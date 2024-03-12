福島驅魔殺人案轟動日本　邪教神婆虐殺6信徒：他們只是等待甦醒

邪教害人不淺，相信不少人都聽過日本「奥姆真理教」，1995年該教教主及信徒於東京地鐵放沙林毒氣，導致多名乘客及工作人員死傷，備受全球關注。其實同年日本亦發生了另一宗與邪教有關的「福島驅魔殺人案」，有人以驅魔虐打信徒，結果釀成6死的慘案，事件轟動全國。



（週刊文春）

主謀「江藤幸子」身份背景

殺人犯江藤幸子本來只是一位普通的在職媽媽，跟丈夫和女兒住在須賀川。一家三口生活本幸福平靜，但江藤丈夫後來染上賭癮，加上意外受傷腰痛，換了工作後收入減少，生活開始變得拮据。這時，江藤夫婦遇上新興宗教「天子之鄉」傳教，該教教義指「疾病、執著、嫉妒等是由體內的邪靈和毒素引起」，需透過「先祖驅魔」去除。而江藤的丈夫接受儀式後三天，腰痛就奇蹟般痊癒了。兩人對教會深信不疑，1992年更帶著患有眼疾的女兒，開始在「天子之鄉」岐阜教會總部活動。

不過江藤在教會修行數月，女兒的眼疾沒有好轉，丈夫還跟其他教友私奔了。落寞的江藤就決定脫教，隻身回到須賀川，開始自稱為神明吸納信徒，而不少信徒也深信她有消災解厄的神力，當中包括其後遇害的關根君子和三木護兩家人。

（圖自X）

以「驅魔」為名虐待信徒

江藤作為「神明」地位超然，只要稍有人不順從她，即會被她針對。她曾經問信徒關根君子借錢，惟被對方拒絶，心存不滿的江藤便指關根君子「被狐妖上身」，要她跳「狐舞」直至筋疲力盡。

江藤又迷上年輕男信徒根本裕，在教會內大力擢升他，又命令信徒們要用「根本大人」稱呼他。信徒三木護對「空降」的根本大人不服，惹起江藤的怒火，於是以「狐妖上身」為由，開始將三木護和關根君子兩人囚禁，期間更以太鼓鼓棍長時間毆打，令兩人最終營養不良、傷重死亡。

一旦信徒關根君子令她感到不快，江藤就會說她「被狐妖上身」（節目截圖）

之後江藤再用了各種理由先後將5名信徒監禁及虐待。據說曾有一名女信徒，只是因為江藤嫉妒對方與根本裕「調情」，便被她以「驅魔」為由亂棍打死。江藤將遇害信徒的屍體放在住所一房間內，為了避免惡行曝光，更向其他信徒訛稱他們並沒有死亡，只是在等待復甦，又命信徒們抽煙來掩蓋屍體發出的腐臭味。

恐怖現場

有附近居民之後受訪時曾表示，他們曾多次在夜間聽到「打太鼓」的聲響，但從沒有想過竟是虐打信徒們。直到1995年7月5日，有擔心信徒安危的家人闖入江藤的家，將正受虐待的家屬帶走，並向警方求助，事件才終於曝光。警方到場後發現，在1百多呎的房間裡，有6具男女的腐爛屍體仰臥排成一排，只有頭伸出被鋪外，屋內更充斥異味，地上亦鋪滿大量蛆蟲。

（新聞截圖）

因為同年3月才剛發生「奥姆真理教」事件，這宗同樣與新興宗教有關的案件亦引起日本國民熱烈關注。最終江藤信子被判處死刑，於2012年9月27日執行，而江藤的女兒及愛人根本裕則因為是共犯被判終身監禁。