專訪「天下第一武指」袁和平（下）　八爺：我其實不喜歡武功

90年代後期，香港電影步入蕭條，徐克、林嶺東、吳宇森、周潤發等一大批香港電影人出走荷里活。去往荷里活之前，袁和平先來了內地，擔任了98年央視版《水滸傳》的動作指導。這一版《水滸傳》，因而擁有了那個年代內地電視劇中最精彩的武打場面。 撰文 石鳴 、莫竣威

98版《水滸傳》的梁山好漢們。（一条）

《水滸傳》之前，央視已經翻拍了《三國演義》，收視萬人空巷。然而觀眾公認的是這部劇文戲拍得好，武戲拍得“粗笨簡陋”。這一方面受制於當年內地動作導演的技術水準，另一方面也受制於“武戲文唱”的總方針。

到了《水滸傳》，劇組決心不再蹈《三國》的覆轍。《水滸傳》的總製片張紀中回憶說，為了保證武打場面好看，決定要去香港請袁和平：「他的風格非常實在，符合《水滸傳》的風格。」

張紀中（一条）

沒想到這一請，就請了三次，袁和平才終於肯出山。

第一次去香港，壓根沒找到人。「第二次，我知道他在杭州拍戲，就趕到杭州，但他沒有答應。我說你不用着急答應，仔細思考思考，我再來。」

袁和平在《水滸傳》拍攝現場。（一条）

張紀中那時候剛出過一場車禍，拄着雙拐才能行走。第三次去找袁和平，還是在杭州。袁和平前一天晚上剛拍過夜戲，張紀中到的時候，他還在睡覺，沒起床。張紀中就拄着拐，搬了個椅子坐在賓館門口等，一直等到中午12點。

見到袁和平時，張紀中開了個玩笑：「你看我這樣了都來看你，古有劉玄德三顧茅廬，今有張紀中三下江南，你就答應我唄。」

袁和平哈哈大笑，說：「張先生，我看你拄着拐這麼連來兩次，我答應了！」

袁和平在《水滸傳》拍攝現場。（一条）

袁和平之前一直都在拍電影，從來沒有拍過電視劇。

他不想拍電視劇，電視劇要求和電影不同，時間又非常長。 張紀中

袁和平為《水滸傳》裡的每一位人物，都設計了一種能體現人物性格的武打風格：林沖的槍，魯智深的禪杖，武松的雙刀，李逵的板斧，燕青的摔跤，花榮的射箭……每一個人的兵器不同，動作也不同。

「事實上，是為後來的中國大陸培養了一大批人。對於後來我們整個電視劇動作片的發展，起到了黃埔軍校的作用。」

香港“星光大道”上袁和平的手印。（一条）

八爺闖蕩荷里活

李連杰給袁和平“天下第一武指”的封號時，袁和平的第一反應是“算了吧”，都是在中國拍戲，怎麼談得到“天下”？

後來去了荷里活拍戲，就變成真的了。 袁和平

1998年，《廿二世紀殺人網絡》的製片人找袁和平當武術指導。那時袁和平還不知道，《廿二世紀殺人網絡》的導演華卓斯基兄弟（Wachowski Brothers）看了他和李連杰合作的《精武英雄》後，成為了他的忠實粉絲。

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+ 5 + 4 + 3

「我開始都沒有興趣做。我都不懂英語，去什麼啊？不去了。」那時袁和平片約不斷，手中還有一兩部戲在拍，對方請了一次兩次，他都拒絕了。「後來邵氏的總製片來找我，說人家很有誠意，也出了機票，讓我去談談，談不攏就算了。那我就覺得好吧，去談談看。」

《廿二世紀殺人網絡》最經典的場面。（一条）

打動袁和平的，是華卓斯基兄弟（Wachowski Brothers）的新想法，他們希望將荷里活先進的電腦特效，融入到中國傳統的武術動作當中。最終，片中奇洛李維斯閃身躲避子彈的慢鏡頭，成為了現代槍戰片的經典。這場戲，就是傳統的鐵板橋動作，加上特效和慢鏡頭處理而成。

《廿二世紀殺人網絡》片場花絮。（一条）

拍《廿二世紀殺人網絡》時，袁和平帶了六位武師隨行，把港式功夫片裡的吊威也技術傳入了荷里活。《廿二世紀殺人網絡》中大量的動作戲，都是靠人力吊威也完成。

「他們以往慣用機器把人拉高，但其實很危險，加上機器控制到的角度不多，遠沒有我們用人手控制來得靈活。」

《廿二世紀殺人網絡》中大量應用了袁和平帶去的吊威也技術。（一条）

《廿二世紀殺人網絡》上映後，在全球引發轟動，票房高達四億六千萬美金，荷里活自此興起了港式功夫片的熱潮。《廿二世紀殺人網絡2、3》接連開拍，袁和平繼任動作指導，《廿二世紀殺人網絡》系列最終成為了荷里活歷史上最偉大的科幻系列電影之一。

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+ 6 + 5 + 4

1999年，袁和平成為李安《臥虎藏龍》的武術指導。

因為李安的別出心裁，這部電影的武打戲拍攝起來相當困難，李安把袁和平稱為他的“救星”。

夜間楊紫瓊與章子怡的飛簷走壁。（一条）

「我上學時就看他的電影，他超級厲害，打造了成龍和李連杰。他每十年都會有一些新做法，於是未來十年大家都效仿他。」據李安回憶，拍《臥虎藏龍》的時候，為了創新，袁和平的壓力大到每天吃兩顆安眠藥都睡不着。

用袁和平自己的話說：「一個人，兩隻胳膊兩隻手兩條腿，還能打得怎樣？整天想新招。」

《臥虎藏龍》片場中的袁和平。（一条）

「要和我們拍過的近百部香港武俠電影看起來不一樣，找到一套符合李安文藝風格的獨特的武俠審美，又要去適應美國的市場，讓美國人信服。」

李安想用輕功集中展現中國武術的飄逸美，又擔心美國人不吃這套，覺得輕功虛假。袁和平想到了借力：「不要讓人永遠停留在空中，而是不停地借力。借助屋簷、地面、竹林、甚至水面來完成動作，這更符合運動的原理。」

竹林周潤發與章子怡的搖曳追逐。（一条）

竹林一場對打，堪稱經典。「這個場景是李安提出的，一開始我和他並沒有十足把握能完美完成，但考察過實地條件後，我就覺得有信心可以做得到，因為吊車可以開進去，把鋼絲架起來。最後出來的效果還是很好。」

《臥虎藏龍》上映後，取得了與《廿二世紀殺人網絡》同樣巨大的商業成功，全球票房累計數億美金。獲四項奧斯卡獎，李安也因此成為了首位獲奧斯卡最佳外語片的華人導演。

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+ 6 + 5 + 4

我其實不喜歡武功。 袁和平

袁和平出生於一個廣州的武術世家。他的父親袁小田，是京劇武生出身，也是中國電影史上第一位武術指導（那時候還沒有武術指導這個稱呼）。

「拍《黃飛鴻》系列時，爸爸和關德興、石堅一起度招，我自小在片場玩大，十歲開始做點散工，有時演些神怪打鬥片的仙童之類的角色。」

袁和平有十個兄弟姐妹。窮人家的孩子，大都子承父業，袁小田的兒子們都從小習武。袁和平是長男，父親對他寄予厚望。

小時候的袁和平。（一条）

「其實我不喜歡武功。我比較喜歡靜，不喜歡動，所以我是喜歡看書，靜靜的想東西。父親讓我練功，我就練了。他在的時候，叫我怎麼練我就怎麼練，父親不在的時候，我就坐着發呆。」

父親的徒弟看不過去，刺激他說，你這麼懶，以後一定做乞丐。「我就想，會不會啊？我有五個弟弟，最不喜歡練武的是我，被父親罵的最多的也是我。」

年輕時的袁和平。（一条）

他十八歲前不敢在爸爸面前抽煙，只敢在片場偷空抽一兩口。沒想到，後來做武術指導，最先嶄露頭角的，也是袁和平。弟弟們功夫都比他好，於是上場打，他閒着沒事，就在旁邊想怎麼拍，怎麼套招。

他後來總結：好的武術指導不一定是功夫好的，最重要的是怎麼設計，怎麼用腦筋想動作。

奇洛李維斯練武。（一条）

拳拳到肉，腳腳到心

從小練下的童子功，讓袁和平的功底非常扎實。「一個演員夠不夠力，招數對不對，一眼可以看出來。」

擔任《廿二世紀殺人網絡》武術指導時，他讓外國演員示範動作。「一拳打出來不像，兩拳打出來還是不像。怎麼搞的？很簡單的都不懂。我就開始要求他們訓練了。」

不訓練不行，從基本功開始練，要扎實一點兒才好套招兒。 袁和平

寫實是袁和平武打動作最鮮明的風格之一。他對動作的要求是「快、准、狠」，打起來善始善終，主要人物一交手，常常是長時間的惡戰。

李安說，動作片中，為了保證觀眾的注意力，一次開打的持續時間不宜超過4分鐘。然而，袁和平和李連杰合作的《精武英雄》裡，霍元甲墳場一戰，打了7分10秒，在日本領事館，李連杰和周比利交手，一打就是將近10分鐘。

《精武英雄》劇照（一条）

從交手前的“蓄勢”到打完，整個過程專注於連續的動作本身，甚至沒有任何打鬥之外的畫面進入。「我很少用特技，我就不習慣，功夫片就應該用真實一點的功夫打，特效只是很少一點來幫忙。」

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）對《精武英雄》的每一個鏡頭都能倒背如流。他找袁和平來當《標殺令》（Kill Bill）的動作指導，也是看中了後者“拳拳到肉、腳腳到心”的扎實功夫。

《標殺令》由袁和平擔任武指，點圖重溫更多劇照▼

+ 5 + 4 + 3

拍完《標殺令》，袁和平又應邀回到國內，接連為周星馳的《功夫》、李連杰的《霍元甲》、馮小剛的《夜宴》擔任動作指導。那個時候，港式動作片達到了自己的巔峰，同時也隱含了衰退的跡象。

此前，香港動作片也好幾次陷入危機，但每次都依靠創新，安然度過危機，甚至比之前更加火爆。然而，2010年以來，大家公認的是，中國功夫片沒落了，想要再掀起從前的“全民武俠熱”，恐怕很難了。

原因很多，演員變了，觀眾的口味變了。最致命的是，曾經被視為我們看家之寶的中國功夫，在國際上沒那麼吃香了。

“天下第一武指”袁和平。（一条）

2011年，《賽德克·巴萊》這樣的台灣電影，動作指導請的卻是韓國人了。2016年，吳京拍《戰狼II》，請的是《美國隊長3：英雄內戰》的動作指導、來自荷里活的Sam Hargrave。

徐皓峰把中國功夫片看作一個“已經死掉的類型”，它的內涵，已經被荷里活吸收之後消化殆盡。如今，「在荷里活，任何類型的電影，超級英雄電影、007電影、神話電影等，都在用香港武行設計武打動作。」但是卻不需要再找香港武行的師父們了。

《賽德克·巴萊》劇照（一条）

但是袁和平還在堅持拍自己的電影。「我拍了很多片子，我是這個風格，就還是這樣拍。很難定義什麼是港產片的風格，什麼是合拍片的風格，這個要大家接觸、做事才知道。」

甚至他年過70，依舊生龍活虎。2014年，拍《臥虎藏龍：青冥寶劍》時，他留給美國製片人一個最深的印象是他會“飛”：「有一次和袁導一起去看景，面前有一個圍欄，我們都是扶着圍欄邁過去，只有袁導是“飛”過去的！關鍵是他當時手裡還拿着一支煙，躍過圍欄後，煙還是在手上！」

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+ 4 + 3 + 2

《葉問外傳：張天志》，仍是一部硬橋硬馬的功夫片。他張口就是詠春的“八腳”：「詠春不光是手，腳踢出來也蠻好看的，觀眾也更加新鮮。」

拍片時，從第一天到最後一天，他一直在現場，一個多月下來，恨不得天天通宵，“很多戲都是晚班通宵拍的”，有時候一拍就是連續20個小時。

《葉問外傳：張天志》中，袁和平堅持實打實的動作效果。（一条）

對袁和平來說，這並沒什麼大不了的。「當年香港電影的拍攝強度要大得多，全香港一年200多部，每個人都要拍兩三部。其實我的生活沒有什麼太多花俏，都很平淡的。平時喜歡看看電影、看看書，找朋友喝茶聊天，有時候打打麻將，沒有什麼大的嗜好。」

片場中的袁和平。（一条）

他的手上還有兩三部新片在操作，工作計畫已經排到了2020年。「我還沒有想過退休。退休就是享福吧？享福好像就是沒有什麼貢獻。我還能做得動，為什麼不做呢？有機會的話，我想再拍幾部好的電影。」

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