奧斯卡│睇完《上流寄生族》唔夠喉？　盤點過去60年11套韓片經典

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韓國電影《上流寄生族》（Parasite）透過真實呈現社會底層蟑螂般的生活和駭人劇情安排，在今年度的奧斯卡拿下四項大獎成為最大贏家，而你我也依稀記得前陣子的《屍殺列車》（Train to Busan）、《與神同行》（Along With the Gods）等韓國電影也在香港票房表現亮眼。韓國電影不僅擅長刻劃各種社會樣貌、探討禁忌話題，更勇於挑戰傳統社會價值觀，並將許多情感記憶和現實的殘酷，深刻呈現在大銀幕上。

文：Amber Chan, Calista, Neil, Kai Li

有網民認為這一幕是主角全家最幸福的時刻。（《上流寄生族》劇照）

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如果《上流寄生族》還沒能滿足你對於韓國電影的了解和欲望，我們特別選出過去60年來11部經典韓國電影，再次用扣人心弦的劇情轉折帶給你反差性衝擊！

睇完《上流寄生族》唔夠喉？盤點過去60年11套韓片經典（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【奧斯卡 2020】看完《寄生上流》還不過癮？過去 60 年來 11 部經典必看韓國電影！

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