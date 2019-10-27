【奇異博士2】外媒爆已死角色回歸　或於另一時空再現MCU

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）雖然要等到2021年才上映，但關於其電影的消息不時流出，今次傳出的消息是有死去的超級英雄將會死過翻生，在《奇異博士2》再度登場。

幻視同紅女巫的故事，終於在劇集《WandaVision》有詳盡交代。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

在去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，由保羅比特尼（Paul Bettany）飾演的幻視遭魁隆搶走心靈寶石後失去動力，成為首個犧牲的復仇者聯盟成員。在今年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都沒有其蹤影。最終要在之後上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），透過開頭的「懷念英雄」片段確認其死訊。

紅女巫曾忍痛殺死幻視，但卻遭魁隆用時間寶石回到過去。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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雖然如此，但Marvel Studios正籌備劇集《WandaVision》，並由保羅比特尼及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演，這意味著幻視將回歸Marvel電影宇宙世界。最重要的事，由於紅女巫將會在《奇異博士2》登場，而一直傳出劇集《WandaVision》與《奇異博士2》有直接關連，甚至有外媒已披露紅女巫會在劇集變瘋，從而在《奇異博士2》中打開多重宇宙，最終要勞煩奇異博士及至聖所的魔法師處理這難關。

在劇集《WandaVision》中，除了紅女巫及幻視外，還有飾演Monica Rambeau的Teyonah Parris。其實Monica 在《Marvel隊長》都有出現，但當時只是小女孩（Getty Images）

據外國傳媒報導，由於奇異博士需要阻止紅女巫打開多重宇宙，所以他或會重返劇集《WandaVision》部份重要場景，這樣幻視就有機會重返Marvel電影宇宙。該報導續指出，幻視的回歸，將解釋紅女巫如何在劇集《WandaVision》獲得力量，這讓幻視的出場變得更為重要。雖然目前官方演員陣容只公布了有班尼迪甘巴貝治、伊莉莎伯奧遜、飾演「王」的黃凱旋（Benedict Wong）及飾演Karl Mordo的Chiwetel Ejiofor。然而由於《奇異博士2》將需要穿梭多個時空，或者會好像《復仇者聯盟4》一樣，再玩「時空攔劫」（Time Heist），幻視絕對有機會出現。而早前有外國傳媒形容《奇異博士2》的設定跟《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）相似，所以相信或會有多個超級英雄客串登場。