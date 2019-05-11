【新精武門】鍾鎮濤「瀟灑哥」成最搶Fo配角　人生求燦爛不求永恆

周星馳早期力作《新精武門1991》，食住《賭聖》個勢即拍即上，故創作上亦有類近地方，例如角色都是從內地而來，兩個角色都具天生異稟，一個有特異功能一個右手好大力，兩片都是由張敏演夢中女神。雖然如此，但仍不失笑點，亦開正星爺所愛，有不少情節向偶像李小龍致敬。而且該片更為星爺找來一個新拍檔︰鍾鎮濤「瀟灑哥」，其爆笑程度不下於星爺。

黑皮褸皮褲皮帽，瀟灑哥造型就係咁瀟灑。（影片截圖）

今日重溫，B哥哥鍾鎮濤的演出相當爆笑，演得非常享受。不過要知道當時的B哥哥其實是男主角之選，《表錯七日情》、《青蛙王子》尚算賣座，只是去到80年代尾叫座力放緩，加上90年代周星馳崛起，要迎合這股無厘頭風，實在要有所調整。

記得呢幕劉晶幫瀟灑哥做咩嘛？結果被街坊誤會有染。（影片截圖）

自命大上大落

戲中B哥哥擔任配角，並以一個小混混，性格無賴的「瀟灑哥」登場。過去B哥哥都有演過喜劇，多以傻戇見稱。「瀟灑哥」不同之處是戇居中帶有自信，正如他自言自己條命水︰「我瀟灑份人擺明大上大落，正所謂三更窮五更富，只求燦爛不求永恆。」似乎已總結了自己的人生，比起星爺戲中的劉晶，戇直單純、尊師重道、重情重義，有極大對比。

重溫瀟灑哥爆笑造型

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「瀟灑哥」更出色的，還是他的言行，甚至造型。好似被星爺掉晒所有衫後，走去撩隔籬屋陳小姐條皮裙著已夠爆，還有出自他口的特色點心︰「唔似貓、唔似狗、師奶淫得很」（魚翅包、魚翅餃、鮮蝦銀針粉），都係啜核到令人一笑再笑。

壓軸令人感動

不過鬥搞笑，真係好難贏到周星馳，所以「瀟灑哥」贏的是角色有血有肉。戲中二人同樣喜歡師姐霍敏（張敏飾），但知道自己無機會時便決定讓愛，更為劉晶寫情信助攻。去到結局，一生百無聊賴，冇乜做過正經事的他，為保護霍敏更以血肉之軀去抵擋眾師兄弟的襲擊，這幕最為感動，亦真真正正演繹一次「瀟灑哥」。