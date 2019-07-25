【掃毒2】再演《神鵰俠侶》楊過？劉德華：年齡在鏡頭前不是問題

複習上一篇：【掃毒2】劉德華患創傷後遺症！同馬合照都怕 點走出墜馬陰霾？

這個時代不需要巨星

自述：劉德華 撰文：倪楚嬌（一条）

《掃毒2》是一部會讓你熱血沸騰的電影，是一場視覺盛宴。這個戲一開始只是找我當監製。我那個時候身體不太好，也沒想到那麼快接這種有體能活的電影，所以就想從監製慢慢起步。確定古天樂演地藏以後，我就一直在想誰可以和他搭戲。因為真的是要有壓力（才能演好），比如要麼就我，要麼就周潤發。我覺得是時候跟他拍拍戲，就這樣開始了。

我和古天樂上次合作已經是12年前了，2007年的《門徒》，也是一個和毒品有關的故事。但是我們沒碰到，完全沒有對手戲。拍一部電影，當監製和當演員二選一怎麼選？我很喜歡劇本，又有能力出演的話，我一定選擇演員。演員是直接透過你的媒介到達所有的觀眾。

劉德華與古天樂上次合作已經是12年前的《門徒》。（《門徒》宣傳照）

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我在毒品堆裏長大

在戲裏，我的爸爸是吸毒的，我兒子也因毒品死了，我恨毒販，要殺光他們。我演的這個角色，小時候生活在地下城木屋區。其實我自己小時候在香港木屋區生活了好多年。幾乎每天都可以看到吸毒的人，他的家庭發生了甚麼。每一個黑暗的地方，地上都有火柴，都有那些吸毒的用品。我爸爸是消防員，他每一天都會在家跟我們說：

千萬不要吸毒，千萬不要吸毒。打劫都可以，就不要吸毒。

因為吸毒會讓你放開你的尊嚴，去做很多很多壞事。哪怕你有錢，你吸上毒了，你也喪失了你的尊嚴。確定我演余順天以後，劇本就把我在現實生活中的一些背景也放進了戲裏。比如余順天是太平紳士，呼籲禁毒等等。

我一直都有在做禁毒的公益。今年我還專門拍了一個禁毒的宣傳短片。這些公益項目找到我，我覺得是緣分。因為世界上有很多種不同的慈善活動，而一個人的時間和精力都是有限的。我很榮幸我的時間分配在這些事情上面。

《掃毒2》片段

影帝影后在片場話家常

我們這部戲有很多很多影帝影后，我很久沒有跟他們一起了。其實大家各自都忙，真正聚在一起聊天的機會並不多。沒事打個電話，約出來喝個茶，這種事會很奇怪。所以在片場遇見，我們都會聊一下家常的事，或者把以前的生活拿出來聊。

林嘉欣在片子裏演我的老婆。她跟其他幾位以前根本沒有接觸，她就聽我們講那些過去的故事，她對我怎麼樣，我對她怎麼樣，現在看到我是甚麼樣，以前我是甚麼樣。唯一的遺憾就是這種聊天時間短了一點點。我希望未來，真的可以有一個機會，有充裕的時間讓我們好好聊天。

《掃毒2》片段

我和古天樂這一次，有很多對峙的戲份。但是我們不比拼演技。演技不是用來比拼的，是用來互相幫助的。我們最後的決戰要到地鐵裏面飛車。因為我和古天樂有私仇，需要一個比較封閉的地方去解決。這是劇本還沒有寫完就定了的。

在地鐵tunnel（隧道）裏面是黑黑的暗暗的，每一次的聲音都會有回音的。就剩下我、古天樂、苗僑偉演的警員在裏面，那個氛圍很不一樣。

劉德華和導演邱禮濤。（一条）

「你愛我，我不愛你，沒有為甚麼？」

我跟導演邱禮濤，其實在1990年代《法外情》就已經認識了。以前他是攝影師，在我們公司拍了很多片子，我記得有一個《中環英雄》，後來有《愛情夢幻號》，很多很多。但是如果真的說溝通的話，真的是這幾年。這幾年，香港電影的產量減少了很多。所以，每一部戲大家都有時間去聊，這個戲我們應該表達甚麼。一個戲不能貪心，動作戲花時間的話，文戲是不是應該簡單一點？

大家就慢慢找到同一個節奏。這幾年我都跟他一起合作。現在，最能理解我的一些新的概念、接受起來最容易的人就是他。

電視台不時亦有重播劉德華主演的《法外情》。（《法外情》劇照）

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比如這部戲，大家都以為雙男主設置，講的就是兄弟情嘛。其實，我（的角色）並沒有把古天樂（的角色）當兄弟，也很少把戲設置成「雙雄」的感覺。古天樂真的一輩子就認為就我一個兄弟，所以他才那麼執着。但我只是告訴他，我有家庭，我有愛人，我有責任。你販毒，我就不理你，是這種不平衡的關係。

這種「雙雄」有一點點怪怪的。但是我們的生活裏，常常出現這種情況，它跟愛情沒甚麼兩樣，就是我愛你，你不一定愛我。有些人非要追問，我愛你，你不愛我，為甚麼？沒有為甚麼。你當我是兄弟，我沒有當你是兄弟，為甚麼？沒有為甚麼。人的愛是可以全部給一個人的。但與此同時，也會產生一種矛盾，他生命可能就為了那一種情，就全然改變了。

1：1還原香港地鐵站。（一条）

「我是那種該花錢時就花錢的人」

這個戲我也兼任監製。他們找我做監製，就是因為我跟導演邱禮濤做《拆彈專家》的時候，整個製作預算的掌控，都達到了老闆的要求。《掃毒2》花錢最多的場景，就是地鐵飛車。本來我們也考慮過不搭景的，因為很貴。但是我覺得，這場戲裏面有很多很多我們開車時的眼神表演，非常細膩，需要有一個很穩定的環境讓我們發揮。所以一開始，就決定把預算放多一點點在這裏。

「我特地去幾個地鐵站體驗了一下，當然是把頭纏到跟蜘蛛俠一樣。」（一条）

我們搭了三個月，1：1搭了地鐵站的景，花了差不多一千萬。蠻難的，我們需要的景要兩層，搭的時候只能搭一層。拍完第一層，我們就把它拆了換景。從頭到尾，整個設計像牆甚麼的都要保持一樣。最後車撞地鐵的那一下，是真的撞。撞車的戲，我們就拍了一條，因為我覺得撞的那些是命，撞一次，（效果）好就好，不好還是好，這個意外沒有人可以計算的。

劉德華在現場說戲。（一条）

瞭解我的人都知道，我年輕的時候是有脾氣的。只是後來學會了不發脾氣。我跟導演邱禮濤聊天的時候，他說：「我真的，沒看你發脾氣好像二十年了。」我說：「對，因為發脾氣，其實沒怎麼解決到問題。」

但是當老闆以後不一樣，要協調各個方面，兼顧太多的東西。有的時候，我就會板着臉跟燈光師說：「演員只有4個小時在場，你昨天就知道了，你今天為甚麼慢慢打燈呢？」 就會有一些些脾氣。脾氣有時候是一種手段，可以幫你爭取到更多的時間和更好的質感。但是在片場我不會大聲。我開會的時候聲音最大，開會最會罵人。

劉德華學會了不發脾氣的藝術。（《掃毒2》劇照）

+ 20 + 19 + 18

這個時代不需要巨星

我甚麼劇本都可以演，只要你給我一個角色，我就會想很多。演員真的不應該有任何的角色是你不能演的。因為你喜歡電影，你就喜歡所有類型的電影。如果甚麼都是你自己來選的話，可能就會永遠停留在同一類東西上。因為你的口味和你的性格，是相對固定的。

所以為甚麼要有casting manager（選角導演）？因為他們會非常有好奇心。比如說他們會去想，如果讓古天樂拍一個膚色很白的、不曬太陽的人怎麼樣？要鄭伊健剪頭髮怎麼樣？那可能就會有不一樣的出現。

到現在，我自己沒有一個特別想演的角色。現在好像沒有太多的東西，我很舒服就可以辦到。我希望我身邊的人、觀眾、所有人都可以在我身上找一些好奇點，然後給我很多不同的意見。比如「你可以演女的！」我也可以想一想。因為現在好像不敢想。

劉德華曾經在《暗戰》一片中男扮女裝。（《暗戰》劇照）

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我不覺得「帥」阻礙我的戲路。我不怕、也習慣了別人給我貼這個標籤。你甩掉，他又把它放回來了，這個是改不了的。我覺得不要在這上面花時間了，就好好地去演戲。只要他們有信心給我演，有這個機會，我就會演好。如果你敢在我身上賭，我就會讓你贏一大把的。

我不算是一個賣（票房）的演員，我是一個正常的慢慢工作的演員，也代表了大多數。我其實不懂市場，我覺得只要你一路努力，你的作品一定會達到你在社會上的價值。我也沒有那種香港電影後繼無人的感覺。只是他們機會少，大家能接觸到他們的機會不多。現在世界各個地方的電影市場都已經慢慢成形，比如美國的新人，我也沒看到有幾個。

好演員我覺得有很多，只是怎麼樣能把他變成明星。找巨星也簡單，但是現在不需要巨星了。香港電影的未來，我覺得不用想太多，它好就好，它不好你也改不了，努力過就夠了。我一個人不夠，我們演藝圈基本上大家都非常努力。現在我們在一個比較驚險，比較辛苦的斜坡，我們往前走的速度很慢。但越險，能到的地方越高，所以很拼命，辛苦還是需要的。

「我覺得年齡在鏡頭面前不是問題，可能在心理上問題比較多。我再演一遍小龍女楊過可不可以啊？可以。但是他快60了，觀眾會說。」（一条）

不想當導演的演員不是一個好監製

我當了那麼多年的演員，其實我剛剛開始的時候是寫劇本的。我也很想當導演，但是一直下來，沒有很大的機會接觸到幕後的事情。大概2000年吧，我就想當導演了，一眨眼睛就已經18年以後了。

醞釀（導演）好幾次了，結果都交給其他人拍了。曾經《無間道》想當導演的，那個時候是因為另外的問題，生活的不順利，開公司的不順利，所以就沒當成。後來有很多機會，比如公司有一些專案，一個叫《兩個半爸爸》的文藝片，剛剛開始我想拍，想一想，又找了其他人拍，最後用了一個新導演。

可能一直覺得自己不夠好，缺乏信心吧。但是我一定會做，導演是一個非常非常值得我去邁進的崗位。不一定是現在這種商業大片，但是它一定讓大家看到一個完全不一樣的我的世界觀的一部電影。

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