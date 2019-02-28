【非常籃團】體育界最大騙局　普通人扮智障「勇奪」殘奧會金牌

「一日唔死一日都有新聞」，扮智障參加殘奧會還要贏得金牌，聽起來很荒誕，但其實原來這不只是電影《非常籃團》的橋段，現實中亦真有其事。 話說在2000年悉尼殘奧會，由西班牙奪得籃球金牌，但獲獎不久後，有人就揭發該隊的殘疾人士，大部分人都是「假殘」，事件震驚了世界體壇，成為世界體育界史上最大的騙局。

《非常籃團》改編自真人真事，講述有人假扮殘疾人士組成籃球隊，成功「勇奪」殘奧會籃球金牌。

由《天之驕子》（Les Petits Princes）導演維亞尼雷巴斯克（Vianney Lebasque）執導的《非常籃團》（Team Spirit），就是根據這件奧運最荒誕的醜聞改編而成。電影講述籃球教練馬田為怕失去政府的資助，竟然找來史丹、柏波尼及馬力等七個失業漢「搏大霧」，與兩個殘疾運動員約翰及法迪合組籃球隊，飛往澳洲參加殘奧會。起初幾位「假殘」隊員憤世嫉俗，輕視殘障隊友，但經過長時間的相處，竟發現兩人各有自己的天賦。最終一班「假殘」被約翰及法迪的熱誠和努力所感動，學會放下偏見齊心打好比賽。

電影中的教練找來失業漢和殘障人士合組球隊，意料之外傷健甩漏互補，或者天才與白痴真的只差一線。

扮傻參加殘奧搏大霧

現實中，這單國際體壇醜聞發生於2000年的悉尼殘奧會上，當時西班牙智障運動協會會長為了令西班牙在悉尼殘奧會上，可以奪得更多的金牌，竟涉嫌安排至少15名沒有任何身體或智力殘疾的運動員假扮智障運動員，參加殘奧會比賽。西班牙智障籃球隊最後成功奪得金牌。但後來就被揭發，在12名參賽的運動員中，只有兩位是患有身體或智力方面的殘疾，其他10人都是身體和智力完全正常的人。

當年這單國際體壇醜聞爆出後，震驚全球，被指是體育界史上最大的騙局。

打得太好會惹起懷疑！

當年在殘奧會籃球比賽中，有指西班牙籃球隊曾一度領先中國隊30分，西班牙籃球隊的教練，當時甚至對「假殘」的西班牙隊員們說：「不要表現得太好，否則會引起懷疑！」最後，在決賽中西班牙籃球隊擊敗俄羅斯籃球隊金牌。事後，西班牙殘障籃球隊奪得金牌後，影相慶祝留念，相片後來在西班牙體育報紙上被刊登，漸漸惹起一些讀者的留意，質疑相中有幾名出戰殘奧會的西班牙籃球隊隊員，根本就不是殘疾人士。

現實中這單國際體壇醜聞，發生於2000年的悉尼殘奧會上，當時西班牙智障運動協會會長為了令西班牙可以奪得更多金牌，竟涉嫌安排十多名沒有任何身體或智力殘疾的運動員假扮智障運動員。

之後又有傳西班牙智障籃球隊其中一位成員向雜誌自爆，表示自己和好幾名運動員，都不是智障運動員，是「A貨」，更透露自己其實沒有任何身體或智力方面的殘疾。當時，那位始作俑者西班牙智障運動協會會長就解釋，要鑑定一個智障運動員的心理是一件很困難的事，如果有人存心欺騙，是很難察覺。

《非常籃團》的重點不是在討論這宗國際體壇醜聞，「造假」並非電影的焦點所在。但就是透過這件事，帶出強調殘障者雖然在某些方面有所不及，卻可能擁有特殊天賦，憑著專注力及努力，他們的表現絕不輸給所謂的正常人。