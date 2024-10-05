洪金寶替身如今紅遍中港台　拍打戲極搏命　傷至冇咗忽肉骨頭外露

《武替道》集結《九龍城寨之圍城》製作群全新力作，主演伍允龍不畏颱風，依約赴台宣傳，並在戲院與影迷近距離互動，提到是否擔心無法赴台宣傳，他笑稱「我一開始就覺得一定可以來，但飛機降落時真的有點晃」。



《武替道》講述香港武術指導、特技人員背後的辛酸史，伍允龍一開始就是武術指導起家，所以對這個角色很能投入，也說有次拍武打戲曾受重傷，甚至動手術，「有次拍戲時一不小心，被車子拖著走，結果腿上一整塊肉剝落，骨頭都露出來，休養一個月都不能走路」，不過伍允龍也感謝電影公司很暖心：

「等我完全康復後才復拍。」



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伍允龍從小就熱愛武術，當年好不容易開始當武行，就有機會擔綱偶像洪金寶的替身：「那部電影叫做《猛龍》，我要穿上他的衣服，但是我的頭比較小，鏡頭看起來有點怪。」當武行至今，也遇過一些比較危險的動作戲，電影公司會為他安排替身，主要是為了安全：

「其實我覺得我可以做出的動作，都會自己上，但有時太危險，不是我做不了，但他們怕我一受傷就要停工，反而影響到拍片進度。」



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由於《武替道》入圍本屆金馬獎最佳動作指導，資深動作指導江道海、梁博恩也有望獲得肯定，伍允龍強調未來很想赴台拍戲，只要劇本好，什麼角色都可以演，而他接連合作《九龍城寨之圍城》、《武替道》的好友劉俊謙，已經在台灣發展並拍攝戲劇《此時此刻》，而他現在是否有台灣的影劇邀約，他立刻大笑說：

「還沒有囉。」



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