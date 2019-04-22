罔羅各地精彩動畫短片　本地作品《博默館》榜上有名

由九龍灣星影匯旗下藝術文化品牌星影萃（MetroSelect）主辦的FRENCH FRIDAY: ANNECY將於下月再次回歸香港，屆時將會放映18套動畫作品，當中包括曾獲奧斯卡最佳動畫短片提名的《迷茫週末》（Weekends）及由香港人製作人李柏誼執導的《博默館》（Muteum）等，喜歡動畫短片的大家萬勿錯過。

由彼思動畫師Trevor Jimenez創作，獲榮2019安妮獎最佳動畫短片的《迷茫週末》將會在French Friday: Annecy播映。（網上擷圖）

星影匯去年獲法國駐港澳總領事館支持下，去年首辦French Friday: Annecy，選映來自權威動畫影展「法國安錫國際動畫影展」的作品，將不同類型動畫帶給香港觀眾。今年French Friday: Annecy載譽歸來，並將在下月10日開始，放映兩套短片精選，分別是《2018安錫動畫短片精選》、及《2018 安錫兒童動畫短片精選》。前者共有八套得獎的動畫短片，當中包括由彼思（Pixar）動畫師Trevor Jimenez創作，榮獲奧斯卡最佳動畫短片提名及2019安妮獎最佳動畫短片的《迷茫週末》。

其他作品包括：《共生》（Hybrids）、《卵》（Egg）、《單車手》（Cyclists）、《寂靜》（Inanimate）、《她們的華麗皮嚢》（Barbeque）、《賓尼兔的放工生活》（Afterwork） 及《少女街11號》（Bloeistraat 11）。

由香港製作人李柏誼執導的《博默館》。（網上擷圖）

除了《2018安錫動畫短片精選》，當中還包括適合六歲或以上小朋友觀看的《2018 安錫兒童動畫短片精選》，大會精選了十套有趣及感人的短片，當中包括由香港製作人李柏誼執導、榮獲「2018辛丹斯電影節：香港短片比賽」評審團大獎得獎短片《博默館》。

其他短片包括： 《布魯克林旋律》（Brooklyn Breeze）、《連結》（Link）、《林中散步》（A Walk in the Woods）、《春風》（Winds of Springs）、《七彩鳥》（Coucouleurs）、《帶春天來的男人》（The Man with Birds）、《怪怪魚》（Funny Fish）、《小螞蟻》（Ameise）及《山上的豬先生》（The Pig on the Hill）。

法國安錫國際動畫影展在1960年創辦，為國際動畫協會認可的動畫影展之一，致力推動動畫的發展，每年吸引數以千計的影片參與競賽及特別放映單元，堪稱動畫界的奧斯卡。