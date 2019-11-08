重溫《精裝追女仔2》爭取民主劇情　阿叻出手打嘉賓笑中有淚

近日全城熱話，必定要數到阿叻陳百祥，跟杜汶澤的直播辯論，二人分別代表藍黃陣營，各有支持者，而阿叻一直屬於撐警人士，曾表示「如果我做警務署長好了，兩個月前就開了真槍」。其實早於1988年的電影《精裝追女仔2》，片中阿叻為老周電視台主持清談節目，受訪者的言論很多地方令港人甚有共鳴，而片中阿叻更率先毆打嘉賓，更表示「唔啱就要打」，令人笑中有淚。

近日港台節目直播阿叻跟杜汶澤辯論，成為全城熱話。（影片截圖）

王晶的《精裝追女仔2》，曾經有爭取民主的內容。（Youtube影片截圖）

阿叻跟杜汶澤日前出席港台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》，二人分別代表藍黃陣營，誰是誰非，由觀眾自行判斷，但他們討論的題目，竟然跟1988年王晶執導的電影《精裝追女仔2》，老周電視台的情節神奇地吻合，其中有一個清談節目《大哥講話你要聽》，由阿叻及曾志偉主持，請來嘉賓談論選舉及民生，而該名嘉賓的言論，卻令觀眾十分心寒，更帶有神預言的味道。

阿叻跟受訪嘉賓一言不合，即出手打了對方一頓。（Youtube影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

片中的男嘉賓一開始已說「不要問只要信，投我一票，我會幫大家搞掂，等大家得到繁榮、安定、發達」，當阿叻想說話，嘉賓已截著他「shut up，幾時輪到你發言呀，呢個社會需要我同你哋爭取，你哋乜都唔使諗，到時投我一票，我幫你哋搞掂。」之後志偉問嘉賓「你同我哋爭取乜嘢呀？」，嘉賓回應「依家我講定你講呀？咪民主囉，我話咁就咁。」阿叻忍不住說「咁點叫民主喎？」嘉賓再強勢說「拉你坐監都得呀，你哋班下等人，無資格同我講嘢」，此時阿叻同志偉終於忍無可忍，更大大力打了嘉賓一頓，之後節目還改名做《唔啱就要打》，阿叻30年前演出的王晶電影，又唔會out喎 !