【王的文字】宋康昊演活世宗大王　揭韓文「訓民正音」造字秘辛

為了百姓，一代明君揭開文明新篇章。揭開韓文「訓民正音」創造秘辛！ 「文字應該屬於百姓！」朝鮮時期，文字與知識遭到壟斷。世宗大王（宋康昊飾演）深感漢字對文化傳播的不便，迫切需要可以完整表達本國語音的文字，所以他不顧所有大臣反對，為百姓創制「訓民正音」。

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偶然機會之下，位於國家最高位的他，遇見了地位最卑賤的僧侶申美（朴海日飾演），兩人聚精會神，以不屈信念開始創造韓文，揭開一段沒有被歷史記錄的造字秘辛……

如同空氣跟水一般，人們所使用的「韓文」，其實脫胎自1443年由世宗大王所創制的「訓民正音」，而這個獨特且方便的書寫文字，大大提升了平民的文化普及，也為韓國之後的語言及文化發展，帶來長久且深遠的影響。不過，世宗大王是如何運用一個人的智慧，創造出這種容易學習又具有科學原理的文字呢？

曾打造出「逆倫王朝」、「出雲之月」等劇本的曹喆鉉，便懷抱這個疑問，以及長達20年想要拍攝跟韓文相關電影的夢想，在輾轉得知韓文的創制，除了世宗大王之外，也跟另一位真實存在過的「信眉和尚」有關之後，便成為他拍攝電影「王的文字」的起點。

國民影帝宋康昊自從「上流寄生族」、「逆權大狀」以及「逆權司機」，再度挑戰歷史經典人物。

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