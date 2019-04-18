《Marvel隊長》翻炒舊橋都賺過億？　網友神分析4大「撞橋」位

《Marvel隊長》（Captain Marvel）上映後，大家更加認識了Carol Danvers這位女性英雄角色，而她的出現之後緊接着就是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : End Game）的上映，全球已經掀起搶票熱潮。而國外網友神分析，發現了其實《Marvel隊長》與《美國隊長》系列中「寒冬戰士」Bucky的故事有幾分神似，直接突破盲腸讓網友們紛紛按讚！

網友發現《Marvel隊長》竟與「寒冬戰士」的故事撞橋。（劇照）

「寒冬戰士」雖然目前沒有獨立電影的計畫，不過都是在《美國隊長2》、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）當中左右劇情的重要角色，多次盛傳他也會是下一位美國隊長的人選！（點圖放大▼）

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這樣的神分析讓大家看完快笑翻，正氣凜然又貴為一國之王的《黑豹》（Black Panther）T’Challa居然也被歸類成貓咪，實在太好笑，超爆笑的故事分析也成為《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : End Game）前讓人輕鬆一下的小品。

《Marvel隊長》翻炒舊橋都賺過億？點圖重溫精彩劇照▼

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《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24號上映！搶先欣賞精彩劇照▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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