九龍城寨｜劉俊謙成流量密碼謝票場炒至超高價　傳開拍《信一傳》

電影《九龍城寨之圍城》氣勢如虹、口碑載道，今日（9日）更宣布已突破3,000萬票房，而多位演員在電影中的表現亦獲讚，「陳洛軍」林峯被指摵甩電視味、「王九」伍允龍挑戰奸角獲讚演技大躍進，網民希望他獲得「最佳男配角」提名，加上於謝票場被觀眾起飛腳一事後，伍允龍臨場表現獲讚有武德、高EQ，非常加分。而「信一」劉俊謙，更成為了社交平台Threads的流量密碼，多了大堆自稱「劉太」的女Fans，令劉俊謙獲封為新一代「國民老公」！

《九龍城寨之圍城》氣勢如虹、口碑載道，已突破3,000萬票房。（《九龍城寨之圍城》海報）

《九龍城寨之圍城》帶動多位新生代男演員彈起，而「信一」劉俊謙成為流量密碼、國民老公。（劇照）

林峯飾演主角陳洛軍，表現獲讚，亦有人指他摵甩TVB電視味。（劇照）

奸角「王九」伍允龍亦獲讚演技大躍進，突破自己。（劇照）

劉俊謙首度拍打戲，但有板有眼，「信一」大受歡迎。（劇照）

劉俊謙有樣有演技，成為最新的男神。（Instagram：lauchunhim.terrance）

35歲的劉俊謙於香港演藝學院畢業表演學系，16年與黃子華、陳法拉演出舞台劇《前度》開始有人識，之後他參演ViuTV劇集 《瑪嘉烈與大衛系列 前度》 、《未來還未來》、《教束》、《二月廿九》、《940920》及電影《幻愛》，演技不錯，亦常常獲讚靚仔。直至去年，劉俊謙因演出Netflix劇《此時此刻》成功打入台灣市場，主持天后小S都成為了他的Fans，近日他的BL電影《我在這裡等你》也在台灣上畫，令劉俊謙風頭一時無兩。

演藝畢業的劉後謙，16年與黃子華、陳法拉演舞台劇《前度》打出名堂。

劉俊謙是新一代男神。（葉志明攝）

在《未來還未來》飾演暗瘡毒男，但好大隻！（資料圖片）

《二月廿九》是劉俊謙代表作之一。（劇照）

他亦在ViuTV神劇《教束》飾演老師。

劉俊謙因拍攝《幻愛》與女友蔡思韵擦出愛火。（劇照）

劉俊謙在《此時此刻》飾演戇直的聽障男，與女神郭雪芙演一對，成功打入台灣市場，連小S都成為她的Fans。（Netflix）

劉俊謙與范少勳主演的BL電影《我在這裡等你》即將上畫，相信好多腐女捧場。

他靚仔已不是新聞，但《九龍城寨之圍城》中，以鬈髮、牛仔褸造型現身，更將其顏值推至高峰，有別於過往斯文及青靚白淨的路線。電影後段他電單車飛車現身，又打到七彩，擄獲不少粉絲的心，近日Threads有很多女Fans自封為「劉太」，挑機其女友蔡思韵。

劉俊謙過往都是青靚白淨的靚仔，但「信一」的造型將其顏值推上高峰，成為社交平台上理想男友外型的指標！

劉俊謙與女友蔡思韵感情穩定，她才是真正準劉太，望周知。（Instagram：lauchunhim.terrance）

「劉俊謙」三字在Threads洗版出現，而劉俊謙的舊訪問片和作品亦被翻出，有網民發現他除了靚仔、演技好，私下傻傻地的反差一面才最吸引人，網民簡單以「白卡」概括，而鄭保瑞導演都曾用粗口字眼形容他其實很好笑。例如，劉俊謙曾在試當真短片扮網民劉馬車（原名：劉駿軒），自稱「天水圍劉俊謙」、又在米線舖的宣傳活動扮《幻愛》式恐怖情人、在《九龍城寨之圍城》訪問中扮動作指導谷垣健治的日本口音講嘢，令「劉太」將他的訪問不停重看。

劉俊謙雖然靚仔，但冇偶像包袱，不介意扮網民「劉馬車」，自稱「天水圍劉俊謙」。（YouTube:試當真）

劉俊謙（上排右上）學生時期讀體藝，當時已經好靚仔！（資料圖片/劉俊謙提供）

現在才讚劉俊謙靚仔的女粉絲，被指後知後覺，因為他初出道時已經好靚仔。（資料圖片）

劉俊謙曾在米線店宣傳活動上，以恐怖情人方式請大家食米線，「白卡」反差萌更獲女Fans支持。（Instagram：lauchunhim.terrance）

成個Threads都是劉俊謙。（Threads）

游學修好多年前已經話劉俊謙靚仔，近日他就說：「更靚仔嘅男人都總有女仔唔鍾意，除咗劉俊謙。」駁唔到。（Threads：neoyau19）

彭秀慧導演就說近日社交平台被兩個男人洗版，一是劉俊謙，二是《東張西望》何伯。（Threads：kearenpang）

《九龍城寨之圍城》班底連日來勤力謝票，而多名「劉太」為見偶像都急急撲飛追星，11日的謝票場將有「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑，三場很快便賣晒飛。電影公司之後加推一場最齊人的「特別答謝場」，出席嘉賓包括監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞、演員古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張松枝、張文傑、廖子妤、喬靖夫、魚蛋妹，當然亦火速爆場。

（左起）張文傑、胡子彤、林峯、劉俊謙的兄弟情令觀眾動容。（資料圖片）

5月11日加開的「特別答謝場」好人齊！（Instagram：twilightofthewarriors）

網民說：「我諗瑞導（鄭保瑞）都無諗到，《九龍城寨》會變咗偶像電影……」而拍賣平台中，謝票場戲票竟然都有人炒，B行正中位置最高價炒至$699，甚至有Fans出高價收飛，表示願意出$800收5月11日謝票場的門票，非常誇張！

網民說：「我諗瑞導（鄭保瑞）都無諗到，《九龍城寨》會變咗偶像電影……」（Threads）

《九龍城寨之圍城》5月11日謝票場一票難求，多名「劉太」呻買唔到飛。（Instagram：twilightofthewarriors）

拍賣網上，有人用$699放售「城寨四子」謝票場B行正中的戲票。（網上圖片）

另外亦有人以$800收「城寨四子」謝票場戲飛，好誇張！（網上圖片）

與此同時，網上流傳一份香港電影發展局的文件，指出電影發展基金下的「串流平台內容開發計劃」第一階段評審工作現已完成，選出十個入圍計劃進入第二階段開發完整劇本，而十部作品中，其中一部正是《九龍城寨信一傳》！該文件指，「入圍團隊可獲60至120萬元劇本開發費，於第二階段編寫完整的製作計劃書及整輯串流劇集的劇本。入圍第三階段的團隊可獲資助450萬元，以製作首集或首兩集的作品。連同劇本開發費，每支優勝團隊可獲奬金最高合共570萬元。」未知有冇機會睇到以信一為主線的外傳呢？

電影與漫畫版的信一比較。

《九龍城寨信一傳》入圍電影發展基金下的「串流平台內容開發計劃」計劃第二階段。（「電影發展基金」網站）