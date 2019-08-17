「真狗版」《小姐與流氓》釋首張劇照　神還原狗狗角色超可愛！

迪士尼近年積極將經典動畫真人化，今年《獅子王》、《阿拉丁》、《小飛象》三部真人版電影都大獲好評，票房在全球勁收。 這股潮流擋也擋不住，日前就公開了真人版《小姐與流氓》（Lady and the Tramp）的新劇照，一班影迷看到狗狗的神還原動畫的造型，都表示很期待。

兩隻狗狗在《小姐與流氓》原本的動畫中，意外地發展出感情。（《小姐與流氓》動畫圖片）

迪士尼上半年幾部真人版電影成績都不錯，10月將會迎來《黑魔女2》。而近日官方釋出另一部經典動畫真人版《小姐與流氓》的劇照，只聽動畫的名字，大家未必能想起是哪部作品，但看到動畫的圖片，相信就會記起來。

經典動畫《小姐與流氓》（Lady and the Tramp），將會拍攝真人版。（《小姐與流氓》動畫圖片）

原版動畫故事劇情描述從小嬌生慣養和受盡主人寵愛的狗狗「小姐」，在主人 生了孩子後，就漸漸忽略了愛犬，失寵的「小姐」在街上遊蕩時，遇見了流浪狗「流氓」，兩隻狗仔更因此發展出一個愛情故事。

這部「真狗版」《小姐與流氓》，結合了真實的狗狗演出和 CG 動畫，最新劇照可以看到不同狗狗神還原了動畫中不同角色的形象，非常可愛。不過，這部作品並不會搬上大銀幕，只會在於11月在串流平台Disney+上播映。

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《小姐與流氓》由《LEGO旋風忍者大電影》（The Lego Ninjago Movie）導演Charlie Bean執導，找來「女武神」Tessa Thompson）為「小姐」配音，而主角「流氓」就由Justin Theroux負責獻聲。

真人主角中，狗狗「小姐」的女主人由Kiersey Clemons演出，男主人就由Thomas Mann演出。

戲中有多隻不同品種的狗狗，其中一隻英國鬥牛犬Bull，就由《奇異博士》的黃凱旋（Benedict Wong）配音，卡士絕對不少。