九龍城寨｜上映9日破3000萬　最強謝票陣容「魚蛋妹」最受歡迎

電影《九龍城寨之圍城》，上映至今一直叫好叫座，昨日（9/5）更傳來好消息，電影在上畫9日後，票房火速衝破3,000萬，勢如破竹。而為答謝觀眾，電影公司特別舉行一場差不多最齊人的「特別答謝場」，於明天（11/5）同觀眾見面，門票開賣幾分鐘就爆晒，一張都冇得剩。而台前幕後14人謝票團隊，最愛網民歡迎的原來係「魚蛋妹」。



《九龍城寨之圍城》上畫９日，票房大破3000萬。（網上圖片）

明天舉行的《九龍城寨之圍城》特別答謝場，陣容非常強勁，包括主創團隊監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞，演員古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、廖子妤、喬靖夫、張松枝及王尹菁（魚蛋妹）。基本上除了「大老闆」洪金寶，其他都一一出席。

14位謝票陣容，是近年最強勢一次。（網上圖片）

想話睇睇full成點，對唔住，飛尾都見唔到。（網上圖片）

咁強陣容，門票當然火速售罄，不過從網民留言可見，14位嘉賓中，最令人感興趣原來是童星「魚蛋妹」王尹菁。除了她在戲中演出趣緻可愛，見到媽媽屍首一幕跟廖子妤的對話︰「我唔想睇呀，去開工啦！」都贏到唔少觀眾眼淚。不過有網民就搞笑地留言指，最想佢親口對林峯講多次︰「叫雞呀？」

魚蛋妹同戲中媽媽更有母親節謝票。(網上圖片)

「魚蛋妹」在拍攝現場拍照留念。(網上圖片)

「魚」與「魚蛋妹」，相當襯。(網上圖片)

劉俊謙都有跟「魚蛋妹」合照。(網上圖片)

其實演「魚蛋妹」的童星叫王尹菁，現年10歲，在拍攝《九龍城寨之圍城》時只有7歲。「魚蛋妹」令人最印象深刻是目睹媽媽陳屍在電線上的一幕，那種不知所措，只想快點離開現場的表現，令人看得感動。

這一幕「魚蛋妹」的演技相當感人。(《九龍城寨之圍城》劇照)

九龍城寨之圍城︱魚蛋妹被煙薰一殼眼淚 古天樂一舉動顯紳士風範

事實上王尹菁年紀輕輕已有不少演出經驗，她6歲已開始演電視劇、拍廣告，去年上映，由ERROR擔正的電影《陰目偵信》，王尹菁便飾演肥仔身邊的靈童。而她哥哥原來也是童星，曾演劇集《野人老師》及電影《年少日記》等。

首映禮上，10歲的「魚蛋妹」大個不少，當日與媽媽一起跟「龍捲風」合照。(網上圖片)

「魚蛋兄」都係童星之一，拍過電視劇《野人老師》。(網上圖片)