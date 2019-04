罔羅各地精彩動畫短片　本地作品《博默館》榜上有名

由九龍灣星影匯旗下藝術文化品牌星影萃(MetroSelect)主辦的FRENCH FRIDAY: ANNECY將於下月再次回歸香港,屆時將會放映18套動畫作品,當中包括曾獲奧斯卡最佳動畫短片提名的《迷茫週末》(Weekends)及由香港人製作人李柏誼執導的《博默館》(Muteum)等,喜歡動畫短片的大家萬勿錯過。

由彼思動畫師Trevor Jimenez創作,獲榮2019安妮獎最佳動畫短片的《迷茫週末》將會在French Friday: Annecy播映。(網上擷圖)

星影匯去年獲法國駐港澳總領事館支持下,去年首辦French Friday: Annecy,選映來自權威動畫影展「法國安錫國際動畫影展」的作品,將不同類型動畫帶給香港觀眾。今年French Friday: Annecy載譽歸來,並將在下月10日開始,放映兩套短片精選,分別是《2018安錫動畫短片精選》、及《2018 安錫兒童動畫短片精選》。前者共有八套得獎的動畫短片,當中包括由彼思(Pixar)動畫師Trevor Jimenez創作,榮獲奧斯卡最佳動畫短片提名及2019安妮獎最佳動畫短片的《迷茫週末》。

其他作品包括:《共生》(Hybrids)、《卵》(Egg)、《單車手》(Cyclists)、《寂靜》(Inanimate)、《她們的華麗皮嚢》(Barbeque)、《賓尼兔的放工生活》(Afterwork) 及《少女街11號》(Bloeistraat 11)。

由香港製作人李柏誼執導的《博默館》。(網上擷圖)

除了《2018安錫動畫短片精選》,當中還包括適合六歲或以上小朋友觀看的《2018 安錫兒童動畫短片精選》,大會精選了十套有趣及感人的短片,當中包括由香港製作人李柏誼執導、榮獲「2018辛丹斯電影節:香港短片比賽」評審團大獎得獎短片《博默館》。

其他短片包括: 《布魯克林旋律》(Brooklyn Breeze)、《連結》(Link)、《林中散步》(A Walk in the Woods)、《春風》(Winds of Springs)、《七彩鳥》(Coucouleurs)、《帶春天來的男人》(The Man with Birds)、《怪怪魚》(Funny Fish)、《小螞蟻》(Ameise)及《山上的豬先生》(The Pig on the Hill)。

法國安錫國際動畫影展在1960年創辦,為國際動畫協會認可的動畫影展之一,致力推動動畫的發展,每年吸引數以千計的影片參與競賽及特別放映單元,堪稱動畫界的奧斯卡。