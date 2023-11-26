日本江戶前壽司店點三文魚壽司超失禮？拖羅都唔得、識食必點XX！

説到日本的美食，相信不少人第一樣就會想起壽司。除了簡單實惠的迴轉壽司之外，亦有不少人喜愛到壽司老舖，試試壽司老師傅的手藝。日前有日本漫畫家在網上講到「別在壽司店點三文魚！」，指這樣做非常失禮、引起網民熱議。三文魚是港人最愛的魚生之一，到底為甚麽不可以點呢？



日本網絡漫畫家「ゐ」日前在X上分享四格漫畫，當中講到一對情侶到江戶前的壽司店約會。本來很期待的女生，在聽到一旁的男友點了三文魚壽司之後，立刻想逃離現場。「ゐ」於帖文上講到「別在壽司店點三文魚！」，指在壽司店點三文魚壽司是很失禮的事。貼文引起不少網民附和，認爲在江戶前壽司店不應該點三文魚。

（東京カレンダー）

「江戶前」壽司指的除了江戶時代的食材處理手法之外，同時亦指東京灣，在這片海域內捕獲的新鮮水產都可稱爲「江戶前」。而東京灣並不能捕到三文魚，即使捕到當年的人也沒有生吃三文魚的習慣，更別説生三文魚有很多寄生蟲。直到多年後挪威等國家的養殖技術發展良好，日本人才開始建立吃三文魚刺身的文化。

網民提到「江戶前」的高級壽司店一般提供新鮮的魚生，而三文魚魚生需海外養殖並經冷凍處理後才運到日本，因此大部分的壽司店的餐單上都不會提供三文魚。亦有網民指自己曾問過壽司師傅，對方講到自己的師傅教他三文魚逆流而上，與鱒魚一樣屬於「河魚」，而江戶前的壽司是不會使用河魚的。

三文魚因由海外輸入並非新鮮，且屬於「河魚」，一般江戶前壽司店不會提供（J-CASTニュース）

據説其實另一樣港人最愛的吞拿魚拖羅其實也是近年才於江戶前壽司店出現。江戶時代因爲沒有適當的運輸工具，拖羅這種油脂多的魚類很快就會不新鮮、腐爛。所以當時大部分都是吃較瘦的腌製吞拿魚壽司。

有網民亦指出江戶前壽司其實通常以「Omakase」提供，最後才可能有客人自己再點的環節，因此四格漫畫中的情況應該比較少見。不過隨著時代變遷，其實不少壽司店也因爲三文魚人氣上升，並照顧到海外旅客喜好，也開始提供三文魚。不過依然有不少人堅持傳統，認爲在江戶前壽司店點三文魚是十分失禮的舉動。另一方面亦有人認爲若店家不希望客人點三文魚，它就不應該出現在餐牌内，否則客人按喜好點餐也是理所當然。

有網民就教路去高級壽司店時，識食之人必點玉子燒（東京すしアカデミー）

有網民就教到，去高級壽司店時，第一樣點的壽司不應是三文魚、拖羅這些油脂較多的魚類，而是應由較淡的食材開始。而識食之人更是必點玉子燒，是最能吃出師傅手藝的餐點之一！