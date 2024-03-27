3體｜獲得爛番茄78%好評　曾國祥一原因「完整保留文革劇情」

【3體／三體／3 Body Problem】Netflix的劇集一向來有口皆碑，而最新的科幻劇也在數日前上架，一共8集的劇集是改編中國作家劉慈欣的同名科幻小說《三體》（原名《地球往事三部曲》）。這部劇除了劇情很有看點之外，原著還得到了美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的青睞。早在2017年，奧巴馬就曾經於訪問中表達這本書非常有創意，情節扣人心弦、背景的設定也超越了想像。至於朱克伯格也曾經將這本書推薦給他的粉絲，可見這一部作品非常有影響力。



這一部劇集的背景設定為中國文革時代，有一個名為『紅岸基地』的秘密政府機構，這一個機構的成立是為了要尋找和探索外太空存在著生命的可能性。葉文潔為劇集的女主角，是一名研究天體物理學的女大學生，其父親則是在清華大學任教物理學教授。在文革這個動盪不安的時代，葉文潔親眼看見其父親悲慘離開了她，這讓她的生命也充滿了悲劇色彩。在父親逝世後，葉文潔就加入了這個秘密政府機構，並讓她成功與遠在宇宙另一邊的外星物種『三體人』有了聯繫。

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不得不提的是，香港有名諧星曾志偉的兒子曾國祥也參與這部劇的製作導演之一，劇集的前兩集都是由他執導。而早在2023年騰訊視頻也曾經拍攝了中國版的《三體》劇集，但是卻將小說裡重要的文革部分給刪除了。Netflix的製作團隊則表示會將這一個部分完整保留，曾國祥表示這是因為文革在歷史佔據了重要的部分。

《3體》這部劇在上架後，得到的評價褒貶不一，而爛番茄新鮮度也暫時維持在78%。《時代雜誌》認為這部劇集成功地將劉慈欣的作品拍攝成一部讓人心動的科幻驚悚片，重點是沒有將劇情簡化，而且劇情緊湊不冷場；《帝國雜誌》也表示這一部劇集比原著來得簡單易懂，不需要擁有高深的知識都可以理解。雖然如此，《IndieWire》卻認為他們將一本以物理問題為名的書，改編成一部讓大眾娛樂的劇集，這是值得欽佩的，但卻也是災難的開始。

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《3體》將會分成四季上架，前兩季的劇情基本上會引用小說三部曲的前兩部，至於第三部的小說就好被拆分兩季進行。如果Netflix繼續訂這一部劇，那麼製作團隊會在秋天開拍第二季。雖然拍攝這部劇的難度會不斷提升，但是他們仍然想要堅持到最後，直至故事的完結搬到螢幕上。如果你也喜歡科幻劇，這一部一定是你不能錯過的！

《3體》分別獲得78%爛番茄新鮮度及80%的爆米花指數，獲得影評人及大眾的一致好評。

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