【奇異博士2】外媒爆已死角色回歸　或於另一時空再現MCU

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)雖然要等到2021年才上映,但關於其電影的消息不時流出,今次傳出的消息是有死去的超級英雄將會死過翻生,在《奇異博士2》再度登場。