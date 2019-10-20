【奇異博士2】網上流傳電影故事大綱　傳超級英雄混戰場面將重現

對於Marvel Studios來說，2021年可以說是非常重要的一年，皆因在這一年，他們會首次推出四部作品，當中包括《上氣》、《奇異博士2》、《蜘蛛俠3》及《雷神奇俠4》。 早前記者Mikey Sutton率先踢爆《蜘蛛俠》未來兩集的新動向，疑似《奇異博士2》的劇情大綱在網上流出。

《奇異博士》續集肯定會是Marvel電影宇宙首部恐怖電影。（《奇異博士》劇照）

Marvel Studios早前在聖地亞哥國際漫畫展上公布了《奇異博士》（Doctor Strange）續集的名稱為《Doctor Strange in the multiverse of madness》，及新增飾演紅女巫的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）後，關於這部作品的消息一直都不多。然而最近卻在網上流傳出《奇異博士》的劇情。如果這劇情屬實的話，或者《奇異博士2》比大家想像中還要重要。

班尼迪甘巴貝治將會在《奇異博士2》中續任奇異博士，當時他出席聖地亞哥國際漫畫展活動。（Getty Images）

點圖即睇網上流傳的《奇異博士2》劇情大綱！

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雖然目前關於《奇異博士2》的消息少之又少，畢竟距離電影上映仍有一段時間。而電影早前傳出續集《Doctor Strange in the multiverse of madness》的劇本會由《奇異博士》編劇C. Robert Cargill繼續擴寫，但一直沒有消息確認相關消息。在日前，外媒爆出Marvel Studios已經邀請Jade Bartlett成為《奇異博士2》編劇，但未知是她獨自創作，還是與C. Robert Cargill或導演Scott Derrickson聯合編寫，故未知網上流出的《奇異博士2》劇情又有幾多是準確的。