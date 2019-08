茱莉安摩亞夫妻檔合作新電影　17歲女兒擔任電影助理成亮點

有大滿貫影后之稱的茱莉安摩亞(Julianne Moore)在新戲《After the Wedding》與結婚16年的丈夫Bart Freundlich第四度合作。然而 今次的合作更為特別,皆因兩人的17歲女兒都有份參與拍攝工作。可是,她並不是以電影演員身份參與拍攝,而是以製作助理身份協助父親拍攝。未知她未來想仿傚母親成為演員,還是父親成為導演兼編劇呢?相信不少網民都希望她選擇前者。

茱莉安摩亞在2013年獲留名在荷里活星光大道上,其子女齊齊出席活動,當時兩人分別是16歲及11歲。(Getty Images)

《After the Wedding》早前在美國公映,然而電影焦點卻落在Bart Freundlich及茱莉安摩亞的17歲女兒Liv Freundlich身上。雖然Liv Freundlich無份參演電影,但卻以製作助理身份協助拍攝電影。早前劇組出席在紐約舉行的特別場,夫婦二人大談一家人在片場工作的趣事,難怪外國傳媒形容拍攝《After the Wedding》是茱莉安摩亞家庭事務。其他《After the Wedding》演員還包括米雪威廉絲(Michelle Williams)及Billy Crudup。

茱莉安摩亞兒子Caleb Freundlich(左1)自從與母親合作《永遠的愛麗絲》後,便絕跡影壇,而其女兒Liv Freundlich(右2)目前都沒有意欲在幕前亮相。(Getty Images)

《After the Wedding》由Bart Freundlich負責執導及編劇,而茱莉安摩亞則是電影女主角兼監製。今次是兩人的第四次合作,前三次分別是《The Myth of Fingerprints》、《World Traveler》及《Trust the Man》,至於兩人的17歲女兒則在片場擔任製作助理。其實這是一家人第二次齊齊合作。Liv Freundlich在3歲時,已經客串參演同由父親Bart Freundlich編導;母親茱莉安摩亞主演的《Trust the Man》,其他演員還包括積佳蘭賀的姐姐美姬佳蘭賀(Maggie Gyllenhaal)及《焦點追擊》男星Billy Crudup。可是電影普遍評價不佳,而電影全球票房都慘淡收場,只有約735萬美元收入。

Liv Freundlich(右3)早前再跟父母合作,在《After the Wedding》中擔任製作助理。(Getty Images)

對於今次茱莉安摩亞一家再度合作,父親Bart Freundlich笑言最開心當然是他們:「我們喜歡跟她在一起,多過她喜歡跟我們在一起。」話雖如此,Bart Freundlich坦言:「這合作最好就是確保是我們能定時有相聚時光。」目前Liv Freundlich只拍過兩部作品,分別是3歲時拍攝的《Trust the Man》及7歲時的《The Rebound》。然而,如今17歲的她,身高1.75米,相信不少影迷期待她會走母親演藝之路。

茱莉安摩亞(左2)及Bart Freundlich(左1)一家四口,兩名子女早在2005年上映的《Trust the Man》時首次登場。(Getty Images)