的男人，千萬別招惹，面對他們時，保持警覺至關重要，當發現蛛絲馬跡務必採取預防措施：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、缺乏尊重型

他可能會忽略你的感受和需求，只關心自己，並在決策中排除你、不考慮你的意見，例如你提出的建議或意見被漠視，他認為自己的看法才是正確的。當你發現伴侶缺乏對你的尊重，你必須先堅定自己的立場，並與他坦誠溝通，告訴他你的想法。若情況都未改變，請考慮這段關係是否要繼續。

二、過度依賴型

這種男人可能會把你當作他「生活的全部」，對你有過度的期待與要求。他可能會期望你時時刻刻的陪伴，或無法容忍你有自己的生活和朋友圈，例如會要求你放棄與朋友相聚的時光，以滿足他的需求。面對過度依賴的伴侶，你需要明確表達個人空間需求，並鼓勵他建立自己的興趣與朋友圈，減輕對你的依賴。若他無法理解，可考慮尋求專業的心理諮商。

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三、暴力傾向型

他在情緒受挫時可能會變得暴力，用言語或肢體傷害你，會經常威脅你的安全以製造恐怖氛圍，例如在爭吵過程中扔東西，或在憤怒時對你進行身體威脅。當你在一段關係裡受到暴力或威脅請立刻尋求支持與庇護，以保護自身安全，與親友分享情況甚至報警，不要猶豫尋求專業協助。

四、疑心病重型

伴侶對你的忠誠已產生懷疑，無緣無故猜測你的行為和行蹤，像是查看你的手機、社群媒體或私人物品，以尋找他認為的證據。面對疑心病重的另一半，可試試與他進一步溝通，但不要沉迷於反駁或證明自己的清白，建立健康的邊界保護自己的隱私，若他的疑慮嚴重干擾你的生活，請想想是否需暫時分開或終止關係。

五、情緒不穩型

這種男人情緒波動大，有時甜言蜜語、時而冷淡無情，不穩定的情緒可能讓你感到困惑與不安，因為你無法預測他的反應，例如上一秒還表現得溫柔體貼，下秒對你卻愛理不理，這種反差令人困擾。在面對情緒失控的伴侶時，重點是保持冷靜和理性，鼓勵他尋求專業的情緒支持或心理諮詢，同時建立自己的支持系統，確保情緒健康。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】