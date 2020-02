奧斯卡│睇完《上流寄生族》唔夠喉？　盤點過去60年11套韓片經典

韓國電影《上流寄生族》(Parasite)透過真實呈現社會底層蟑螂般的生活和駭人劇情安排,在今年度的奧斯卡拿下四項大獎成為最大贏家,而你我也依稀記得前陣子的《屍殺列車》(Train to Busan)、《與神同行》(Along With the Gods)等韓國電影也在香港票房表現亮眼。韓國電影不僅擅長刻劃各種社會樣貌、探討禁忌話題,更勇於挑戰傳統社會價值觀,並將許多情感記憶和現實的殘酷,深刻呈現在大銀幕上。

文:Amber Chan, Calista, Neil, Kai Li