「Marvel」神秘組織遭解散？　MCU系列電影背後不為人知的故事

2015年9月，Marvel Studios曾經歷過一次相當關鍵的組織異動：這家原本隸屬Marvel娛樂集團（Marvel Entertainment LLC）的製片公司，被正式轉移至母公司迪士尼麾下，往後總裁Kevin Feige便改由迪士尼影業直接管轄，無須再向原本的上司Ike Perlmutter進行回報。

據說當時的組織改革肇因於Kevin Feige與Ike Perlmutter長久以來的嫌隙，由於立場保守又極端節儉的Ike Perlmutter在過去多年來嚴格控制了Marvel系列電影預算，加上旗下「Creative Committee」的劇本審查屢次引發第一線創作者與製片方之間的分歧，隨着雙方的緊張關係日漸加劇，母公司迪士尼也只能透過組織調動出手化解。

Marvel總裁Kevin Feige。（Youtube截圖）

你介入的太多了！Marvel「Creative Committee」再見

針對「Creative Committee」這個相當爭議性的神秘組織，外界在過去幾年來一直所知甚少，僅能透過電影片尾的名單，得知其成員包括擁有多年玩具行銷經驗的Alan Fine、漫畫編劇Brian Michael Bendis、Marvel出版人Dan Buckley、前總編Joe Quesada等等；而除此之外，Marvel Studios第一線的電影創作者們也曾在改組後，先後對其公開發表過某些批評。

舉例來說，《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn便曾直言，本片反派「控訴者」羅南（Ronan）的角色塑造，有很大一部份是這個委員會出手干預的結果，他個人對此並不滿意，希望有機會能重新來過；而這些高層當年甚至曾經認為，在電影裡放入一系列70、80年代的老歌是非常不明智的選擇。

《銀河守護隊》反派「控訴者」羅南也會出現在《Marvel隊長》。（劇照）

《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）導演Shane Black也曾在Uproxx專訪中透露，當年劇組在創作初期曾打算將真正的「滿大人」（Mandarin）──也就是後來的Aldrich Killian這名角色設定為一名女性反派，卻因此得到了一份「絲毫不留情面」的劇本註記，理由是：「我們認為這名角色是女性的話，週邊玩具會賣得不好。」當時Marvel的高層甚至來電直言：「你們拍電影用的是我們的錢。」雙方的關係一度非常緊繃。

《鐵甲奇俠3》的反派「滿大人」。（劇照）

昔日神祕組織成員，親自剖白

有趣的是，日前外媒Comicbookmovie.com得到了一份與Creative Committee有關的獨家資訊，身為委員之一的漫畫編劇Brian Michael Bendis難得打破沉默，正面談起了與自己當年這份工作有關的經歷。

這位曾在2000年初期將復仇者聯盟（Avengers）漫畫連載推上高峰的編劇如此說：「這份工作讓我經歷了很開心的一段時光。對我來說，這就像是走進一間有6個人的編劇工房、然後開始拆解一份故事一樣。畢竟我們處理的不是我自己的故事，所以我不會放入任何的私心，重點只有最後的工藝成品。透過我們處理過的那些劇本，不管是《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）、或者是《鐵甲奇俠》（Iron Man）第一集，甚至是那些永遠無法重見天日的故事，我都學到了許多塑造故事的技巧，也會因此被點醒某些東西，進而將它們反饋到我個人的作品裡。這就像一間專業編劇學校一樣，而我非常享受那樣的經驗。」

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但他也澄清了那些有關《銀河守護隊》的指控：「不管James Gunn談到的那些壓力是怎麼回事，我個人都沒有參與過那部份的劇本審查，而且我其實是有簽過保密協定的，我甚至沒辦法澄清我是否有參與，但我真的沒有！當你提到保密協定時，大家都會覺得你一定有看過某些東西，可是我甚麼都沒看過！」

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當Kevin Feige與Ike Perlmutter在2015年分道揚鑣之後，Creative Committee也隨之被解散，這個擁有豐富原作知識、同時不可避免會帶入出資者觀點的組織正式走入了歷史。從過去幾年的經驗看起來，目前Marvel Studios更加重視的是第一線編劇、導演的個人風格與創意表現，作為上級的迪士尼影業似乎也對此採取較為寬容的態度；但不可否認的是，Creative Committee畢竟也曾參與過整個Marvel電影世界觀的建立，協助產出多部深受觀眾喜愛的電影，在此時間點要明斷其功過似乎還言之過早。

至少，Brian Michael Bendis本人對此並不後悔，而他的理由相信粉絲們也多少能從中得到共鳴：「這真的是很酷的一件事情，想像一下，你可以真的看到每部Marvel電影的初剪版本（還有其他所有的不同剪輯階段）而且是比大家早6個月看到它，如果是你，你會不會當免錢勞工呢？我願意付錢做這份工作好嗎！就是這樣！他們花錢讓我做這份工作，而且還做了好多、好多年。每次我的反應都是：『讚啦！』（笑），這真的很棒。」

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