柯煒林被梁湘華「扒光」似被強暴　真心覺驚：那是最後一道防線…

梁湘華、柯煒林合作情慾電影《破浪男女》，2人有不少大尺度演出，更有激烈的SM親密戲，事先也透過親密指導的協助下完成許多高難度動作，然則，柯煒林提到有一段戲是在雨中被梁湘華侵犯，直言「當下感覺自己被強暴」。



柯煒林在片中飾演蒙面男「Uberdick」，與梁湘華飾演的壓抑富家千金「白Q」有不少對戲，包括繩縛、激情性愛，提到有一段雨中親密戲，當時梁湘華拚命要扒光柯煒林身上的膠衣，只想看他的真面目，讓柯煒林一度感覺恐懼：

「我覺得那是最後一道防線，抱歉我不行。」



而柯煒林先前就與導演楊雅喆討論這段戲，當時被告知「男生也會被強暴」，所以希望他是演出被侵犯的感覺。

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2人在片中深陷感情糾葛，也都各自帶入過往經驗，梁湘華提到有段打電話求柯煒林回來的戲，因為太過入戲，當下真的打給「以前的對象」，只是對方沒有接：

「我其實長大後也遇過對方，而我現在已經沒有喜歡他了，我長大了，他也長大了。」



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但想起過往，難免仍有一些感觸。柯煒林也不諱言曾在感情上受過傷，「我曾有很愛很愛的人，但有時候腦子就是會卡住，心態上會想要逃避，結果就是2人都很痛苦」，如今他也決心好好學習如何自己過生活：

「現在就是顧好自己，如果我還沒準備好，也不要用感情打擾別人。」



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柯煒林雖曾以《濁水漂流》入圍金馬獎，雖獲得不少注目，不過好友劉俊謙今年已在台灣爆紅，柯煒林則一點也不吃味：「他高又帥又會演戲，你們現在才知道太遲了，早就該讓大家知道他的。」柯煒林也感謝劉俊謙做先鋒，讓大家可以更喜歡香港演員。

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《破浪男女》將於9月26日在香港上映。

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