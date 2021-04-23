奧斯卡2021︳評審鍾愛嫩口影后？11個歷屆Oscar得獎的「潛規則」

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-23 23:29

奧斯卡獎對演員來說是一生難得的殊榮，通常是演員經歷了數十年辛勤的表演和完成艱鉅的表演活動後，所產下的職業生涯結晶。不過，如果選到了一個完美的角色，並在正確的類別裡進行角色詮釋——那麼，難以觸及的「小金人」很快便能握在手中。在2021年奧斯卡頒獎典禮前，《Vogue》研究了相關的統計數據，為大家找出贏得大獎最有效率的11個策略！

Lady Gaga雖於前年奧斯卡未能封后，卻獲得最佳原創歌曲獎，是少有獲得歌影視獎項「全滿貫」的天后級女星（GettyImages）

1. 扮演真實的人物

自獎項成立以來，已有82位演員以真實人物為基礎的角色，贏得了奧斯卡獎。在上一屆的頒獎典禮中，有四分之三的獲獎人落在此類別，包含在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）中飾演皇后樂隊（Queen）主唱Freddie Mercury的雷米馬利克（Rami Malek）、《爭寵》（The Favourite）中飾演安妮女王（Queen Anne）的奧莉花高雯（Olivia Colman），以及《綠簿旅友》（Green Book）中飾演黑人鋼琴家唐雪利（Don Shirley）的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）。

而且，若該歷史人物的關注度越高，便越有機會得獎，例如艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）在《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）中飾演科學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking），以及妮歌潔曼（Nicole Kidman）在《此時此刻》（The Hours）中飾演英國女權作家維珍尼亞吳爾夫（Virginia Woolf）。如果角色涉及了顛覆性的人造義體、甚至連現實中的人物都與你一同參加奧斯卡頒獎典禮，就像2016年珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）因《歡姐當自強》（Joy）而被提名，就更加分了。

2. 飾演王室成員更好

奧斯卡金像獎對英國君王的「癡迷」依舊不減，早在奧莉花高雯（Olivia Colman）獲獎之前，查爾斯勞頓（Charles Laughton）便以在《亨利八世的私生活》（The Private Life of Henry VIII）中對國王亨利八世King Henry VIII的詮釋而得獎。更多例子，還有茱迪丹慈（Judi Dench）在《寫我深情》（Shakespeare in Love）中飾演英國女王伊莉莎白一世（Queen Elizabeth I）；海倫美蘭（Helen Mirren）在《英女皇》（The Queen）中飾演英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）；哥連費夫Colin Firth在《皇上無話兒》（The King’s Speech）中飾演國王喬治六世（King George VI）。還不僅限於歐洲的王室，尤伯連納（Yul Brynner）因在《國王與我》（The King and I）中飾演暹邏國王拉瑪四世（King Mongkut）的精彩表現，也讓他在1957年贏得了最佳男主角獎。

3. 在主角類別中扮演政治人物

長期以來，把自己轉變為一位超乎常人、鼓舞人心的領導者（最好至少有一段冗長的獨白或怒氣爆發），是獲得奧斯卡殊榮的捷徑。加利奧文（Gary Oldman）在《黑暗對峙》（Darkest Hour）中飾演英國首相溫斯頓邱吉爾（Winston Churchill）、丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）在《林肯》（Lincoln）中飾演亞伯拉罕林肯（Abraham Lincoln）、辛潘（Sean Penn）在《夏菲米克的時代》（Milk）中飾演夏菲米克（Harvey Milk），以及班金斯利（Ben Kingsley）在《甘地》（Gandhi）中飾演莫罕達斯甘地Mahatma Gandhi，又稱聖雄甘地）都是因為這樣而贏得了大獎。

演繹邪惡的暴君，也能大大提升得獎機率。例如科力士韋德加（Forest Whitaker）在《最後的蘇格蘭王》（The Last King of Scotland）中飾演前烏干達總統伊迪阿敏（Idi Amin），激動人心的演技，讓他贏得了2007年的最佳男主角獎。

4. 在女主角類別中年齡需在30歲以下

荷李活喜愛青春無邪的少女，這一點都不足為奇。那證據呢？35%的最佳女演員得獎人在30歲之前便榮獲此獎，其中包括近期以《抖室》（Room）獲獎的貝兒娜森（Brie Larson）、《星聲夢裡人》（La La Land）的愛瑪史東（Emma Stone），以及《黑天鵝》（Black Swan）的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）；珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）以《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）得獎時，更年僅22歲！

與之形成鮮明對比的是，最佳男主角30歲以下的獲獎人只有一位：艾哲倫保迪（Adrien Brody）——他於29歲以《鋼琴戰曲》（The Pianist）獲獎。

+ 3 + 3 + 3

5. 如果不是美國人，就是英國人

如果你正在尋找英美之間特殊關係的早期證據，看看奧斯卡得主先驅—慧雲李（Vivien Leigh）《亂世佳人》（Gone With The Wind）、羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）《哈姆雷特》（Hamlet）和茱莉安德絲Julie Andrews《歡樂滿人間Mary Poppins》就知道。儘管奧斯卡獎一直以來都鍾情於本地人才，迄今卻共有65位英國演員以演技得勝，位居第二。目前獲得最多最佳男主角的紀錄保持人也是英國人：丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）。雖然只有20部大螢幕作品，但他以《無悔今生》（My Left Foot）、《黑金風雲》（There Will Be Blood）和《林肯》（Lincoln）獲得了三座奧斯卡獎和六次提名。

英國演員丹尼爾路易斯Daniel Day-Lewis是目前獲得最多最佳男主角的紀錄保持人（《林肯》劇照）

6. 從音樂人變成電影明星

唯一比真正的電影明星還耀眼的是？演員兼音樂偶像。當雪兒（Cher）以1988年的《月滿抱佳人》（Moonstruck）從流行歌手一躍成為奧斯卡得獎女演員，她便為其他人鋪了這條道路：Queen Latifah在2002年以《芝加哥》（Chicago）榮獲提名、2018年Mary J. Blige的《泥沼》（Mudbound），以及2019年Lady Gaga的《星夢情深》（A Star is Born）。儘管選民可能對Lady Gaga角逐最佳女主角獎的可信度提出質疑，但她以無與倫比的明星實力彌補了這點，並將最佳原創歌曲獎帶回家。2020年，還另一位音樂人將效仿—珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）目前以《豔舞大盜》（Hustlers）成為最佳女配角提名熱門人選之一。

Lady Gaga憑《星夢情深A Star is Born》角逐最佳女主角獎。（《星夢情深》劇照）

7. 成為雙重、三重或四重的威脅

荷李活的通則是：在角色上下的功夫越多，越有可能獲得奧斯卡提名。因此，現場演唱、跳舞或鋼琴演奏音樂劇等表現，通常都能以演技取勝，例如賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與愛瑪史東（Emma Stone）聯合主演的《星聲夢裡人》（La La Land）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）的《妙女郎》（Funny Girl）、麗莎明內利（Liza Minnelli）的《歌廳》（Cabaret）、嘉芙蓮薛達鍾斯（Catherine Zeta-Jones）的《芝加哥》（Chicago）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）的《弦途有你》（Walk the Line）、珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）的《夢幻女郎》（Dreamgirls）和安妮夏菲維（Anne Hathaway）的《悲慘世界》（Les Misérables）。2020年受奧斯卡喜愛的混合型電影有哪些？雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）在電影《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）飾演唱跳全能的茱地嘉蘭（Judy Garland），很有機會被提名並拿下大獎。

雲妮·絲維嘉Renée Zellweger在電影《星夢女神：茱地嘉蘭Judy》飾演唱跳全能的茱地嘉蘭Judy Garland，很有機會被提名並拿下大獎（《星夢女神：茱地嘉蘭》劇照）

8. 在男配角類別中飾演反派

奧斯卡最佳男主角獎通常只為飾演克服逆境的嚴肅角色所保留，而最佳男配角這類則獎勵更多有特色的表演。充滿個性的反派角色不斷出現，像是喬治桑德斯（George Sanders）在《彗星美人》（All About Eve）飾演狠酷的評論家；喬爾格列（Joel Grey）在《歌廳》（Cabaret）中飾演陰險的節目主持人；或者是JK西蒙斯（J.K.Simmons）在《鼓動真我》（Whiplash）中飾演殘暴的樂隊指揮。

若想保證得獎？那麼可以扮演更邪惡的角色，例如希夫烈格（Heath Ledger）在《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中扮演的超級反派小丑（Joker）、查維爾巴頓（Javier Bardem）的《二百萬奪命奇案No Country For Old Men》，或是基斯托夫華薩（Christoph Waltz）在《希魔撞正殺人狂Inglourious Basterds》中的角色。

希夫烈達Heath Ledger在《蝙蝠俠—黑夜之神The Dark Knight》中扮演超級反派小丑Joker獲獎。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

9. 在女配角類別中飾演憂心（或沒有責任感）的母親

忠誠的母親形象可能已經是電影中的陳腔濫調，大家可以試着向奧斯卡解釋這點—在過去十年中，奧斯卡的最佳女配角獎得獎人10個中，有8個曾飾演母親：有些是給予無盡的支持，如蕾吉娜金恩（Regina King）的《愛在無聲的街角》（If Beale Street Could Talk）；有些是承受絕望的壓力，如柏翠茜雅格Patricia Arquette的《我們都是這樣長大的》（Boyhood）；另一些則是誤入歧途的母親如艾莉森珍妮（Allison Janney）的《冰之驕女》（I,Tonya）和莫妮克（Mo’Nique）的《天生不是寶貝》（Precious），不過，他們所有人都記得對自己作為母親這件事的沉思。

莫妮克Mo’Nique在《天生不是寶貝Precious》中飾演誤入歧途的母親。（《天生不是寶貝》）

10. 致力於詐騙（在配角類別中成為「主角」）

在將演員推薦給奧斯卡獎時，比賽參與者會尋求最大化得獎可能的機會，這就是詐騙類別的根源。當電影裡有兩位出色的主角時，片商會選擇其中一位演員成為主角，而另一位成為配角，以避免票數分散。馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）採用此策略獲得了成功，他以《綠簿旅友》（Green Book）榮獲最佳男配角，共同主演的維高摩天臣（Viggo Mortensen）則獲得了主角提名。在其他情況下，如果主角類特別競爭，那麼要在配角類得獎似乎會更有機會，事實也證明如此，例如：維奧拉戴維斯（Viola Davis）的《圍欄》（Fences）和艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）的《丹麥女孩》（The Danish Girl）。我們的建議是：兩邊都下注，管理你的期望。

11. 電影名稱引用了你的角色

提到名字有多重要？它明顯地區分了輸贏。自1929年以來，超過三分之一的最佳男主角與女主角獲獎人的電影名稱中，都提到了他們角色的名字：茱莉安摩爾（Julianne Moore）以《永遠的愛麗絲》（Still Alice）得獎、菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）的《冷血字傳》（Capote）、占美霍士（Jamie Foxx）的《Ray》，以及茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的《伊人當自強》（Erin Brockovich）。就連梅麗史翠普（Meryl Streep）都從這規則中受益：這位業界傳奇以《克藍瑪對克藍瑪》（Kramer vs. Kramer）、《蘇菲的抉擇》（Sophie’s Choice）和《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》（The Iron Lady）三度獲獎。這也恰好適用在2020年兩位演技優秀的領先者身上：演出《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger），以及《小丑》（Joker）中的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：奧斯卡獎得獎攻略！11個把小金人贏回家的方法】