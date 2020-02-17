【上流寄生族】南韓兩航空公司禁播　因貧富懸殊劇情貶低國家形象

由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》（台譯：寄生上流），電影在剛過去的第92屆奧斯卡上打破紀錄，成為首部奪得最佳電影的非英語電影，讓導演奉俊昊被譽為「南韓之光」。 不過，據韓媒報導，大韓航空、韓亞航空等南韓航空公司的航班上，不能播放這部電影，究竟係咩原因呢？

《上流寄生族》以貧富家庭為主題，講劇貧窮家庭如何「上流」的生活。（《上流寄生族》劇照）

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據韓媒報導，大韓航空針對機內電影的選定標準，會排除出現客機事故場面讓乘客有不安感、貶低特定國家民族，以及可能引起政治社會爭議的電影。而《上流寄生族》的劇情內容描述了南韓貧富差距等內容，所以有貶低國家形象的疑慮，因而被大韓航空排除在選片之外。

他因為一次機會，為富裕家庭補習而為家庭獲得「上流」的機會。（《上流寄生族》劇照）

除了大韓航空外，韓亞航空也宣布不會在飛機上播放《上流寄生族》。據了解，雖然韓亞航空公司內部曾討論是否在飛機內播放這部電影，但內部最終認為，電影內含限制級畫面而作罷。

《上流寄生族》細述南韓貧窮悶懸殊等問題。（《上流寄生族》劇照）

其實當時這一幕都曾惹影迷質疑，認為這性愛場面是多餘，讓導演奉俊昊需要親自解畫。奉俊昊指出，《上流寄生族》是關於一個貧窮家庭寄生在一個富有家庭，而引發的悲劇。他續指出，如果要一個父親跟孩子一起看三級片會有多尷尬，所以戲中貧窮家庭被迫留在客廳看有錢人夫婦親熱，是一種折磨。

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