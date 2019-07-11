《蜘蛛俠決戰千里》有bug？　數學分析Peter Parker冇可能得16歲

《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）當初設定是在《復仇者聯盟》（The Avengers）的「8年後」，但這卻打亂了MCU的時間軸，最後Marvel也出面表示這是一個錯誤。到了《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）裏，似乎又出現時間軸混亂的問題，電影裏設定是接續《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）8個月後，然而…..好像有點不太對勁？

有雷注意！以下包含《蜘蛛俠：決戰千里》劇透

從彼得帕克來看Marvel電影宇宙時間軸

當初彼得柏加（Peter Parker）在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）初次登場時，年紀為15歲，是剛進入高一的新生。接下來《蜘蛛俠：強勢回歸》發生在1年後，彼得展開了他的高二生活。

彼得柏加在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）初登場時年僅15歲。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

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由於Marvel沒有特別提及，《蜘蛛俠：強勢回歸》到《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的確切間隔，但最長時間可以拉到1年，而從《蜘蛛俠：決戰千里》裏可以知道，彼得和同學們已經完成期中考，還得再重讀1年。

美國學校的期中考通常都會在12月到1月左右，而魁隆（Thanos）的彈指事件，發生在2018年的某天，也就是彼得的期中考之後，接着宇宙的一半人口消失，在2023年時再度回來。

魁隆的「彈指事件」發生在彼得的期中考之後。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

不過，當「Mysterio」表示要請彼得喝酒時，他表示自己只有16歲，但這也讓人感到困惑，因為《蜘蛛俠：強勢回歸》裏彼得已經是16歲的高二生了，《蜘蛛俠：強勢回歸》到《復仇者聯盟4：終局之戰》間最長可能達到1年的間隔，而加上重讀8個月的時間，似乎這個16歲過得有點久。但……畢竟這比起「8年後」的時間軸錯誤來說，只是個小事情，只能說粉絲們的精算能力太驚人了。

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