【親愛的備忘】老夫老妻一同患上老人癡呆　堅守最衷心不離棄諾言

結婚時必講的「無論富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長」相信是最甜蜜的說話，但當真正要做到時其實有一定的難處，要付出的愛心和體力也比說話大十倍，尤其是在患病時的不離不棄更令人感到愛的力量。 韓國電影《親愛的備忘》（韓文：로망）以老人癡呆為題，講述一對老夫老妻的窩心經歷，感動程度不亞於大熱式韓劇的Oppa配平凡女生，或者成熟姐姐配小鮮肉。

韓國電影《親愛的備忘》首次以一對老夫老妻都患有老人癡呆症為題，比以往單一位患病的題材較為新鮮。（劇照）

《親愛的備忘》由國民爺爺李順載和《耀眼》鄭永琡傾力演出，電影題材首次以兩位主角皆患上老人癡呆為要素，除了記憶衰退，行動能力亦會逐漸弱化。戲中一對老人寫滿一張又一張便條，互相提點生活細節之餘，同時不分年齡地提醒所有情侶：切勿忘記彼此最衷心的諾言。

根據研究調查，全球每三秒就有一人患上認知障礙症，每年9月21日更訂為「世界認知障礙症日」，希望藉此喚起社會對這個常見疾病的關注。而這部韓國愛情電影捨棄俊男美女的吸睛配搭，改由83歲的李順載和72歲的鄭永琡擔任主演，呈現出老夫老妻之間的愛情，同時帶出社會關懷，在芸芸愛情片中更顯細膩動人，而兩位老戲骨的演技張力更是令人讚不絕口。

不少韓國網民都建議跟家人一起睇《親愛的備忘》。（劇照）

《親愛的備忘》其實在今年4月已在韓國上映，不少韓國網民皆給出好評，更呼籲大家要帶埋屋企人入場一齊睇，又指出該戲不是夾硬要你流眼淚，眼淚真好自然咁流出來，更會令人反思，因為很有機會在自己身邊發生，為免以後後悔，要珍惜父母、盡孝道以及告知老人癡呆究竟是一件有多恐怖的事等等，相信又是一套極催淚的愛情兼親情電影。

患上老人癡呆的兩人，雖然會忘記對方的事情，不過仍然盡心盡力去愛對方。（《親愛的備忘》。劇照）

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《親愛的備忘》預告