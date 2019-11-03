美國女蛇痴被大蟒蛇勒死　慘劇似足電影《狂蟒之災》

電影《狂蟒之災》講述巨型蟒蛇肆虐，更將人勒死生吞，而這些恐怖情節，竟然在現實生活中發生，在美國一名女子被發現陳屍於一間蛇屋內，頸上纏著一條超過2米長的大蟒蛇，懷疑她是被寵物蛇勒頸，導致窒息致死，而她斃命的屋內更有多達140條蛇，想想也令人毛骨悚然。

Laura不時將蟒蛇掛在頸上耍弄，想不到終於發生不幸事件。（Laura Hurst fb圖片）

看過電影《狂蟒之災》的觀眾，一定忘不了巨型蟒蛇擇人而噬的畫面，尤其是活人被蟒蛇緊緊勒死，再吞入肚內，百分百震撼。但電影的恐怖情景，想不到在現實生活中發生，一名在美國印第安納州居住的36歲女子Laura Hurst，被發現倒斃在一間蛇屋內，頸上纏著一條超過2米的蟒蛇，屋主發現意外發生後，已經即時報警，但Laura送院搶救後，仍告不治。

Laura本身飼養了20條寵物蛇，堪稱女蛇痴。（Laura Hurst fb圖片）

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該間蛇屋飼養了140條蛇，其中有20條是Laura的寵物蛇，而在她的Facebook亦多次見到她將寵物蛇掛在頸上，而勒斃Laura的蛇是產於東南亞的網紋蟒蛇，而Laura每週會有兩次到來探望寵物，而屋主向警方表示，不知道屋內的籠子為何被打開，推斷Laura愛蛇成痴，取出蟒蛇把玩，才導致慘劇發生，確是無妄之災。