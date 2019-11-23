第56屆金馬獎頒獎典禮今日（23日）舉行，雖然跟內地的金雞獎撞期，但仍無減大家對金馬獎的關心，今屆大熱電影《陽光普照》以及擁有很大迴響聲的《返校》都有相對的支持度，頒獎禮將於今晚7點半開始，最終24個獎項將會花落誰家呢？

最佳劇情長片由《陽光普照》獲得，全晚奪得5個大獎。（衛視電影台影片截圖）

（23:10）最佳劇情長片《陽光普照》

金馬獎再次邀請出李安上台頒發最佳劇情長片，由《陽光普照》奪得，該戲全晚奪得5個獎項跟《返校》看齊，不過《陽光普照》的獎項較為有份量，《返校》的獎項則偏向技術層面。

《陽光普照》：最佳劇情長片、最佳男主角、最佳男配角、最佳導演以最佳剪輯

《返校》：最佳新導演、最佳美術設計、最佳改編劇本、最佳視覺效果和最佳原創電影歌曲

最佳女主角由《熱帶雨》的楊雁雁奪得。（衛視電影台影片截圖）

（22:52）最佳女主角《熱帶雨》楊雁雁

楊雁雁是繼第50屆金馬獎憑《爸媽不在家》奪得最佳女配角後，再次站上金馬獎的領獎台上，她：「謝謝金馬獎，謝謝評審，謝謝導演跟你去冒險很痛苦，可是我還是願跟你去冒險，熱帶雨中的每一滴雨都是你們的淚跟汗。我老師在天上看着的，我只想跟老師你說我會繼續做下去，謝謝你！謝謝大家！」

（22:48）最佳男主角《陽光普照》陳以文

陳以文跟同樣有提名的同片男演員巫建和說：「我記得那天你說我得獎你也會很開心，謝謝！謝謝跟我在一起超過30年，我生命中的女主角，我會繼續努力，謝謝！」

【第56屆金馬獎】準影后華麗現身！李心潔曬長腿 柯淑勤超DeepV

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最佳導演由拍攝《陽光普照》的鍾孟宏奪得。（衛視電影台影片截圖）

（22:35）最佳導演 鍾孟宏《陽光普照》

鍾孟宏繼2010年《第四張畫》獲得金馬獎最佳導演獎後再次奪獎！

最佳原創電影音樂由來自新加坡的張偉勇的《幻土》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（22:20）最佳原創電影音樂 張偉勇《幻土》

《返校》再奪第4個獎項，最佳原創電影歌曲「光明之日」。（衛視電影台影片截圖）

（22:14）最佳原創電影歌曲 《光明之日》（返校）

歌曲《光明之日》填詞人盧律銘寄語港人：「我想把這首歌送給香港的朋友，希望大家平安自由地生活，活下去才有希望，因為在未來才會有人知道。致自由！」

電影圈大前輩王童獲頒終身成就獎。（衛視電影台影片截圖）

（22:02）終身成就獎 王童

王童自言自己22歲進電影圈，做了55年，懷念一直對電影的執着，做藝術的人是沒有飯食的，謝謝我的家人一直在我身邊支持我。時間是可怕的，在這50多年裡，我用兩到兩分半鐘就把這50多年講完了，所以大家要趕時間拍好的電影給大家看，還有一定要感謝老師。

《返校》全晚奪得第4個獎項，王誌成最佳美術設計！（衛視電影台影片截圖）

（21:50）最佳美術設計 王誌成《返校》

3次入圍金馬獎的王誌成，今晚首次獲獎，表示自己獲獎感到非常榮幸，希望自己永遠都是初生之犢的小男生，謝謝我的美術團體，包括赤燭的團體，謝謝爸爸、媽媽、家人、太太、來自五湖四海的朋友們。

最佳造型設計由Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲和Nina EDWARDS的《夕霧花園》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（21:43）最佳造型設計Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲和Nina EDWARDS《夕霧花園》

最佳紀錄片由《你的臉》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（21:30）最佳紀錄片《你的臉》

《返校》全晚奪第3個獎項，最佳新導演徐漢強！（衛視電影台影片截圖）

（21:27）最佳新導演 徐漢強《返校》

《返校》全晚奪第3個獎項，女主角王淨以及他的家人都表現得相當感動。

王淨看到《返校》再次得獎表現感動！（衛視電影台影片截圖）

李安頒發終身成就獎。（衛視電影台影片截圖）

由於王羽身體抱恙，未能現身金馬現場領獎。（衛視電影台影片截圖）

（21:13）終身成就獎 王羽

王馨平為生病的王羽從李安導演手中代領終身成就獎，她說這幾年爸爸生病是妹妹最辛苦，而妹妹表示：「相信爸爸自己來領獎的話都會講很長，因為要感謝的人有太多，首先感謝主，榮耀一切歸主，相信爸爸是大家永遠的大俠，爸爸講到的都會做到，對朋友、家人都愛得深，重情義，爸爸早前患病，他是個鬥士，渡過了難關，我知道他就是不甘心還沒領這個獎，謝謝金馬獎、各位影迷和看護。」

【金馬獎2019】王羽中風未能出席 女兒王馨平︰他不甘未領這個獎

王馨平和妹妹代父領獎。（衛視電影台影片截圖）

吳慷仁有份演出奪得最佳動作設計的《狂徒》。（衛視電影台影片截圖）

最佳動作設計 洪昰顥《狂徒》。（衛視電影台影片截圖）

（21:06）最佳動作設計由洪昰顥的《狂徒》奪得，同時由有份演出的吳慷仁頒發獎項。

最佳剪輯 賴秀雄《陽光普照》。（衛視電影台影片截圖）

（21:03）最佳剪輯 賴秀雄《陽光普照》

最佳女配角張詩盈《我的靈魂是愛做的》。（衛視電影台影片截圖）

（20:54）最佳女配角 張詩盈《我的靈魂是愛做的》

張詩盈得獎感言：「我的天啊！現實發生的事比劇本更不可思議！謝謝幕前幕後所有的朋友、工作人員，沒有你們我不能站在這裡，能站在這裡是很幸福的事，謝謝評審看見了我，雖然我的戲份被剪了多。希望在困難中人們要加油要相信愛。」

最佳改編劇本 徐漢強、傅凱羚和簡士耕《返校》。（衛視電影台影片截圖）

看到《返校》得獎，女主角王淨表現得相當激動。（衛視電影台影片截圖）

（20:48）最佳改編劇本 徐漢強、傅凱羚和簡士耕《返校》

徐漢強：「謝謝兩名編陪我走這麼辛苦的一年。」

由於簡士耕沒有時間來到現場，由傅凱羚代為發表感言，他指出：「願世界更榮光。」而傅凱羚個人表示：「謝謝一路上願意給我機會的人，每一位找我的導演謝謝徐漢強和簡士耕，寫這個劇本真的超級痛苦。」

最佳音效由李丹楓、周震和嚴唯甄的《灼人秘密》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（20:24）最佳音效 李丹楓、周震和嚴唯甄《灼人秘密》

《灼人秘密》是一個非常特別的片子，從沒有想過能站在這裡，因為一直做的片子都比較冷（偏門），常常會嘗試新的方法，會一些突破，當然也會擔心。

年度台灣傑出電影工作者：湯湘竹。（衛視電影台影片截圖）

最佳男配角由首次入圍金馬獎的劉冠廷。（衛視電影台影片截圖）

（20:00） 最佳男配角 劉冠廷《陽光普照》

堪稱死亡組的最佳男配角由首次入圍金馬獎的劉冠廷奪得，他：「謝謝信任我，把角色交給我，謝謝母校、導師沒有放棄我，同學、學長學姐，其實我要謝謝老師，因為他我才有被人看見的機會，最後想要謝謝我的家人，長大以後才發現能在這樣的家庭長大是很幸福的。」

（19:54）最佳原著劇本 楊修華《幻土》

新加坡導演楊修華：「太緊張了，腦子有點空，先感謝我最重要的製片人、演員、工作人員，沒有你們就沒有電影，只空有一張紙和檔案，那最重要要感謝我的家人、爸爸媽咪大哥，感謝金馬、評審和生命。」

最佳動畫短片由《金魚》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（19:36）最佳動畫短片《金魚》

導演王登鈺表示：「謝謝各位評審的厚愛，沒想到這部動畫可以變成現實，近日香港的情況讓人悲痛。」

由漫畫原著《金魚》改編，這是導演王登鈺第一次將漫畫改編成動畫短片 ( 動畫預告：2019 台北電影節｜台北電影獎—動畫片｜金魚 Gold Fish ) 用故事比喻世界統治者的貪婪、吞食人民的夢想與思考，同時也帶入了台灣八零年代的戒嚴氛圍。

最佳攝影 陳克勤, 陳志軒《狂徒》

最佳視覺效果 再現影像製作有限公司, 郭憲聰《返校》

最佳劇情短片由香港導演朱凱濙《紅棗薏米花生》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（19:34）最佳劇情短片《紅棗薏米花生》

首位香港人率先奪得獎項！

范少勳：「謝謝評審的肯定、導演、好兄弟、工作人員都辛苦了，我真的很開心，然後我會繼續努力，謝謝大家。」（衛視電影台影片截圖）

（19:29）最佳新演員由《下半場》范少勳

謝謝評審的肯定、導演、好兄弟、工作人員都辛苦了，我真的很開心，然後我會繼續努力，謝謝大家。（衛視電影台影片截圖）