死侍與狼人｜8 米長Deadpool瞓身登場　有人出陰招攻其要害

Marvel Studios 的全新電影《死侍與狼人》，將於7月24日殺到香港大銀幕。兩大型男戲內戲外孖公仔拍住上盡顯默契，今次更越玩越「大」！8 米長「死侍 Deadpool」Chill 爆登陸海港城，由 6 月 28 日至 8 月 31日特設期間限定打卡區，等你係維港前爆發創意擺po合照！



8 米長Deadpool瞓身撐香港。（電影公司提供）

唔講以為Deadpool被過百蟻俠包圍。（電影公司提供）

而在揭幕首日，電影公司找來逾百「死忠」，冒死在32度高溫下，齊集海港城「海運觀點」，一齊同又長又硬「死侍 Deadpool」打卡，場面「熱」鬧。而大會更安排霍哥、旨呈、細貓、科林等與 cosplay不同Marvel經典角色的Marvel fans大合照，場面壯觀。

不同階段的蜘蛛俠，連同蟻俠都嚟支持。（電影公司提供）

海港城海運大廈入口大堂還有 Hot Toys 雕塑級 1:1 比例「死侍 Deadpool」原大雕像、狼人 1:6 比例珍藏人偶全球率先睇！多款《死侍與狼人》COSBABY(S) 迷你珍藏人偶亦會同步現身！

霍哥出陰招攻死侍要害，不過小心對方有反應，一嘢「辦」你過灣仔，車費都慳番。（電影公司提供）

2024年全球最高度關注萬眾期待的Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）由宣佈開拍到屢破開畫前紀錄，一直令網民引頸以待。承接《死侍》第一、二集全球大收超過15億美金的雄風壯志，賤嘴型男賴恩雷諾士再度披上貼身戰衣飾演死侍，化身Marvel 耶穌同狼人 （曉治積曼 飾）震撼聯手，拍住上打救世界！

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在《死侍與狼人》中除了擔任顏值擔當外亦身兼監製、編劇多職，導演筒則由美劇《怪奇物語》及電影《爆機自由仁》的導演桑里維（Shawn Levy） 來執，死侍更為Marvel 電影宇宙(MCU)的限制級R級電影打響頭炮，實行去到更盡、寸得更爆、插得更喪。