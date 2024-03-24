林保怡專訪｜感恩獲上天眷顧　受愛瑪史東啟發願挑戰大尺度演出？

林保怡（Bowie），入行超過30年，由起初以歌手入行，到後來拍電影電視劇，演過不少深入民心的角色，亦拎過視帝，就是在電影未獲獎項肯定。直至去年上畫的電影《白日之下》，院長一角先讓Bowie獲提名金馬獎「最佳男配角」，然後在今年再首度入圍香港電影金像獎，還一舉挑戰「最佳男主角」。這個角色看似度身訂造，但Bowie其實有拒絕過，直至老闆古天樂舊事重提，整件事才有個大逆轉。



林保怡覺得這個角色失而復得，還要大受歡迎，是上天的眷顧。（林志龍 攝）

林保怡憑《白日之下》院長一角，先獲金馬獎最佳男配角提名，下個月便出戰金像獎最佳男主角。（《白日之下》劇照）

多謝上天眷顧

由拒演都大受歡迎，再獲提名最佳男主角，院長這角色對林保怡來說，是見證上天待自己不薄。「個天好似在眷顧我，我覺得這類電影的票房應該不會大收，沒想過有這麼多朋友支持和喜歡，甚至有親戚朋友入場，說看畢認得自己，這些意見都似乎肯定自己，好似做了一件事幾OK嘅事！」更有趣是有不少街坊見到林保怡都對他笑說︰「我唔食雪糕呀！（戲中情節）」足見電影受歡迎程度。

林保怡對院長一角帶點憎恨，拍攝期間更自發地，除了拍攝現場，其他地方都不去。「我驚嚇親人。」（《白日之下》電影劇照）

林保怡當年拒演，跟角色或劇本冇關，因為正忙於製作自己有份投資的電視劇《嘆息橋》，「自己嘢，當然會全副心機都在那裡，外來的東西都只會看一看。」直至電影交到古天樂手中，導演簡君晋提起曾有意找林保怡演出，古生覺得這個想法不錯，於是在一次聚舊飯局中提起。「那次是我們平常的一次聚會，他很多業務，突然間看到我便想起那件事，直接說︰『有部電影你推咗喎，仲睇唔睇多次？』」

林保怡還記得古天樂問他是否推了部戲時，第一個反應是︰「推咗，我推咗咩？我完全唔知仲未拍。」（林志龍 攝）

當時林保怡腦內一片空白︰「推咗，我推咗咩？」直至再看一次劇本才勾起回憶，「我唔知原來呢個劇本仲未拍！」隨即答應古生會認真再看一次，第二日便應承接拍。

林保怡飾演的章劍華，飾演涉事院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

其實林保怡自己都一直想嘗試不同角色，亦不停幻想自己的演戲闊度，最近因為看了愛瑪史東的得獎作《可憐的東西》（Poor Things），便對大尺度的演繹蠢蠢欲動。「我看完後都會想，如果有這樣的角色，自己敢不敢去演呢？我很保守的，我未必敢，就算演都冇去到這麼自然。始終覺得裸露是一種禁忌。」

其實早在1996年，Bowie都有拍過一次三級片《狂野三千響》，只是負責露的不是自己，是對手葉芳華。「那算是自己底線了，很底了。」現在再給你機會去演呢？「不行！不行！一定不行！」

愛瑪史東在《可憐的東西》完全豁出去演出，令林保怡有所啟發。「我睇咗兩次，佢做得好自然。」（《可憐的東西》預告截圖）

返內地發展好壞都拍

提到電視劇《嘆息橋》，這是2020年，林保怡嘗試從幕前兼顧埋幕後，擔任電視劇監製之作，當日一心要製作一部高水平的電視劇，一部對觀眾有要求嘅電視劇，結果曲高沒有和寡，獲觀眾愛戴亦獲不少獎項，這算是達成離開TVB後，「自學」得來的一個小成績單。

《金枝慾孽》令一眾演員在內地名聲甚高，林保怡當時北上發展有不少機會。（視頻截圖）

林保怡離開TVB時，正正是播映劇集《天與地》（2011），一部收視不太亮麗，但口碑極好的劇集，劇集的主題曲還替三位摘下「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」獎。至於離開的原因，都是因為悶，求轉變。「當時甚麼都沒有，沒有人簽我，我只想換換工作環境，繼續留在TVB都是一式一樣，一直拍一直拍。」

《天與地》是一部收視不太亮麗，但口碑極好的劇集。（電視劇照）

在內地發展，憑住《金枝慾孽》孫白颺一角，Bowie不仇冇工作，期間拍過不少電影及電視，但他坦言都不是部部佳作，有些甚至是差。「返大陸拍劇除可賺到錢，亦可學到很多東西，認識很多朋友。每一個製作不一定好，有些可能是差，但至少讓你知道甚麼是差，為甚麼會拍成這樣，你知道了嘛？從中會選擇好一點的東西。」

當時決定離開TVB，林保怡自言純粹求轉變。「當時甚麼都沒有，沒有人簽我，我只想換換工作環境。」（林志龍 攝）

錢賺到，亦學到嘢，但就是敵不過空氣問題要離開。「去完街，成個鼻黑色的，這個真的害怕，不要搞了，便決心回到香港，希望拍一些新東西，然後便遇上《瑪嘉烈與大衛》，繼而決定要轉一自己的轉演繹方式。」

《嘆息橋》大成功卻冇後續

雖然《嘆息橋》取得成功，但隨後Bowie亦再冇再監製後續作品，是對自己要求更高，還是另一計劃？「你知不知道開一部電視劇很困難，要事先做很多準備工作，所以我會想到底往後要花精力在哪方面好一點？」

《嘆息橋》是一部對觀眾有要求的劇集，結果沒令Bowie失望，不少觀眾都大讚劇集拍得有水準。（《嘆息橋》劇照）

目測四周，香港的劇集已經追不上中國、韓國、台灣、泰國的步伐和認受性，作為過來人，又覺得仲有冇機會趕上？「有，一定有，最重要是劇本，我們有好的製作、好的演員，很多演員只要肯調教一下，他們會有另外一個層面出現。我不是說要教大家演戲，是跟他們分享。我經常會研究怎樣可以吸引觀眾的視綫，一直盯在自己身上，因為遙控器是很厲害的殺人武器，覺得不好看就按一下熄機，你便死了，所以要儘量令觀眾想睇你。」

林保怡都開心去年參與的另一部電影《毒舌大獎》，同樣大受歡迎。（《毒舌大狀》劇照）

靠自己克服幽閉恐懼症

大家未必知道，林保怡是有幽閉恐懼症，更曾經有兩次深刻的病發經歷，第一次是在TVB電視城困𨋢時發作，但當時都未知自己有這個病，而第二次就係疫情期間住酒店隔離，而這一次就令Bowie記憶猶新。

林保怡還記得第一次病發，根本不知這種反應叫幽閉恐懼症。（林志龍 攝）

林保怡︰「第一次發作是在TVB，被困升降機，我當時不知道是幽閉恐懼症，只覺得心跳加速、呼吸困難，想死。然後我撐開升降機門，有些冷氣一直攻入來，我便一直深呼吸，慢慢放鬆自己，又幸好很快已經有人撬開門，很快便沒事。」

林保怡的病情不算嚴重，可以一直靠自己克服病情︰「我當自己冇事喇！」（林志龍 攝）

到第二次，是疫情期間到澳門領獎，原定14天隔離因英國有變種病變，要求加多7日，這7日便要了Bowie的命。「第二次是去澳門領華鼎獎，《嘆息橋》得獎當然要拿，我本來打算捱14天便可以離開，突然要我加監多7天，那天晚上真的發作起來，下午已致電經理人說要回香港，我不要獎了。但經理人說︰『你隔離了一半，回到香港可能又要再隔離14天，要重頭計過呀！』結果當晚得靠自己，盡量不去想，控制到當沒有這個病。」林保怡的病情不算嚴重，可以一直靠自己克服，未有食藥，他都相信往後都可克服這個病，「我當自己冇事喇！」