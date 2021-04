奧斯卡2021︳評審鍾愛嫩口影后？11個歷屆Oscar得獎的「潛規則」

撰文: VOGUE Taiwan 最後更新日期: 2021-04-23 23:29

奧斯卡獎對演員來說是一生難得的殊榮,通常是演員經歷了數十年辛勤的表演和完成艱鉅的表演活動後,所產下的職業生涯結晶。不過,如果選到了一個完美的角色,並在正確的類別裡進行角色詮釋——那麼,難以觸及的「小金人」很快便能握在手中。在2021年奧斯卡頒獎典禮前,《Vogue》研究了相關的統計數據,為大家找出贏得大獎最有效率的11個策略!

Lady Gaga雖於前年奧斯卡未能封后,卻獲得最佳原創歌曲獎,是少有獲得歌影視獎項「全滿貫」的天后級女星(GettyImages)

1. 扮演真實的人物

自獎項成立以來,已有82位演員以真實人物為基礎的角色,贏得了奧斯卡獎。在上一屆的頒獎典禮中,有四分之三的獲獎人落在此類別,包含在《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)中飾演皇后樂隊(Queen)主唱Freddie Mercury的雷米馬利克(Rami Malek)、《爭寵》(The Favourite)中飾演安妮女王(Queen Anne)的奧莉花高雯(Olivia Colman),以及《綠簿旅友》(Green Book)中飾演黑人鋼琴家唐雪利(Don Shirley)的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)。

而且,若該歷史人物的關注度越高,便越有機會得獎,例如艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)在《霍金:愛的方程式》(The Theory of Everything)中飾演科學家史蒂芬霍金(Stephen Hawking),以及妮歌潔曼(Nicole Kidman)在《此時此刻》(The Hours)中飾演英國女權作家維珍尼亞吳爾夫(Virginia Woolf)。如果角色涉及了顛覆性的人造義體、甚至連現實中的人物都與你一同參加奧斯卡頒獎典禮,就像2016年珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)因《歡姐當自強》(Joy)而被提名,就更加分了。

2. 飾演王室成員更好

奧斯卡金像獎對英國君王的「癡迷」依舊不減,早在奧莉花高雯(Olivia Colman)獲獎之前,查爾斯勞頓(Charles Laughton)便以在《亨利八世的私生活》(The Private Life of Henry VIII)中對國王亨利八世King Henry VIII的詮釋而得獎。更多例子,還有茱迪丹慈(Judi Dench)在《寫我深情》(Shakespeare in Love)中飾演英國女王伊莉莎白一世(Queen Elizabeth I);海倫美蘭(Helen Mirren)在《英女皇》(The Queen)中飾演英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II);哥連費夫Colin Firth在《皇上無話兒》(The King’s Speech)中飾演國王喬治六世(King George VI)。還不僅限於歐洲的王室,尤伯連納(Yul Brynner)因在《國王與我》(The King and I)中飾演暹邏國王拉瑪四世(King Mongkut)的精彩表現,也讓他在1957年贏得了最佳男主角獎。

3. 在主角類別中扮演政治人物

長期以來,把自己轉變為一位超乎常人、鼓舞人心的領導者(最好至少有一段冗長的獨白或怒氣爆發),是獲得奧斯卡殊榮的捷徑。加利奧文(Gary Oldman)在《黑暗對峙》(Darkest Hour)中飾演英國首相溫斯頓邱吉爾(Winston Churchill)、丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)在《林肯》(Lincoln)中飾演亞伯拉罕林肯(Abraham Lincoln)、辛潘(Sean Penn)在《夏菲米克的時代》(Milk)中飾演夏菲米克(Harvey Milk),以及班金斯利(Ben Kingsley)在《甘地》(Gandhi)中飾演莫罕達斯甘地Mahatma Gandhi,又稱聖雄甘地)都是因為這樣而贏得了大獎。

演繹邪惡的暴君,也能大大提升得獎機率。例如科力士韋德加(Forest Whitaker)在《最後的蘇格蘭王》(The Last King of Scotland)中飾演前烏干達總統伊迪阿敏(Idi Amin),激動人心的演技,讓他贏得了2007年的最佳男主角獎。

4. 在女主角類別中年齡需在30歲以下

荷李活喜愛青春無邪的少女,這一點都不足為奇。那證據呢?35%的最佳女演員得獎人在30歲之前便榮獲此獎,其中包括近期以《抖室》(Room)獲獎的貝兒娜森(Brie Larson)、《星聲夢裡人》(La La Land)的愛瑪史東(Emma Stone),以及《黑天鵝》(Black Swan)的妮妲莉寶雯(Natalie Portman);珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)以《失戀自作業》(Silver Linings Playbook)得獎時,更年僅22歲!

與之形成鮮明對比的是,最佳男主角30歲以下的獲獎人只有一位:艾哲倫保迪(Adrien Brody)——他於29歲以《鋼琴戰曲》(The Pianist)獲獎。

+ 3 + 3 + 3

5. 如果不是美國人,就是英國人

如果你正在尋找英美之間特殊關係的早期證據,看看奧斯卡得主先驅—慧雲李(Vivien Leigh)《亂世佳人》(Gone With The Wind)、羅蘭士奧利花(Laurence Olivier)《哈姆雷特》(Hamlet)和茱莉安德絲Julie Andrews《歡樂滿人間Mary Poppins》就知道。儘管奧斯卡獎一直以來都鍾情於本地人才,迄今卻共有65位英國演員以演技得勝,位居第二。目前獲得最多最佳男主角的紀錄保持人也是英國人:丹尼爾路易斯(Daniel Day-Lewis)。雖然只有20部大螢幕作品,但他以《無悔今生》(My Left Foot)、《黑金風雲》(There Will Be Blood)和《林肯》(Lincoln)獲得了三座奧斯卡獎和六次提名。

英國演員丹尼爾路易斯Daniel Day-Lewis是目前獲得最多最佳男主角的紀錄保持人(《林肯》劇照)

6. 從音樂人變成電影明星

唯一比真正的電影明星還耀眼的是?演員兼音樂偶像。當雪兒(Cher)以1988年的《月滿抱佳人》(Moonstruck)從流行歌手一躍成為奧斯卡得獎女演員,她便為其他人鋪了這條道路:Queen Latifah在2002年以《芝加哥》(Chicago)榮獲提名、2018年Mary J. Blige的《泥沼》(Mudbound),以及2019年Lady Gaga的《星夢情深》(A Star is Born)。儘管選民可能對Lady Gaga角逐最佳女主角獎的可信度提出質疑,但她以無與倫比的明星實力彌補了這點,並將最佳原創歌曲獎帶回家。2020年,還另一位音樂人將效仿—珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)目前以《豔舞大盜》(Hustlers)成為最佳女配角提名熱門人選之一。

Lady Gaga憑《星夢情深A Star is Born》角逐最佳女主角獎。(《星夢情深》劇照)

7. 成為雙重、三重或四重的威脅

荷李活的通則是:在角色上下的功夫越多,越有可能獲得奧斯卡提名。因此,現場演唱、跳舞或鋼琴演奏音樂劇等表現,通常都能以演技取勝,例如賴恩高斯寧(Ryan Gosling)與愛瑪史東(Emma Stone)聯合主演的《星聲夢裡人》(La La Land)、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的《妙女郎》(Funny Girl)、麗莎明內利(Liza Minnelli)的《歌廳》(Cabaret)、嘉芙蓮薛達鍾斯(Catherine Zeta-Jones)的《芝加哥》(Chicago)、麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)的《弦途有你》(Walk the Line)、珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)的《夢幻女郎》(Dreamgirls)和安妮夏菲維(Anne Hathaway)的《悲慘世界》(Les Misérables)。2020年受奧斯卡喜愛的混合型電影有哪些?雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)在電影《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)飾演唱跳全能的茱地嘉蘭(Judy Garland),很有機會被提名並拿下大獎。

雲妮·絲維嘉Renée Zellweger在電影《星夢女神:茱地嘉蘭Judy》飾演唱跳全能的茱地嘉蘭Judy Garland,很有機會被提名並拿下大獎(《星夢女神:茱地嘉蘭》劇照)

8. 在男配角類別中飾演反派

奧斯卡最佳男主角獎通常只為飾演克服逆境的嚴肅角色所保留,而最佳男配角這類則獎勵更多有特色的表演。充滿個性的反派角色不斷出現,像是喬治桑德斯(George Sanders)在《彗星美人》(All About Eve)飾演狠酷的評論家;喬爾格列(Joel Grey)在《歌廳》(Cabaret)中飾演陰險的節目主持人;或者是JK西蒙斯(J.K.Simmons)在《鼓動真我》(Whiplash)中飾演殘暴的樂隊指揮。

若想保證得獎?那麼可以扮演更邪惡的角色,例如希夫烈格(Heath Ledger)在《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight)中扮演的超級反派小丑(Joker)、查維爾巴頓(Javier Bardem)的《二百萬奪命奇案No Country For Old Men》,或是基斯托夫華薩(Christoph Waltz)在《希魔撞正殺人狂Inglourious Basterds》中的角色。

希夫烈達Heath Ledger在《蝙蝠俠—黑夜之神The Dark Knight》中扮演超級反派小丑Joker獲獎。(《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照)

9. 在女配角類別中飾演憂心(或沒有責任感)的母親

忠誠的母親形象可能已經是電影中的陳腔濫調,大家可以試着向奧斯卡解釋這點—在過去十年中,奧斯卡的最佳女配角獎得獎人10個中,有8個曾飾演母親:有些是給予無盡的支持,如蕾吉娜金恩(Regina King)的《愛在無聲的街角》(If Beale Street Could Talk);有些是承受絕望的壓力,如柏翠茜雅格Patricia Arquette的《我們都是這樣長大的》(Boyhood);另一些則是誤入歧途的母親如艾莉森珍妮(Allison Janney)的《冰之驕女》(I,Tonya)和莫妮克(Mo’Nique)的《天生不是寶貝》(Precious),不過,他們所有人都記得對自己作為母親這件事的沉思。

莫妮克Mo’Nique在《天生不是寶貝Precious》中飾演誤入歧途的母親。(《天生不是寶貝》)

10. 致力於詐騙(在配角類別中成為「主角」)

在將演員推薦給奧斯卡獎時,比賽參與者會尋求最大化得獎可能的機會,這就是詐騙類別的根源。當電影裡有兩位出色的主角時,片商會選擇其中一位演員成為主角,而另一位成為配角,以避免票數分散。馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)採用此策略獲得了成功,他以《綠簿旅友》(Green Book)榮獲最佳男配角,共同主演的維高摩天臣(Viggo Mortensen)則獲得了主角提名。在其他情況下,如果主角類特別競爭,那麼要在配角類得獎似乎會更有機會,事實也證明如此,例如:維奧拉戴維斯(Viola Davis)的《圍欄》(Fences)和艾莉西亞菲瑾德(Alicia Vikander)的《丹麥女孩》(The Danish Girl)。我們的建議是:兩邊都下注,管理你的期望。

11. 電影名稱引用了你的角色

提到名字有多重要?它明顯地區分了輸贏。自1929年以來,超過三分之一的最佳男主角與女主角獲獎人的電影名稱中,都提到了他們角色的名字:茱莉安摩爾(Julianne Moore)以《永遠的愛麗絲》(Still Alice)得獎、菲臘西摩荷夫曼(Philip Seymour Hoffman)的《冷血字傳》(Capote)、占美霍士(Jamie Foxx)的《Ray》,以及茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)的《伊人當自強》(Erin Brockovich)。就連梅麗史翠普(Meryl Streep)都從這規則中受益:這位業界傳奇以《克藍瑪對克藍瑪》(Kramer vs. Kramer)、《蘇菲的抉擇》(Sophie’s Choice)和《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》(The Iron Lady)三度獲獎。這也恰好適用在2020年兩位演技優秀的領先者身上:演出《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)的雲妮絲維嘉(Renée Zellweger),以及《小丑》(Joker)中的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)。

延伸閱讀:

【2020奧斯卡】2020第92屆奧斯卡完整入圍名單

【2020奧斯卡】《小丑》、《寄生上流》、《她們》...15部競逐殊榮的電影推薦

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:奧斯卡獎得獎攻略!11個把小金人贏回家的方法】